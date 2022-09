Profil Jihoon Treasure dan Faktanya Pernah Keluar dari YG Entertainment

TEMPO.CO, Jakarta - Jihoon merupakan salah satu member Treasure, yang punya daya tarik sendiri bagi para Teume, sebutan untuk fans Treasure. Dengan penampilan dan talenta yang memukau, Jihoon selalu sukses mengambil hati Teume. Nah, bagi yang ingin mengenal lebih dalam sosok Jihoon Treasure, yuk simak profil dan faktanya di bawah ini.

Profil Jihoon Treasure

Dikutip dari situs kprofiles.com, Jihoon Treasure memiliki nama lengkap Park Ji Hoon atau sering dipanggil Jun, nama Inggris resminya. Jihoon lahir 14 Maret 2000 di Gamman-dong, Nam-gu, Busan. Pria berzodiak Pisces menempati posisi second leader, main dancer, dan lead vocalist di Treasure. Tipe MBTI Jihoon sendiri adalah ENTJ.

Fakta menarik Jihoon Treasure

Meskipun memiliki wajah imut menggemaskan, Jihoon dikenal sebagai second leader yang berkarakter tegas. Ternyata, di samping berbakat sebagai idol, ia juga kerap tampil di layar kaca membintangi acara musik hingga drama. Ia juga termasuk salah satu idol YG Entertainment yang memiliki durasi trainee cukup lama. Berikut fakta menarik Jihoon Treasure yang perlu diketahui.

1. Jihoon Menjalani Masa Trainee Selama 4 Tahun

Jihoon memilih bergabung di agensi YG Entertainment untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang idol K-pop. Di agensi tersebut, ia mengikuti trainee sejak 2016 sebelum akhirnya resmi debut sebagai member Treasure pada Agustus 2020. Namanya mulai dikenal publik saat kemunculannya sebagai salah satu anggota acara survival YG Entertainment, YG Treasure Box yang diselenggarakan pada 2018.

2. Sempat Keluar dari YG Entertainment

Sebelum resmi menjadi member Treasure, Jihoon telah melewati berbagai lika-liku dalam perjalanan kariernya. Pada Maret 2018, ia hengkang dari YG Entertainment. Dengan berat hati, ia meninggalkan YG dan merelakan impian terbesarnya menjadi idola. Untungnya, lima bulan setelah kejadian itu, ia diminta untuk kembali ke YG Entertainment oleh Yang Hyun Suk oleh CEO-nya sendiri.

3. Jihoon Direncanakan Debut dalam Boyband MAGNUM

Dalam acara survival YG Treasure Box, Jihoon awalnya tidak terpilih dalam line-up member yang akan debut dalam grup Treasure. Namun, pada 29 Januari 2019, YG Entertainment mengumumkan bahwa akan ada grup kedua dengan nama Magnum yang rencananya akan memasukkan Jihoon ke dalam grup tersebut. Namun, sebuah skandal yang terjadi di agensi mengharuskan mereka menunda debut. Setelah melalui beberapa perundingan, YG Entertainment sepakat menggabungkan grup Treasure dan Magnum dalam satu unit, atau yang saat ini dikenal sebagai Treasure.

4. Anggota Silver Boys

Fakta menarik Jihoon berikutnya adalah pernah ikut member Silvers Boys. Silver Boys adalah sebutan bagi grup trainee populer YG Entertainment. Grup predebut ini sebelumnya telah menjalani masa trainee cukup lama. Grup ini terdiri dari CIX Lee Byounggon & Kim Seunghun, Treasure Choi Hyunsuk, Bang Yedam, Kim Junkyu dan & Kim Doyoung, AB6IX Jeonwoong, Lee Midam, Choi Raesung atau Millenium (seorang komposer YG Entertainment), dan Noa Kazama.

5. Pernah Tampil Bersama Stray Kids

Jihoon pernah mengikuti acara survival Mnet bersama anggota Silver Boys lainnya pada 2017. Jihoon muncul di episode kelima di acara survival Mnet Stray Kids mewakili trainee YG selama pertarungan JYP vs YG.

6. Idol dengan Segudang Talenta

Posisi main dancer, dan lead vocalist dinobatkan padanya bukan tanpa alasan. Jihoon dikategorikan sebagai seorang dancer yang bertalenta dalam urusan menari. Tak hanya itu, remaja satu ini juga dikaruniai suara yang indah. Ia mampu menyanyikan lagu-lagu bernada rendah hingga tinggi dengan suara khasnya yang mampu membuat para Teume terkagum-kagum.

7. Tampil dalam Berbagai Acara TV

Pada Maret 2021, Jihoon melakukan debut pertamanya sebagai MC di acara musik SBS Inkigayo. Ia dipasangkan dengan Yujin IZ*ONE dan Sungchan NCT saat memandu acara tersebut. Di tahun yang sama, dirinya membintangi web drama berjudul It's Okay, That's Friendship dan The Mysterious Class.

8. Punya Kegemaran Unik

Hobi Jihoon TREASURE adalah melihat berbagai objek dan pemandangan seperti binatang dan lukisan. Di sela-sela kesibukannya, ia seringkali pergi ke Sungai Han untuk sekedar berjalan-jalan dan memotret bunga. Kegiatan yang satu ini juga ia akui sebagai alternatif penghilang stress. Jihoon sangat menyukai langit dan juga senang berselancar.

Itu dia profil dan fakta menarik Jihoon Treasure. Tak mengherankan jika banyak K-Popers yang mengidolakan idol multitalenta yang satu ini.

LALA DITA PANGESTU

