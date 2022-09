Mulai Pekan Depan Prilly Latuconsina Menjadi Dosen Tamu UGM, Apa Mata Kuliahnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar mengenai Prilly Latuconsina yang akan menjadi dosen pun sudah terkonfirmasi oleh pihak UGM, tepatnya Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UGM, Poppy Sulistyaning Winanti pada Kamis, 22 September 2022.

Poppy mengatakan bahwa memang benar Prilly mulai menjadi dosen tamu pekan depan, tetapi tidak diketahui secara pasti berapa kali Prilly akan mengajar.

"Kajiannya yang coba ditawarkan atau diajarkan Mbak Prilly ini kajian selebritas namanya," ujar Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Poppy Sulistyaning Winanti di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Poppy menjelaskan bahwa Prilly mengajar di Fisipol UGM sebagai bagian dari program Kemendikbud, yaitu praktisi mengajar. Prilly mendaftar dalam program itu dan dicarikan universitas mana yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian praktisi tersebut.

Saat nanti menjadi dosen di UGM, Prilly akan mengajar kajian selebritas. Kajian ini terdapat di Departemen Ilmu Komunikasi, Fisipol, UGM, seperti dilansir dalam dikom.fisipol.ugm.ac.id.

Poppy menerangkan, Prilly menjadi dosen di UGM lewat Program Praktisi Mengajar yang telah diluncurkan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Anwar Makarim. Menurut Poppy, dalam program itu Prilly mengajukan diri untuk bisa mengajar yang kemudian oleh sistem akan dipertemukan dengan kampus yang sesuai.

UGM, kata Poppy, merupakan salah satu kampus yang sesuai dengan kajian yang ditawarkan pemeran Niskala dalam film Kukira Kau Rumah itu. "Saya bilang kenapa tidak," ucap Poppy.

Dia menambahkan, Praktisi Mengajar merupakan program yang menarik karena mahasiswa bisa mendapatkan ilmu lebih dari orang sesuai bidang yang digeluti. "Karena itu, terkait mata kuliah kajian selebritas akan lebih pas apabila yang mengampu adalah selebritinya langsung."

Terbukti, bahwa Prilly Latuconsina tidak hanya berbakat dalam seni peran saja, melainkan dalam akademisi pun Prilly menunjukkan keahliannya dalam mengajar. Lantas, seperti apa sosok Prilly Latuconsina ini?

Prilly Latuconsina Memulai dari Koki Cilik

Aktris yang memiliki nama lengkap Prilly Mahatei Latuconsina, S.I.Kom. merupakan kelahiran 15 Oktober 1996. Prilly merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Prilly lahir dari kedua orang tua keturunan Ambon dan Sunda.

Secara berturut-turut, Prilly Latuconsina menempuh pendidikannya di SDIT Asy-Syukriyyah, SMP Negeri 4 Tangerang Selatan, SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, dan Homeschooling Kak Seto. Pada 2017, ia mulai menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi, London School of Public Relations (LSPR). Prilly berhasil menyelesaikan kuliahnya tepat waktu pada 2021 dengan nilai A, mendapatkan predikat Cum Laude, serta mendapatkan beasiswa penuh Pascasarjana dari LSPR, bahkan ia juga menyandang predikat "Best Of The Best Graduate 2021".

Mengutip dari p2k.unkris.ac.id, Prilly memulai kariernya di dunia hiburan pada 2009. Prilly pertama kali muncul di layar kaca dengan membawakan acara Si Bolang dan menjadi presenter Koki Cilik.

Kemudian, Prilly Latuconsina mengawali debutnya dalam berakting dengan berperan sebagai Molly di sinetron Gerhana Jadi 2 (2010). Namanya semakin melambung ketika memerankan Yumi dalam sinetron Hanya Kamu (2012- 2013). Prilly mulai berada di puncak popularitas, ketika sukses memerankan tokoh Sisi dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala (2014-2015). Berkat perannya tersebut, Prilly meraih penghargaan sebagai Aktris Utama Paling Ngetop dalam ajang perhargaan SCTV Awards pada 2014 dan 2015. Selain itu, ia juga pernah meraih penghargaan sebagai Aktris Terfavorit selama tiga tahun berturut-turut di ajang Panasonic Gobel Awards (2015-2017) dan sebagai Aktris Terpopuler Indonesian Television Awards 2016.

Selanjutnya, terdapat beberapa daftar film dan sinetron yang pernah dibintangi Prilly Latuconsina, yaitu Honeymoon (2013), Hangout (2016), Danur (2017-2019), dan My Lecturer My Husband (2020).

Prilly pun merambah dalam dunia tarik suara. Prilly pernah membentuk grup bernama Duo Jelly bersama Hanggini Purinda Retto pada 2010. Namun pada 2013, Prilly memutuskan keluar. Pada 2015, Prilly mengawali kariernya di dunia musik sebagai penyanyi solo dengan lagu Fall in Love. Selain itu, Prilly pernah menerbitkan buku puisi pertamanya yang berjudul 5 Detik dan Rasa Rindu.

Di luar aktivitasnya dalam dunia hiburan, Prilly juga terjun ke dunia wirausaha, di antaranya Nona Judes, HelloFish.id, dan Ily Gold.

Pada 2020, Prilly bekerja sama dengan Umay Syahab untuk mendirikan Rumah Produksi Sinemaku Pictures. Di sana, Prilly menjabat sebagai Founder dan Ecexutive Producer.

Dani, pada 30 Januari 2022, Prilly Latuconsina dinyatakan resmi mengakuisisi klub sepakbola Persikota Tangerang.

