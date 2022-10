Deddy Corbuzier Tantang Rizky Billar Duel Brazilian Jiu Jitsu

TEMPO.CO, Jakarta - Deddy Corbuzier menantang Rizky Billar duel Brazilian Jiu Jitsu atau BJJ. Tantangan ini diajukan karena Deddy Corbuzier merasa kesal dengan sikap Rizky Billar yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan membanting dan mencekik istrinya, Lesti Kejora setelah ketahuan selingkuh.

Hal itu terlihat pada unggahan video Instagram pribadi Deddy Corbuzier pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Di awal Deddy Corbuzier menampilkan video lama terkait pernyataan Rizky Billar tentang perselingkuhan. Rizky Billar mengatakan bahwa selingkuh itu murah, hanya dilakukan oleh orang murahan, dan setia itu mahal.

“Selingkuh itu … murah… Makanya dilakukan oleh orang murahan. Tapi.. setia itu mahal, karena tidak mungkin dilakukan oleh orang murahan,” ucap Rizky Billar.

Tetapi Deddy Corbuzier tidak setuju dengan pernyataan tersebut, ia menyatakan bahwa selingkuh itu berbeda dengan jajan. “No no no that's not true selingkuh itu murah dari mana bro?,“ tanya Deddy. “Selingkuh itu murah tergantung lu buka hotel yang mana pada saat itu murah, sama lu selingkuh atau bayar pada saat itu, beda bos, mungkin lu bayarnya murah pada saat itu. Itu bukan selingkuh itu jajan bos, beda bos."

Deddy Corbuzier. Foto: IG @mastercorbuzier.

Selain itu, pada akhir video Deddy Corbuzier menantang Rizky Billar untuk BJJ. “Anyway (omong-omong) BJJ-an, yuk,” kata Deddy Corbuzier.

Brazilian Jiu Jitsu atau BJJ adalah salah satu bela diri yang terfokus pada pertarungan lantai yang pertama kali dipopulerkan di Brasil. BJJ fokus pada keterampilan menjatuhkan lawan ke tanah, mengendalikan lawan, mendapatkan posisi dominan, dan menggunakan sejumlah teknik untuk memaksa mereka tunduk melalui kuncian bersama atau chokehold.

Selain itu, Deddy Corbuzier menambahkan pendapatnya tentang perselingkuhan di keterangan unggahan video Instagramnya. “Perasaan gue kalau seklingkuh MAHAL!! Bangun!! Postingan Palsu Anda di semua sosmed hanya akan menjadi bom waktu! Kamu memberi makan orang bodoh yang percaya.. Emak emak…” tulis Deddy.

JESSYCA GAZELLA

