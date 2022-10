Prank Polisi Soal KDRT, Baim Wong dan Paula Verhoeven Ramai Dikecam Selebritas

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan, Baim Wong dan Paula Verhouven mendapat banyak kecaman dari sesama selebritas setelah membuat konten prank soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Baim dan Paula menjadikan polisi sebagai korban prank mereka dengan berpura-pura membuat laporan KDRT.

Video berjudul Baim KDRT, Paula Jalani Visum. Nonton Sebelum Video Ini di Takedown diunggah di kanal YouTube Baim Paula pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Namun tak sampai 24 jam, video tersebut telah dihapus. Meski begitu banyak netizen yang telah merekam sebagian isi dari konten tersebut dan menjadi viral di media sosial.

Berawal dari isu KDRT yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan terkait Lesti Kejora dan Rizky Billar. Baim Wong mengaku tidak ingin mengomentari kasus tersebut karena kenal dengan keduanya. Bukannya berempati, Baim justru menjadikan kejadian tersebut sebagai candaan dan meminta Paula untuk pura-pura menjadi korban KDRT.

"Lucu juga nih, saya mau tahu nih, kalau misalkan Paula, itu kan udah ada kamera ya, nanti. Jadi nanti kamu siap ke polisi, nanti kamu deketin," kata Baim. "Kamu suruh pura-pura KDRT?" kata Paula. "Heeh (iya)," kata Baim. Tanpa menolak, Paula juga menyutujui ide Baim tersebut dan ikut tertawa.

Paula kemudian benar-benar mendatangi Polsek Kebayoran Lama untuk berpura-pura membuat laporan KDRT, sementara Baim memantau dan menunggunya di dalam mobil. Paula ditemani oleh rekannya yang memegang kamera tersembunyi untuk merekam momen dan reaksi polisi. Baim terus tertawa di dalam mobil melihat setiap reaksi polisi yang kaget dengan cerita karangan Paula.

"Suami saya KDRT makanya saya mau bikin pelaporannya di mana ya pak?" kata Paula. Polisi menanyakan keseriusan Paula untuk melaporkan Baim karena keduanya figur publik. Paula lalu menjawabnya dengan cerita yang seolah-olah benar menjadi korban KDRT. "Kemarin sih udah minta maaf cuma saya enggak suka cara perlakuanya," kata Paula.

Tidak lama setelah itu, Baim akhirnya mendatangi Paula dan polisi tersebut untuk memberitahukan kalau itu hanyalah prank. "Ah Baim prank ya?" kata polisi. Paula terlihat tertawa terbahak-bahak mendengarnya. "Enggak mungkinlah saya KDRT," kata Baim. "Bapaknya udah serius kasian, 'Beneran bu mau dilaporin? Nanti jadi ramai loh'," kata Paula.

Deddy Corbuzier langsung menegur Baim Wong secara terbuka karena konten yang dibuatnya sudah sangat di luar batas. Menurut Deddy Baim dan Paula telah merendahkan polisi dengan membuat konten prank tersebut.

"@baimwong sorry Bro.. Kali ini loe Chuaaxs banget... Dan gue sirik... Gimana caranya gue bisa kaya loe ya konten keluarga sama prank... But bro.. This is out of limit... I'm sorry.. Not funny and ini jelas merendahkan polisi nya! Dan KDRT.. Are you out of your mind?! Yes I didn't chat u personally... Coz this isn't personal," tulis Deddy di Instagram pada Minggu, 2 Oktober 2022.

Banyak selebritas lain yang juga mengecam aksi Baim dan Pualua di kolom komentar Deddy itu. "Norak banget please," tulis Audi Marissa. "Kenapa sih? ini namanya temen ya? Masa musibah dijadiin bahan beginian," tulis Celine Evangelista. "Ohemjiiiii. empatinya dmn donk? ciyusan nanya ngeprank polisi??? not funny at all loh," tulis Sinyorita Esperanza.

Nikita Mirzani yang juga pernah berselisih dengan Baim Wong turut meninggalkan komentar. Ia merasa Baim lebih parah darinya demi mendapatkan keuntungan dari konten yang secara tidak langsung memanfaatkan duka orang lain. "Lebih sakit sih baim sama bini nya dari pada gue sih om botak jujurly loh. Itu lah hidup kalau apa-apa demi konten, kacaauuuuuu," tulis Nikita. "Wakakakak iya juga," balas Deddy.

Nikita juga secara khusus membuat unggahan di Instagram mempertanyakan maksud Baim dan Paula. "Teruntuk baim sama bini nya, udah bener loe bikin konten ngumbar kemiskinan rakyat kenapa tiba-tiba polisi Di PRANK gini !? Duit loe kurang apa gimana seh? Apa penonton loe menurun?" tulisnya.

Selebgram Karin Novilda atau Awkarin juga turut memberikan reaksi geramnya melihat konten prank Baim. "Ha...... Speechless beneran. Orang lagi pada berduka karena ada kasus KDRT yang nyata malah dijadiin prank? Ya ampun hati nuraninya di mana?" tulis Awkarin di Instagram Story.

Selain para selebritas, aktivis gender Kalis Mardiasih juga ikut mengecam aksi Baim dan Paula. "KDRT dibikin konten prank. Pak polisi kok ya mau-maunya dibercandain/diajak kerjasama. Di tengah isu Lesty/ korban KDRT lainnya yang sedang berjuang pulih sekaligus meningkatkan awareness publik terhadap dampak KDRT yang destruktif fisik-psikis, ini konten nggak punya empati banget. Definitely goblok dan how low can u go @baimwong," tulis Kalis Mardiasih di Instagram.

Baim dan Paula belum terlihat menanggapi berbagai kritik yang mengarah kepadanya. Nama Baim Wong hingga saat ini masih trending dan netizen ramai-ramai melaporkan atau report kanal YouTube Baim Paula yang kini sudah memiliki lebih dari 20 juta subscribers. Sebelumnya, Baim juga sudah sering dikritik karena dianggap mengeksploitasi kemiskinan demi konten. "Bener-bener si Baik, gak bosen-bosen dihukat karena kontennya yang gak bermutu," cuit @mazzi***. "Keknya emang sengaja biar dihujat netizen ya," cuit @widi***. "Baim nih diliat-liat minim empati ya," cuit @inaoc***.

