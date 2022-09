Tulus Ungkap Betapa Spesial Penampilannya di We The Fest 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Tulus tampil di hari kedua We The Fest 2022 yang diselenggarakan di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu, 24 September 2022. Rupaya penampilan semalam sangat spesial baginya karena itu menjadi penampilan terakhir yang disaksikan oleh teman dekatnya sebelum pindah ke luar negeri.

"Pertunjukkan saya malam ini juga bertambah nilai spesialnya karena dihadiri oleh salah satu teman baik saya. Dia akan segera pindah negara jadi malam ini dia mungkin nonton saya terakhir kali sebelum dia pindah ke negara yang baru, tapi nanti akan ketemu lagi. Jadi sangat spesial sekali," kata Tulus yang kemudian membawakan lagu Kelana.

Lagu dari album terbaru bertajuk Manusia itu menjadi lagu keenam yang dibawakan di panggung We The Fest 2022. Diiringi rekan-rekan bandnya, Tulus membawakan total 11 lagu andalan dari album sebelumnya dan Manusia secara bergantian. Remedi menjadi lagu pembuka, dilanjutkan dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya, Sepatu, Satu Kali, Ruang Sendiri, dan Sewindu.

Penampilan Tulus semakin mencuri perhatian penonton yang memadati area Tennis Indoor Senayan, baik yang berdiri di dekat panggung atau festival maupun duduk di bagian tribun atas. Salah satu rekannya memainkan pianika ketika Tulus hendak membawakan lagu Nala yang juga merupakan dari album Manusia.

Seluruh penonton di dalam ruangan tidak berhenti menyanyi bersama, memberikan sorakan dan tepuk tangan meriah setiap kali Tulus selesai menyanyikan lagu satu per satu. Mengingat album Manusia yang dirilis pada Maret lalu masih cukup terbilang baru, Tulus telah menyiapkan lirik lagu di layar besar sehingga penonton bisa bersanyi bersama-sama. Tulus menutup penampilannya setelah hampir satu jam di panggung We The Fest 2022 dengan membawakan tiga lagu terakhir, yaitu Monokrom, Hati-hati di Jalan, dan Tujuh Belas.

Selain Tulus, musisi yang tampil di hari kedua We The Fest 2022 antara lain, Rendy Pandugo, Noah, Isyana Sarasvati, CL, Vidi Aldiano, Hindia, R3hab, hingga Dipha Barus yang menjadi penutup. We The Fest 2022 akan mengakhiri gelarannya pada malam ini dengan penampilan Dewa 19 ft. Ello, Raisa, Laleilmanino & Friends, Oh Wonder, Idgitaf, Nadin Amizah, hingga Maliq & D'Essentials.

Baca juga: Mimpi Lyodra Akhirnya Terwujud di Panggung We The Fest 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.