6 Drama Korea Terbaik Han So Hee, Ingat Pelakor di The World of the Married ?

TEMPO.CO, Jakarta - Han So Hee merupakan salah satu aktris yang sangat produktif di industri hiburan Korea Selatan, khususnya di film dan drama Korea atau drakor.

Han So Hee memulai debutnya dalam dunia seni peran baru pada 2017, tetapi sudah membintangi drama Korea populer. Ia pun pernah berperan dari hanya sebagai tokoh pendukung sampai tokoh utama. Tidak jarang pula, drama yang ia bintangi berada dalam deretan terfavorit.

Lantas, apa saja drakor yang pernah Han So Hee bintangi?

Drakor Han So Hee

1. Reunited Worlds (2017)

Han So Hee memulai debutnya dalam drama Korea fantasi yang satu ini. Reunited Worlds merupakan drama Korea yang mengangkat kisah tentang percintaan antara perempuan berusia 31 tahun dan laki-laki berumur 19 tahun. Hae Sung (Yeo Jin-goo) adalah laki-laki yang tiba-tiba menghilang dalam kecelakaan penuh misteri. Setelah 12 tahun kemudian, ia muncul kembali yang sudah memasuki usia kepala tiga.

Kendati demikian, penampilan dan kepribadian Hae Sung masih seperti laki-laki berusia 19 tahun, usia saat ia hilang karena kecelakaan. Setelah menghilang begitu lama, ia bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, Jung Won (Lee Yeon-hee) dan mulai memunculkan benih cinta. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya?

2. 100 Days My Prince (2018)

Pada drama Korea ini, Han So Hee berperan sebagai Putri Mahkota Kim So Hye. Parasnya yang anggun membuat banyak orang terpukau dengan karakter yang dimainkan Han So Hee. Drama ini pun dibintangi oleh D.O EXO, Nam Ji Hyun, dan Kim Seon Ho.

3. Abyss (2019)

Melansir dari Soompi, Abyss mengisahkan tentang Cha Min (Ahn Hye-seop) dan Go Se-yeon (Park Bo-young) yang harus meninggal karena sebuah kecelakaan misterius. Namun, keajaiban itu benar adanya. Keduanya berhasil hidup kembali, meskipun wujud mereka tidak sama dari yang sebelumnya. Akankah keduanya berhasil memecahkan misteri di balik kematian mereka yang wujudnya kini berbeda?

4. The World of the Married (2020)

Pada serial drama The World of the Married ini, nama Han So Hee semakin meroket karena perannya menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga orang lain. Perannya menjadi Yeo Da Kyung sangatlah ikonik sebagai kekasih gelap Lee Tae Oh (Park Hae Joon). Pernikahan antara Tae Oh dan istrinya Sun Woo (Kim Hee Ae) pun berada di ujung tanduk karena perselingkuhan yang Tae Oh lakukan.

Aksi Han So Hee sebagai perusak rumah tangga orang pun sukses memerankan karakternya. Alhasil, banyak warganet yang mencibir Han So Hee karena perannya tersebut. Untuk mengetahui aksinya dalam merusak hubungan orang, segeralah nonton drama serial yang membuat seseorang ikut terbawa emosi.

5. Nevertheless (2021)

Melansir dari asianwiki, pada 2021, Han So Hee bertransformasi sebagai Yoo Na Bi, mahasiswa seni yang baik, naif, dan tidak percaya pada cinta. Transformasi ini tentu membuat publik terkejut akan peran yang sebelumnya ia mainkan sebagai orang ketiga dari hubungan suami istri. Suatu hari, Na Bi bertemu dengan sosok Park Jae Eon (Song Kang), seorang playboy di kampusnya yang anti-komitmen. Drama Korea yang diangkat dari Webtoom populer berjudul sama ini siap membawa para penonton pada kisah cinta masa muda yang realistis. Untuk menyaksikan kisah cinta yang sangat romantis antara Na Bi dan Jae Eon, saksikanlah di Netflix.

6. My Name (2021)

Nama Han So Hee semakin berada di puncak ketika berperan dalam serial original Netflix sebagai Ji-u. Serial ini mengisahkan Ji-u, seorang perempuan muda yang bergabung dengan kepolisian sebagai mata-mata. Ji-u bertugas untuk sebuah organisasi kriminal demi menemukan kebenaran mengenai kematian ayahnya. Aksi balas dendam yang menegangkan dan berbagai kenyataan pahit terungkap dalam prosesnya.

Keberhasilan Han So Hee, Ahn Bo Hyun, dan Park Hee Soon dalam memerankan karakternya membuat serial My Name ini berada di urutan ke-2 terpopuler Netflix.

