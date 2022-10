Sinopsis dan 6 Fakta Menarik The Golden Spoon, Drama Korea Bertabur Idol K-Pop

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu drama Korea yang ramai diperbincangkan akhirnya tampil di layar kaca. The Golden Spoon, drama yang dibintangi Sungjae BTOB ini resmi tayang pada 23 September hingga 12 November mendatang. Tayang di MBC, drakor ini sekaligus menggantikan slot drama sebelumnya yakni Big Mouth, yang diperankan oleh Lee Jong Suk dan Yoona SNSD. Nah, berikut sinopsis dan fakta menarik drama Korea The Golden Spoon.

Sinopsis Drama Korea The Golden Spoon

Melansir mydramalist.com, K-drama The Golden Spoon mengusung genre psychological, fantasy, dan supernatural. Lee Seung Cheon (Yook Sungjae) adalah seorang siswa SMA. Ia benci lahir dan tinggal di lingkungan miskin. Suatu hari, dirinya secara kebetulan bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek tua itu menawarkan sesuatu kepadanya dan berkata "Jika kamu membeli sendok emas ini seharga $ 3 dariku, kamu dapat mengganti siapa orang tuamu. Kamu akan makan 3 kali dengan sendok emas ini bersama sahabat. Kemudian orang tua sahabat mu akan menjadi orang tuamu".

Akhirnya Seung Cheon mendapatkan sendok ajaib itu yang memungkinkan dirinya bertukar kehidupan dengan sahabatnya yang kaya. Tak hanya sampai di situ saja, ternyata ada suatu yang harus dikorbankan atas pilihan yang diambil. Seung Cheon harus memutuskan satu dari dua kemungkinan masa depannya yang layak dipertahankan.

Fakta Menarik Drama Korea The Golden Spoon

1. Drama Adaptasi Webtoon

The Golden Spoon merupakan drama Korea adaptasi Webtoon berjudul sama karya HD3. Dengan total 105 episode, Webtoon ini terbit pada tahun 2016 hingga 2018. Drama yang ditayangkan memiliki fokus cerita yang sama dengan versi Webtoonnya.

2. Kolaborasi Dua Idol K-Pop Sebagai Pemeran Utama

Drama The Golden Spoon menghadirkan dua idol K-Pop sebagai pemain utama yakni Sungjae (member boyband BTOB) dan Chaeyeon (member girlband BTOB). Selain berbakat menjadi idol, kemampuan akting keduanya juga tak perlu diragukan lagi. Hal itu dibuktikan dengan kesuksesan sederet drama Korea yang telah mereka bintangi di tahun-tahun sebelumnya.

3. Comeback Yook Sungjae setelah wamil

Sungjae mendaftar wajib militer pada 11 Mei 2020 silam bersamaan dengan member BTOB lainnya, Hyunsik. Kemudian ia menyelesaikan wajib militernya pada 14 November 2021. Drama The Golden Spoon menjadi drama pertamanya setelah ia menyelesaikan wajib militer. Drama ini juga menjadi comeback spesialnya setelah sekian lama tak muncul semenjak drama yang diperankannya dua tahun lalu, Mystic Pop-up Bar.

4. Dibintangi Aktor dan Aktris Korea Papan Atas

Selain dibintangi Sungjae dan Chaeyeon, drama ini juga dihadiri oleh sederet aktor dan aktris papan atas seperti Yeon Woo dan Lee Jong Won. Yeonwoo, yang bernama asli Lee Da Bin merupakan member girlband MOMOLAND. Sebelumnya, Yeonwoo juga pernah membintangi beberapa drama Korea, diantaranya Cheat on Me If You Can, Touch, dan Pegasus Market. Sementara Jong Won, pernah membintangi My Unfamiliar Family, The Spies Who Loved Me, dan Hospital Playlist 2. Ia juga pernah menjadi bintang video klip IU berjudul Strawberry Moon.

5. Disutradarai Sutradara Kenamaan Korea Selatan

Song Hyun Wook, sutradara hebat di balik drama The Golden Spoon. Dirinya patut diacungi jempol atas keberhasilan drama yang ia sutradarai di antaranya The King's Affection, Another Oh Hae Young, Beauty Inside hingga Graceful Friends.

Daftar Pemain Drama Korea The Golden Spoon

Yook Sungjae sebagai Lee Seung Cheon Jung Chae Yeon sebagai Na Joo Hee Lee Jong Won sebagai Hwang Tae Yong Yeon Woo sebagai Oh Yeo Jin Choi Dae Chul sebagai Lee Cheol (Ayah Seung Cheon) Han Chae Ah sebagai Jin Seon Hye (Ibu Seung Cheon) Seung You sebagai Lee Seung Ah (Kakak Seung Cheon) Choi Won Young sebagai Hwang Hyeon Do (Ayah Tae Yong) Son Yeo Eun sebagai Seo Young Shin (Ibu tiri Tae Yong) Chang Ryul sebagai Seo Jun Tae (Kakak Young Shin) Son Woo Hyun sebagai Jang Moon Ki (Pengawal Tae Yong) Nam Hyun Joo sebagai Ms. Gong Lee Dong-Soo sebagai pengacara Gu Yun Hoi sebagai karyawan yang dipecat Song Ok Sook sebagai pedagang kaki lima misterius Kim Ki Doo sebagai Ahn Mu In Kim Kang Min sebagai Park Jang Goon Cho Deok Hee sebagai Park Jae Don Kim Eun Soo sebagai Lee Dong Kyung (Teman Seung Cheon) Shin Joo Hyuk sebagai Park Jin Seok No Seong Eun sebagai Jeong Yun Su Lee Min Jae sebagai Kwon Min Ho Son Jong Hak sebagai Na Sang Gook (Ayah Joo Hee) Jang Hyuk Jin sebagai CEO Oh (Ayah Yeo Jin)

Demikian sinopsis dan fakta menarik drama The Golden Spoon. Penasaran dengan ceritanya? Tonton dramanya di aplikasi streaming Disney+ Hotstar.

LALA DITA PANGESTU

