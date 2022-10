5 Tokoh yang Akan Membintangi Film Deadpool 3, Siapa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Deadpool 3 akan menjadi film Deadpool pertama yang masuk ke MCU (Marvel Cinematic Universe). Film ini dikonfirmasi akan tayang pada 6 September 2024 mendatang. Lantas, siapa sajakah tokoh yang akan memerankan film Deadpool 3?

Film Deadpool merupakan spin off dari serial X-Men. Berbeda dengan superhero pada umumnya, Deadpool hanya menggunakan kekuatan super untuk membalaskan dendamnya sendiri. Deadpool sendiri digambarkan sebagai karakter mematikan namun tingkahnya sangat konyol. Ia kerap kali menghibur para penonton lewat lelucon-lelucon melalui beberapa adegan film.

Deadpool pertama kali ditayangkan pada 2016, kemudian dua tahun setelahnya Deadpool 2 dirilis . Nah, berikut ini deretan tokoh yang akan membintangi film Deadpool 3 mendatang.

1. Ryan Reynolds (Deadpool)

Deadpool menjadi peran superhero kedua bagi Ryan Reynolds, setelah karakter hero sebelumnya, Green Lantern. Dalam film Deadpool 3, ia kembali memerankan karakter utamanya sebagai Deadpool. Reynolds mengakui dirinya selalu berinisiatif menciptakan sesuatu yang menarik, dengan tidak menghilangkan ciri khas Deadpool yang lucu. Dalam sebuah sesi wawancara dengan Variety, Reynolds menyebut dirinya telah bekerja keras menjiwai perannya demi kesuksesan film Deadpool 3.

Pemeran Deadpool Ryan Reynolds, menempati urutan kedua aktor dengan bayaran tertinggi di dunia 2020 versi Forbes. Ryan Reynodls mendapatkan bayaran 71,5 juta dollar AS atau Rp. 1,06 triliun. Instagram/@vancityreynolds

2. Hugh Jackman (Wolverine)

Hugh Jackman akan beradu peran dengan Ryan Reynolds di Deadpool 3. Dirinya akan mengulangi perannya sebagai Wolverine. Ryan Reynolds mengumumkan hal tersebut lewat akun YouTube dan media sosial miliknya. Dalam video YouTube itu, Reynolds bertanya pada Hugh apakah ia siap untuk mengambil kembali peran sebagai Wolverine.Hugh mengiyakan pertanyaan itu.

Hugh Jackman. REUTERS/Carlo Allegri

3. Leslie Uggams (Blind Al)

Leslie Uggams secara resmi masuk dalam jajaran tokoh yang akan memeriahkan film Deadpool 3 mendatang. Interaksi antara Reynolds dan Leslie Uggams di media sosial juga menambah keyakinan penggemar. Bermula dari cuitan akun Twitter Leslie Uggams yang memberikan ucapan selamat kepada Ryan Reynolds atas filmnya, dibalas dengan "Thank you, Leslie. See you soon". Dalam dua film Deadpool sebelumnya, Leslie Uggams telah berhasil memukau penonton lewat perannya sebagai Blind Al.

4. Stefan Kapicic (Colossus)

Pemeran Deadpool 3 selanjutnya ialah Stefan Kapicic. Dalam film Deadpool, karakter Colossus divisualisasikan sebagai mutan berbadan metal berukuran tinggi dan besar, serta cara bicaranya yang kental dengan aksen Rusia. Sebuah video yang diunggah Wired pada 2016, mengungkap karakter Colossus dihidupkan oleh lima orang, termasuk Stefan Kapicic. Dirinya andil sebagai pengisi suara mutan yang bernama asli Piotr Nikolaievitch Rasputin tersebut.

Melansir cosmicbook.news, baru-baru ini akun Twitter penggemar Deadpool 3 mencuitkan sebuah tweet yang menyatakan bahwa Stefan Kapicic menghadiri konvensi komik yang diselenggarakan di Wales beberapa bulan yang lalu. Akun Twitter itu juga mencuitkan bahwa Stefan Kapicic telah memberikan pernyataan dirinya akan kembali berperan sebagai Colossus di film Deadpool 3.

5. Zazie Beetz (Domino)

Zazie Beetz sukses mencuri perhatian fans lewat keceriaan dan energi yang ia pancarkan di film Deadpool 2. Dalam film tersebut, ia berperan sebagai Domino, mutan tentara bayaran yang membantu Deadpool sebagai bagian dari tim anti pahlawan X-Force.

Meskipun Beetz mewaspadai aturan spoiler Marvel, tampaknya ada kemungkinan besar dirinya muncul dalam film Deadpool 3. Dalam wawancaranya bersama The Hollywood Reporter, ia mengatakan bahwa dirinya tidak dapat memberikan pernyataan apapun, akan tetapi ia merasa sangat beruntung. Beetz meminta fans untuk tetap bersabar menunggu keluarnya pernyataan resmi. Ia juga berterima kasih atas pelatihan penuh aksi untuk karakter Domino yang ia perankan.

Itulah beberapa tokoh yang akan hadir dalam film Deadpool 3. Kabarnya, film ini juga akan tetap mempertahankan rating R yang jadi ciri khasnya.

LALA DITA PANGESTU

