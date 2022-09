Perempuan Bergaun Merah Dibintangi Tatjana Saphira, Film Horor Berkonsep Unik

TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan Bergaun Merah merupakan film horor terbaru arahan William Chandra yang diproduseri oleh Wicky V. Olindo dan Timo Tjahjanto. Film yang dibintangi oleh Tatjana Saphira, Refal Hady, Stella Cornelia, Faradina Mufti, Ibrahim Risyad, dan banyak lagi lainnya ini akan tayang di bioskop pada Kamis, 3 November 2022.

Perempuan Bergaun Merah merupakan film hasil kerja sama Frontier Pictures dengan RAPI Films dan Legacy Pictures. Film ini bergenre horor dengan konsep unik yang mengangkat kisah perempuan bergaun merah.

Sejak sahabatnya menghilang, hidup Dinda (Tatjana Saphira) berubah jadi mimpi buruk saat sosok roh jahat berwujud perempuan bergaun merah menghantuinya. Nyawa Dinda terancam, tak hanya dari sosok jahat itu tapi juga dari orang-orang yang berusaha merahasiakan kejadian di malam sahabatnya menghilang.

Timo Tjahjanto yang dikenal sebagai sutradara horor dan action berkaliber internasional yang menyutradarai Sebelum Iblis Menjemput dan Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2, The Night Comes For Us, Headshot, dan Rumah Dara di film ini bertindak sebagai produser. Timo yang juga merupakan pendiri dari Frontier Pictures mempunyai visi untuk membuat perusahaan film khusus genre horor dan action. Bukan hanya untuk film-film yang ia sutradarai tapi juga memproduseri talenta muda seperti William Chandra.

“Will menyajikan sesosok hantu supranatural yang belum pernah kita saksikan sebelumnya dan juga ada beberapa twist yang belum pernah ada di film Indonesia terdahulu. Ini bukan hanya sebuah film horor tapi ada angle misteri, ada karakter Tatjana (Dinda) menyelidiki ke mana temannya berada. Jadi ini perpaduan yang efektif di sebuah film seperti ini, kita mengikuti misterinya bersama protagonis perempuan," kata Timo Tjahjanto, dikutip dari siaran pers pada Jumat, 30 September 2022.

William Chandra sebelumnya pernah memproduseri film pendek termasuk salah satu segmen di omnibus film internasional V/H/S/94 berjudul The Subject. Film Perempuan Bergaun Merah merupakan sebuah proyek yang telah lama ia nantikan untuk buat. Ia menyampaikan antusiasmenya.

“Sudah tidak sabar untuk menayangkan film Perempuan Bergaun Merah ke penonton Indonesia. Sebuah film yang dibuat dengan kematangan teknis dan usaha untuk menghibur penonton dengan mendorong batas-batas yang ada," katanya.

Berangkat dari sebuah mitos lama yaitu mitos tentang perempuan yang jadi hantu jika meninggal memakai berbaju merah, William mengeksplorasi horor yang berbeda dalam film Perempuan Bergaun Merah. “Saya menyiapkan film ini dengan harapan penonton Indonesia mendapatkan sesuatu yang segar di horor Indonesia. Dengan bantuan dari Timo, saya mewujudkan sebuah kisah horor dengan protagonis perempuan yang bukan hanya akan seru, tapi juga bermakna mendalam," katanya.

Film ini juga akan menjadi debut bagi Refal Hady bermain horor. Aktor yang sebelumnya dikenal di film-film drama ini akan memberikan performa terbaiknya untuk genre yang baru baginya. Begitu pun Tatjana Saphira yang tampil maksimal untuk film horor yang berbeda dari peran-peran sebelumnya yang telah ia mainkan.

Selain nama-nama yang sudah disebut sebelumnya, film Perempuan Bergaun Merah juga dibintangi oleh Aufa Assegaf, Bento Julian, Dayu Wijanto, Dewi Pakis, dan Jordy Rizkyanda.

