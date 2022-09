15 Film Hacker Terbaik Sepanjang Masa, Ada yang Diambil dari Kasih Nyata!

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini aksi hacker kembali jadi sorotan. Sejumlah data pejabat Indonesia diduga dibocorkan oleh hacker di media sosial. Di lain sisi, aksi para hacker memang penuh misteri dan kemudian banyak diangkat ke layar lebar. Alur cerita tak terduga ditambah plot twist menarik, berhasil membuat para penonton geleng-geleng kepala. Nah, apa saja film hacker terbaik sepanjang masa? Simak selengkapnya di bawah ini.

Film Hacker Terbaik Sepanjang Masa

Di era digital seperti sekarang ini, kejahatan tak hanya terjadi di dunia nyata, namun bisa juga di dunia maya. Kejahatan di dunia maya biasa dikenal dengan istilah cybercrime. Aksi-aksi tersebut kemudian dibungkus melalui film bertema hacker oleh produser film. Berikut ini ada beberapa rekomendasi film hacker terbaik sepanjang masa yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. The Matrix Resurrections (2021)

Rekomendasi film hacker terbaru adalah The Matrix Resurrections. Film ini merupakan film keempat dari sekuel The Matrix yang berisi kelanjutan kisah petualangan Neo di dunia Matrix. Film ini kembali menampilkan aktor di sekuel film sebelumnya, seperti Keanu Reeves sebagai Neo, Carrie-Anne Moss sebagai Trinity/Tiffany dan Jada Pinkett Smith sebagai Niobe.

Melansir CNN, Neo, memiliki nama asli Thomas Anderson. Dirinya kesulitan memisahkan mimpi dan kenyataan. Kerap mengalami halusinasi, Neo melakukan terapi dengan psikiater, Neil Patrick Harris, yang selalu memintanya untuk menghadapi kenyataan. Dia kemudian mendapatkan resep obat berupa pil biru. Tak sampai disitu, Neo dituntut untuk menghadapi konflik yang terus berdatangan.

The Matrix Resurrections. HBO Keanu Reeves menghadiri pemutaran perdana The Matrix Resurrections di San Francisco, California, AS, 18 Desember 2021. Keanu kembali berperan sebagai Neo yang berdampingan dengan Carrie Anne Moss sebagai Trinity. REUTERS/Fred Greaves

2. The Billion Dollar Code (2021)

Rekomendasi film hacker selanjutnya ada The Billion Dollar Code. Film hacker Jerman diambil dari kisah nyata tentang dua jenius komputer. Kisah bermula tahun 1990-an ketika keduanya menemukan algoritma yang kemudian digunakan untuk membuat Google Earth. Mereka menemukan Terra Vision, sebuah sistem yang memberi harapan untuk diciptakan pada masa itu.

Dua puluh lima tahun kemudian, keduanya berniat untuk menuntut Google Earth karena adanya kemiripan dengan penemuan mereka. Keberadaan Terra Vision ini dikatakan sebagai cikal bakal terbentuknya Google Earth.

3. Biohackers (2020)

Seperti judulnya, jalan cerita film Biohackers mengusung tema biologis dan peretasan. Biohackers mengisahkan Mia Akerlund (Luna Wedler), seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Freiburg. Mia terlibat dalam percobaan eksperimen genetik ilegal. Sialnya, hasil eksperimennya jatuh ke tangan orang yang salah. Kira-kira apa langkah yang dilakukan Mia selanjutnya?

4. The Great Hack (2019)

Film hacker dokumenter yang tak boleh dilewatkan salah satunya adalah The Great Hack. The Great Hack menunjukan sebuah gambaran tentang perjuangan manusia dalam melindungi data pribadi. Dalam melakukan pengambilan data, perusahaan Cambridge Analytic tidak meminta izin terlebih dahulu. Mereka mengolah data tersebut dan menyerahkannya ke pemangku kepentingan tertentu demi mendapatkan keuntungan.

Poster film The Great Hack. Netflix

5. Unfriended: Dark Web (2018)

Sesuai dengan judulnya, Unfriended: Dark Web berkisah tentang sisi gelap internet. Matias O'Brien membawa pulang sebuah laptop dari tempat penitipan barang hilang di sebuah kafe. Ketika ia membuka laptop tersebut, ia menemukan file aneh yang membawanya menuju situs dark web. Semenjak kejadian itu, teror menyeramkan mulai menimpa dirinya dan teman-temannya.

6. Fabricated City (2017)

Tak hanya diisi film barat, film Korea Fabricated City juga turut meramaikan deretan film hacker terbaik sepanjang masa. Film ini menggabungkan genre cyber thriller dengan action comedy. Mengutip AsianWiki, Kwon Yoo (Ji Chang Wook ) seorang pengangguran di dunia nyata, tetapi di dunia game virtual dia adalah pemain handal terbaik. Kwon Yoo dijebak menjadi pelaku kasus pembunuhan. Dengan bantuan peretas Yeo Wool (Shim Eun Kyung ), ia mencoba mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan tersebut.

7. iBoy (2017)

Melansir IMDb, iBoy merupakan film hacker bergenre thriller, crime, science fiction, dan fantasy. Seorang remaja laki-laki berusia 16 mengalami koma setelah tertembak saat meminta bantuan mencoba menghentikan serangan kekerasan terhadap pacarnya. Saat terbangun dari koma, ia mendapati adanya pecahan chip telah tertanam di otaknya. Hal itu memberinya kekuatan super. Ia menggunakan pengetahuan dan teknologi ini untuk membalas dendam pada geng yang bertanggung jawab atas serangan yang menyebabkan ia koma.

8. Snowden (2016)

Film hacker Snowden diadaptasi dari kisah nyata seorang mantan karyawan Central Intelligence Agency (CIA) dan National Security Agency (NSA). Aksi terbesarnya yakni mencuri informasi rahasia negara dan membeberkannya ke media. Hal itu dilakukannya semata-mata atas dasar hati nurani. Dirinya merasa informasi rahasia tersebut penting untuk diketahui publik. Ia pun dijuluki sebagai pengkhianat negara, sekaligus pahlawan masyarakat.

Film Snowden (2016)

9. Anonymous - Hacker (2016)

Ketika keluarganya mengalami cobaan ekonomi, Alex Danyliuk beralih ke dunia kejahatan sebagai pencuri identitas. Dengan bantuan Sye, seorang penipu jalanan, ia diperkenalkan ke dunia perdagangan pasar gelap atau dark web. Setelah berhasil menyebabkan kekacauan di pasar uang, mereka mendapat perhatian Z. Z ialah sosok bertopeng misterius, yang merupakan kepala organisasi yang dikenal sebagai Anonymous, sekaligus target nomor satu FBI.

10. Blackhat (2015)

Chris Hemsworth, sosok dibalik tokoh superhero Thor di film Avengers, memerankan tokoh utama dalam film hacker Blackhat. Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) digambarkan sebagai seorang jenius yang ahli dalam melakukan peretasan komputer. Ketika menjalani hukumannya dipenjara, Nicholas diajak bekerjasama dengan agen dari Cina untuk membantu pemerintah menemukan sosok hacker misterius dibalik terjadinya krisis reaktor nuklir di Cina.

Film Blackhat. Wired.com

11. Boy 7 (2015)

Boy 7 menjadi salah satu film hacker terbaik yang patut ditonton. Film ini menceritakan seorang pemuda bernama Sam yang terbangun dari kereta dalam kondisi linglung. Ia berusaha mencari tahu siapa identitas dirinya sebenarnya. Berbekal tas ransel miliknya, perlahan Sam mulai mengetahui banyak hal tentang dirinya sekaligus menyadari kalau dia sebetulnya tengah berada dalam ancaman berbahaya.

12. Mr. Robot (2015)

Secara garis besar, film Mr. Robot bercerita tentang seorang pemuda bernama Elliot Anderson yang diperankan Rami Malek. Ia merupakan pekerja teknisi di perusahaan cyber security bernama Allsafe. Sosok misterius, Mr. Robot, tertarik akan kinerja Elliot. Ia pun memintanya bergabung dengan kelompok hacker. Misi kelompok itu yakni menghancurkan E-Corp, yang ternyata merupakan salah satu klien terbesar dari perusahaan tempatnya bekerja. Langkah apa yang akan dilakukan oleh Elliot?

13. Who Am I (2014)

Who Am I, film hacker paling legendaris asal Jerman yang berkisah tentang Benjamin Engel, seorang remaja yang memiliki keahlian dalam meretas. Sehari-hari, Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Siapa sangka, ia ternyata aktif di dunia internet bawah tanah. Kemampuannya yang luar biasa terdengar sampai ke telinga sekelompok penjahat. Ia pun akhirnya diajak untuk bergabung bersama mereka. Benjamin dan kelompoknya mencetuskan visi terbesar yakni menjadi pusat di panggung dunia. Kelompok tersebut akhirnya mereka beri nama CLAY dan kerap mengunggah hasil kerja mereka yang luar biasa ke internet.

14. Citizenfour (2014)

Citizenfour merupakan film dokumenter yang disutradarai oleh Laura Poitras. Sutradara Laura Poitras mengedit film di Jerman. Ia mencegah kemunculan FBI dengan surat perintah penggeledahan untuk hard drive-nya. Pertemuan Poitras dengan Snowden terjadi di tahun 2013. Sepanjang film, banyak terdapat sisipan adegan wawancara Snowden. Salah satu contohnya ialah saat William Binney membahas program NSA dan akhirnya bersaksi di depan Parlemen Jerman mengenai mata-mata NSA di Jerman.

15. Healer (2014)

Rekomendasi terakhir, ada drama Korea tentang hacker berjudul Healer. Drama ini mengisahkan Kim Moon Ho (Yoo Ji Tae ), seorang reporter ternama di perusahaan penyiaran besar. Suatu hari, ia mengulik kebenaran sebuah kasus yang terjadi di masa lalu. Ia bersiasat mendekati orang-orang yang terikat dengan kasus tersebut. Sementara itu, Healer (Ji Chang Wook), pria yang bekerja sebagai pengantar pesan rahasia. Ia tak pernah menunjukkan identitas yang sebenarnya sebagai seorang pengantar pesan rahasia yang sangat profesional.

Itulah rekomendasi film hacker terbaik. Deretan film di atas bisa menjadi referensi untuk Anda yang menyukai dunia cyber. Kira-kira mana yang menarik untuk Anda tonton?

LALA DITA PANGESTU

