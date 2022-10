Uang Tiket Konser Westlife di Candi Prambanan akan Dikembalikan 100 Persen

TEMPO.CO, Yogyakarta - Promotor penyelenggara konser Westlife The Wild Dreams Tour All The Hits, Yogyakarta memastikan akan mengembalikan biaya tiket kepada penonton. Hal tersebut karena konser yang digelar kemarin malam itu mengecewakan para penonton di kawasan Candi Prambanan.

"Dengan ini Rajawali Indonesia selaku promotor ingin mengklarifikasi, dan memohon maaf sebesar-besarnya atas tidak menyalanya lighting system dan LED screen selama konser Westlife berlangsung," kata founder Rajawali Indonesia selaku promotor, Senin, 3 Oktober 2022.

Pihak penyelenggara beralasan karena turunnya hujan di wilayah Candi Prambanan sejak sore hingga malam hari. Sehingga mengakibatkan area konser, khususnya panggung mengalami kondisi basah. Oleh karena itu, atas hasil diskusi antara pihak promotor dan manajemen Westlife memutuskan untuk tidak menyalakan lighting dan LED Screen saat pertunjukan Westlife. Hal tersebut terpaksa dilakukan demi keselamatan seluruh member Westlife, seluruh tim promotor serta penonton yang hadir.

Tidak hanya itu, Dave Moffatt, dan D’masiv featuring Nania Yusuf yang sebelumnya dijadwalkan membuka konser Westlife pun juga terpaksa gagal tampil. Hal tersebut juga disebabkan kondisi hujan yang tak kunjung reda hingga pukul 20.10 WIB. Tepat pukul 20.30 WIB, Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan, dan Mark Feehily, membuka konser yang penuh kejutan. Shane mengawali ucapan permintaan maaf atas kondisi pertunjukan ini yang tidak bisa dilakukan dengan lighting system dan visual artistik yang telah disiapkan. Kian juga menambahkan dengan segala kekurangan ini, Westlife akan memberikan pertunjukan terbaiknya dengan konsep intim.

Suasana panggung konser Westlife di Candi Prambanan, Yogyakarta pada Minggu, 2 Oktober 2022. TEMPO/Muh Syaifullah

Konser Westlife malam itu, Ahad, 2 Oktober 2022 diwarnai senyum bahagia setelah penonton bernyanyi bersama. Tak hanya itu Shane, Nicky, Kian dan Mark juga meminta seluruh penonton menyalakan flash light dari kamera seluler masing-masing dan seruan tersebut langsung dilakukan oleh seluruh penonton. Mulai penonton kelas festival A, festival B hingga penonton dengan kelas VVIP. Selanjutnya lagu Uptown Girl, When You’re Looking Like That, Fool Again, If I Let You Go, My Love. Di jeda lagu ke-6, atas permintaan fans, Westlife dan seluruh penonton bersamaan menyanyikan lagu ulang tahun kepada Nicky yang bulan ini berulang tahun ke-44, tepatnya 7 hari lagi yaitu 9 Oktober 2022.

Member Westlife kelahiran Dublin ini tampak sangat tersipu malu dan haru dengan antusiasme fans Westlife Indonesia yang hadir di Candi Prambanan kemarin malam. Pertunjukan berlanjut dengan lagu lainnya seperti Flying Without Wings. Di jeda lagu, mereka sempat berbincang dengan melibatkan penonton yang bercerita tentang pertunjukan yang intim ini. Pertunjukan

pun dilanjutkan dengan dua lagu terakhir, Hello My Love dan ditutup You Raise Me Up.

Pertunjukan Westlife di Candi Prambanan ini memang jauh dari harapan semua orang, di mana kendala cuaca ini yang memang tidak bisa dihindari lagi. Tak hanya itu Dave Moffatt, D’masiv dan Nania juga tentunya turut sedih karena tidak bisa menyapa penggemarnya yang juga hadir malam ini.

Founder Rajawali Indonesia, Anas Syahrul Alimi juga memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Hal yang tak mudah untuk membahagiakan banyak pihak, ia berharap semoga sajian sederhana ini bisa mengobati kerinduan Westlifers Indonesia yang hadir.

“Saya Anas Alimi mewakili Promotor Rajawali Indonesia memohon maaf atas kejadian force majeure yang terjadi hari ini, itu tidak kita kehendaki. Kita tetap mengupayakan best effort hari ini di mana show must go on, konser tetap berjalan dengan penyesuaian yang ada, dan ini adalah kesepakatan kami antara promotor dengan pihak artis Westlife dengan diskusi panjang. Dan kaitannya batalnya penampilan Dave Moffatt, D’masiv dan Nania kita juga berdiskusi dengan manajemen mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik," kata Anas Alimi.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap force majeure ini, Promotor akan memberikan full refund 100 persen kepada seluruh pembeli tiket konser Westlife yang sudah hadir di Candi Prambanan Yogyakarta. "Kamu juga akan menyediakan proses refund tiket 100 persen untuk seluruh pembeli tiket konser Westlife di Candi Prambanan Yogyakarta. Detil mekanisme refund akan kami infokan di sosial media resmi Rajawali Indonesia," katanya.

