Jisoo Blackpink Puncaki Deretan 10 Wanita Tercantik di Dunia 2022 versi Nubia Magazine

TEMPO.CO, Jakarta - Melihat deretan nama wanita tercantik di dunia, selalu menarik rasa ingin tahu banyak kalangan. Sebagian orang berpendapat bahwa cantik itu relatif, namun ternyata ada beberapa pihak yang secara rutin melakukan polling untuk menentukan tingkat kecantikan kaum hawa. Salah satunya adalah daftar wanita tercantik di dunia versi Nubia Magazine.

Daftar Wanita Tercantik di Dunia

Nubia Magazine merilis 20 tokoh dari kalangan selebritas berbagai belahan dunia pada Juli 2022 lalu. Dalam proses penilaian The Most Beautiful Woman in The World selama 5 bulan, mereka mempertimbangkan berbagai aspek yakni penampilan fisik atau visual, keanggunan, originalitas, serta keberanian dalam mewujudkan mimpi. Ada sekitar satu juta orang dari 116 negara yang ikut memberikan suaranya.

Lantas, siapa sajakah top 10 wanita tercantik di dunia 2022 versi Nubia Magazine. Simak urutan dan uraian profil singkatnya berikut ini.

1. Ji Soo BLACKPINK

Penyanyi asuhan agensi YG Entertainment ini memiliki nama asli Kim Ji Soo. Member senior Blackpink ini disebut-sebut sebagai Miss Korea oleh para fansnya. Alasannya karena ia memiliki paras cantik bak bidadari. Kulit cerah dan riasan tipis membuat penampilannya selalu mencuri perhatian banyak orang. Hasil perolehan vote yang dilakukan Nubia Magazine menunjukkan bahwa Ji Soo sebagai wanita tercantik no. 1 di dunia dengan persentase 44,78%.

2. Tzuyu

Tzuyu Twice. Instagram.com/@twicetagram

Korea Selatan tidak pernah kehabisan stok wanita tercantik di dunia. Untuk posisi ke-2 ada anggota girlband Twice, yakni Tzuyu yang juga mencerminkan kecantikan wanita secara global. Ia berasal dari Taiwan dan mulai terlibat dalam Twice semenjak tahun 2012. Bentuk pinggangnya yang sangat ramping membuat para wanita di luar sana merasa iri. Dalam acara Weekly Idol, diketahui lingkar pinggang Tzuyu hanya sebesar 22 inchi.

3. Lisa BLACKPINK

Pemilik nama lengkap Lalisa Manoban ini sukses meraih gelar sebagai wanita tercantik di dunia 2022. Ia memenuhi standar kecantikan orang Asia, yakni kulit cerah bersih, mata lebar, dan bibir penuh. Lisa dikenal sebagai penari utama sekaligus rapper girlband asal Korea Selatan, Blackpink. Ia juga dianugerahi bentuk dan tinggi badan proporsional idaman para wanita. Dengan tinggi sekitar 167 cm dan berat badan 45 kg, Lisa mengundang decak kagum banyak orang.

4. Hande Erçel

Aktris berkebangsaan Turki, Hande Erçel juga masuk dalam deretan wanita tercantik di dunia terbaru. Ia adalah seorang sarjana seni rupa yang terjun ke dunia modeling. Pada tahun 2012, Erçel meraih mahkota Miss Turki. Perpaduan wajah Asia dan Eropa menjadikannya tampak anggun berkarakter. Beberapa brand besar kecantikan tidak mau ketinggalan merekrutnya sebagai brand ambassador, salah satunya L’Oreal Paris.

Di negaranya, Hande Ercel kerap meraih penghargaan sebagai aktris terbaik. Di balik Top Beauty World, ada tiga klinik bedah plastik di Los Angeles yang berperan memilih 100 wajah tercantik dan tertampan dari seluruh dunia. Instagram

5. Dilraba Dilmurat

Benua Asia juga memiliki perwakilan wanita tercantik di dunia 2022 lain yakni Dirlaba Dilmurat. Dilraba Dilmurat adalah model, aktris, dan musisi yang kerap mendapatkan penghargaan di industri hiburan. Ia mewarisi darah dari kalangan etnis Uighur. Hidung mancung dan bibir mungilnya membuat 10.698 responden setuju menyebut dirinya cantik.

6. Ariana Grande

Penyanyi dan penulis lagu kenamaan asal Amerika Serikat ini dikenal mampu membawakan lagu dalam nada tinggi. Seperti pada umumnya wanita ras Kaukasia, Ariana Grande mempunyai kulit putih berkilau seperti mutiara. Wajah Ariana yang menggunakan riasan terlihat tegas dan memenuhi standar kecantikan wanita Barat.

7. Scarlett Johansson

Wanita tercantik di dunia berikutnya adalah Scarlett Johansson. Aktris yang selalu membintangi film-film Hollywood populer ini, tidak hanya mempunyai bakat akting. Scarlett Johansson juga dianugrahi dengan fisik menarik. Ia mempunyai bibir tebal yang dianggap seksi oleh sejumlah wanita. Meskipun banyak rumor beredar yang mengatakan bahwa Scarlett pernah masuk meja operasi plastik. Namun kecantikannya tidak pernah luntur oleh zaman.

Scarlett Johansson berpose saat menghadiri acara British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) di Royal Albert Hall, London, 2 Februari 2020. Scarlett tampil glamor menggunakan gaun bewarna merah muda berbulu busty. REUTERS/Henry Nicholls

8. Yang Mi

Wanita tercantik di dunia 2022 di posisi ke-8 ialah Yang Mi dengan total suara sebesar 3.216. Aktris yang tahun ini berumur 36 tahun, selalu menyita pandangan publik. Yang Mi yang berasal dari Beijing mempunyai kulit putih khas wanita Asia. Selain itu, ia juga masuk daftar selebriti paling kaya di Negeri Tirai Bambu.

9. Bella Hadid

Supermodel dari Amerika Serikat ini mempunyai nama lengkap Isabella Khair Hadid. Keahliannya berlenggak-lenggok di atas catwalk, diwarisi dari sang ibu, Yolanda Hadid. Kakaknya, Gigi Hadid juga berkarir di bidang yang sama. Seperti halnya model papan atas, tubuh langsing dan rahang tegas menjadi ciri khas Bella yang membuat banyak pria berdecak kagum.

Bella Hadid. Instagram.com/@bellahadid

10. Sira Kante

Model berkebangsaan Amerika Serikat ini seolah mendobrak standar kecantikan yang sudah lama diagung-agungkan wanita. Sira Kante mempunyai kulit eksotis karena keturunan Afrika. Ia berhasil meraih rangking 10 sebagai wanita tercantik di dunia 2022. Terdapat 2.978 atau 0,28% orang yang menyatakan bahwa ia layak menjadi panutan di dunia kecantikan.

Itulah daftar 10 wanita tercantik di dunia 2022 versi Nubia Magazine. Seakan tidak pernah pudar oleh usia, kecantikan mereka terus memancar seiring bertambahnya waktu. Tidak mengherankan apabila mereka sukses menarik perhatian khalayak ramai. Dari urutan nama-nama tersebut, siapa idola Anda?

MELYNDA DWI PUSPITA

