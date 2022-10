Konser Westlife di Candi Prambanan Nanti Malam, Dress Code Penonton: Batik

TEMPO.CO, Yogyakarta - Konser Westlife The Wild Dreams Tour: All The Hits di Candi Prambanan digelar, Ahad, 2 Oktober 2022 malam ini. Grup band asal Irlandia ini akan membawakan sekitar 14 lagu selama 2 jam.

Alasan Dress Code Batik Sebagai Penghargaan Hari Batik Nasional

Panitia menyarankan agar penonton memberlakukan dresscode batik untuk memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tiap 2 Oktober. Pemilihan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober itu sebagai pengingat pada tanggal itu tahun 2009, batik ditetapkan sebagai warisan dunia tak benda. Kebetulan, konser Westlife di Palembang digelar pada Hari Batik Nasional.

"Konser Westlife Indonesia yang dilakukan di Candi Prambanan sebagai diplomasi budaya atau campaign heritage for tourism," kata Project Manager Rajawali Indonesia Oetjhi Candra, promotor pergelaran musik ini pada Ahad, 2 Oktober 2022.

Menurut dia, tak berlebihan jika panitia mengharapkan partisipasi penonton dan yang terlibat konser ini agar mengenakan batik. Ia mengakui, para personel Westlife memang tidak mengenakan batik, karena sudah menerapkan format tour mereka sesuai rencana.

Dua Band Pembuka Konser Westlife

Seperti halnya konser, pertunjukan Westlife nanti malam akan dibuka dengan band pembuka. "Dua band pembuka adalah D'Masiv feat Nania dan Dave the Moffatts," kata Oetji.

Sebelumnya, boyband ini sudah melakukan rangkaian konser di dua kota lainnya yaitu di Bogor dan Surabaya. Yogyakarta memilih lokasi di Candi Prambanan agar lebih mengena dengan suasana dan tujuan sebagai diplomasi budaya.

Grup vokal boyband ini beranggotakan empat personel, yakni Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily, dan Kian Egan. Lagu-lagu hit yang mereka nyanyikan antara lain If I Let You Go, Fool Again, dan I Have a Dream. Dari jadwal pentas, band pembuka tampil mulai pukul 17.45 WIB. Diawali oleh D'Massiv. Lalu pada pukul 19.00 WIB, tampil Dave the Moffatts. Sedangkan Westlife naik panggung pukul 20.00 WIB.

MUH SYAIFULLAH

Baca juga: Tiket Konser Tahun Depan Habis, Westlife Tambah Bikin di Sentul, Surabaya, dan Yogyakarta September Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.