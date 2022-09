Film Dokumenter Withney Houston Akan Rilis Desember, Berikut Prestasi Diva Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Film dokumenter tentang Withney Houston akan rilis pada 23 Desember 2022. Film ini berjudul "I Wanna Dance with Somebody", sesuai dengan judul lagunya.

Film itu disutradarai Kasi Lemmons berdasarkan kehidupan dan musik Whitney. Skenarionya ditulis nominator Academy Award Anthony McCarten.

Withney adalah diva pop era 80-90-an. Perempuan kelahiran Newark, New Jersey, Amerika Serikat, 9 Agustus 1963 itu memenangkan banyak penghargaan atas karya-karyanya. Penghargaan yang diperolehnya di antaranya adalah enam Grammy Awards, Billboard Music Award, NAACP Image Award.

Beberapa lagunya sukses masuk dalam tangga lagu Billboard, di antaranya adalah i Will Always Love you, Greatest Love of All, How Will I Know, All The Man That I Need, I Wanna Dance with Somebody, Where Do Broken Hearts Go?, Didn't We Almost have It All?, Saving All My Love for You, I'm Your Baby Tonight, dan So emotional.

Potret cantik mendiang penyanyi Whitney Houston, yang diabadikan sekitar tahun 70 hingga 80an. boredpanda.com

Mantan istri musikus Bobby Brown ini juga pernah membintangi film The Bodyguard bersama aktor kawakan Kevin Costner (1992) dan beberapa film lainnya.

Namanya melejit karena kemampuannya menyanyi hingga jangkauan suara lima oktaf. Pada 1980, ia menjadi penyanyi wanita Afrika-Amerika pertama yang masuk ke dalam tangga lagu MTV, yang saat itu didominasi penyanyi rock kulit putih.

Whitney meninggal pada usia 48 tahun. Ia ditemukan tenggelam di bathub hotel Beverly Hills pada 2012 setelah overdosis mengkonsumsi kokain pada malam sebelum penghargaan Grammy. Sang penyanyi telah lama bergulat menghadapi adiksi narkoba.

Sejak kematiannya, kehidupan Withney beberapa kali diangkat sebagai subjek film dokumenter.

MELINDA KUSUMA NINGRUM

Baca juga: Tempo Tayangkan Film Dokumenter Kilometer 50, Ini 3 Fakta Seputar Peristiwa KM 50