Wakili Lesti Kejora Terima Piala Gorgeous Mom, Irfan Hakim: Sabar, Ini untuk Kamu

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dangdut, Lesti Kejora membawa pulang tiga piala dalam program Infotainment Awards 2022 yang diadakan SCTV di Jakarta, Kamis, 29 September 2022. Juara D'Academy yang baru saja melaporkan suaminya, Rizky Billar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT itu memboyong tiga piala, yakni Gorgeous Mom, Best Couple, dan Celebrity of the Year.

Acara itu tidak dihadiri oleh Lesti, Rizky, dan putra mereka, baby L. Tiga presenter, yakni Raffi Ahmad, Irfan Hakim, dan Ruben Onsu berdiri menerima piala untuk penyanyi bersuara amat merdu itu.

Irfan Hakim Dukung Lesti Kejora

"Menurut rencana, tidak hanya Lesti, Rizky Billar, baby L pun seharusnya malam hari ini ada di tengah kita. Tapi cerita kehidupan kita tidak pernah tahu seperti apa. Tuhan sudah menggariskan cerita kita. Lesti, sabar. Ini untuk kamu," kata Irfan sambil menunjukkan piala Gorgeous Mom yang semestinya dipegang Lesti sendiri.

Dukungan Irfan Hakim ini diberikan untuk sahabat dekatnya. Irfan, yang turut mengetahui pernikahan siri Lesti Kejora dan Rizky Billar sebelum pernikahan resmi pada 19 Agustus 2021 itu berusaha menguatkan sahabat yang sudah dianggapnya sebagai adik kandungnya itu.

Netizen juga memberikan dukungan untuk Lesti Kejora. Mereka mengapresiasi langkah Lesti yang langsung melaporkan kekerasan itu ke polisi. "Yang bikin salut sama Lesti ini, dia ga pakai drama-drama di IG Story atau nangis-nangis spill-spill dulu, tapi dia coba minta dipulangkan ke keluarganya sesuai ajaran Islam. Begitu dapat KDRT, ya dia langsung lapor polisi. Sumpah sih Lesti pintar banget ambil sikap. Keren!" cuit @theunread***.

Netizen Apresiasi Tindakan Lesti Kejora

"Lesti itu contoh yang benar, kalau kena kasus KDRT, langsung lapor ke pihak berwenang. Ga perlu mikir dia bakal berubah, dia khilaf, dia janji gak bakal ngulangin babibu. Ternyata, Lesti selain bisa nembak pakai sniper, bisa speak up, keren," cuit @lilaac***.

Lesti Kejora, di akun media sosial menggunakan nama Lesty Kejora, melaporkan Rizky Billar pada Rabu, 28 September 2022 ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya setelah memergokinya berselingkuh.

Dalam laporan kepolisian yang beredar di media, Lesti mengaku dicekik dan dibanting Rizky Billar berkali-kali setelah mengetahui suaminya berselingkuh. Ia meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Rizky yang marah, lalu melakukan kekerasan terhadap istri yang seharusnya dilindunginya. Lesti juga melakukan visum setelah melapor ke polisi.

Baca juga: Perjalanan Cinta Lesti Kejora - Rizky Billar, Dijodohkan Netizen, Tersandung Kasus KDRT

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.