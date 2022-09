Hindia Kembali di Panggung We The Fest 2022, Bawakan Lagu yang Gambarkan Jatuh Bangun Kariernya

TEMPO.CO, Jakarta - Baskara Putra atau kini dikenal dengan Hindia, kembali tampil di We The Fest 2022 yang diadakan di Gelora Bung Karno Sport Complex, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 24 September 2022. Hindia tampil di hari kedua tepatnya di Another Stage.

Penampilan malam itu sangat berkesan bagi Hindia karena dapat kembali memeriahkan panggung We The Fest, festival pertama bagi pria kelahiran Jakarta, 22 Februari 1994 itu saat menjalani debut pertamanya pada 2019. Tiga tahun lalu, Hindia hanya tampil di panggung yang lebih kecil, yaitu panggung Park Stage. Namun, sekarang Hindia dapat bernyanyi di panggung lebih besar dan ramai penonton.

Hindia membawakan lagu-lagu dalam album pertamanya yang dirilis pada 2019 yaitu Menari dengan Bayangan. Album Menari dengan Bayangan secara garis besar menggambarkan jatuh bangun perjalanan hidup Baskara Putra. Semalam, Hindia memulai penampilan dengan membawakan lagu berjudul Evakuasi.

Penampilan Hindia semakin ramai pendengar saat beberapa penyanyi yang berkolaborasi ikut naik ke panggung. Kali ini Hindia berkesempatan membawakan lagu Membasuh bersama Rara Sekar untuk pertama kalinya secara live. Rara Sekar, kakak Isyana Sarasvati, adalah penyanyi duet asli pada lagu tersebut. Deretan penyanyi lain yang ikut memeriahkan panggung Hindia adalah Rendy Pandugo, Kamga, dan Petra Sihombing.

Salah satu andalan Hindia adalah menampilkan screen bertulisan SADNESS is not a COMPETITION, sembari membawakan lagu Secukupnya. Tampak penonton ikut bernyanyi bersama dan meramaikan suasa panggung Another Stage. Penampilannya dilanjutkan dengan lagu Tak Ada Salju di Sini, Pt. 4, kemudian lagu terakhir yang dibawakan adalah Evaluasi.

Hari ini, merupakan hari terakhir We The Fest 2022. Penutup festival akan dimeriahkan oleh Dewa 19 ft. Ello, Raisa, Gangga, Jeremy Zucker, Oh Wonder, Idgitaf, Nadin Amizah, Shallou, Maliq & D'Essentials, hingga Snakehips.

NUGROHO CATUR PAMUNGKAS

Baca juga: Nostalgia Bareng Noah di We The Fest 2022, Ariel: Luar Biasa

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.