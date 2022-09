Afgan Beri Apresiasi untuk Musisi Lokal di We The Fest 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Afgan membuka hari pertama We The Fest 2022 yang digelar di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 23 September 2022. Meski sempat hujan deras beberapa saat sebelum dimulai, tak menyurutkan antusias penggemar yang sudah menantikan penampilan Afgan sore kemarin.

Tampil pukul 18.10 WIB, total hampir 10 lagu yang dibawakan Afgan. Lagu pembukanya adalah Say I'm Sorry dari album berbahasa Inggris terbarunya yang dirilis tahun lalu bertajuk Wallflower, kemudian dilanjutkan dengan salah satu lagu hitsnya, Dia Dia Dia.

Afgan mengaku senang bisa kembali tampil di festival musik. "Sudah dua tahun kita enggak kayak gini, jadi saya senang banget ada di sini, di hadapan teman-teman semua, walaupun tadi hujan tapi tetap rela nunggu, I love you guys, terima kasih," kata Afgan.

Sedikit curhat, Afgan mengatakan hal yang membuatnya terus semangat membuat karya meski di masa pandemi adalah para pendengarnya yang selalu setia. Selain itu, Afgan juga memberikan apresiasi kepada penonton We The Fest 2022 yang secara tidak langsung telah berkontribusi mendukung musisi lokal.

"Di momen ini gue masih kasih apresiasi buat musisi lokal yang ada di sini. Kalian (penonton) di sini enggak cuma mau nonton musisi internasional tapi mendukung musisi lokal juga. Jadi siapa lagi yang mau mendukung musisi Tanah Air kecuali kalian, kalian keren banget, terima kasih," kata Afgan.

Pria bernama lengkap Afgansyah Reza kemudian membuat penonton galau dengan menyanyikan lagu lamanya, Sadis dan dilanjutkan dengan lagu terbaru berjudul Pendam. "Buat semua yang suka memendam perasaannya, ini lagu yang pas buat kalian, semoga kalian suka," kata Afgan.

Semangat penonton kembali bertambah ketika Afgan mengajak mereka untuk melompat bersama ketika menyanyikan lagu So Wrong But So Right. Suasana semakin meriah ketika Afgan menyanyikan tiga lagu terakhirnya di malam kemarin, yaitu Lenggang Puspita, Lestari Merdu, dan Panah Asmara. "Lagu yang kebetulan lagi viral di TikTok (Lenggang Puspita) baru-baru ini, beberapa hari yang lalu tiba-tiba viral di TikTok. Senang banget gue karena ini lagu favorit gue sebenarnya," kata Afgan.

Penampilan Afgan di hari pertama We The Fest 2022 ternyata belum berakhir sampai di situ. Malam hari sekitar hampir pukul 12 malam, Afgan kembali muncul di panggung yang sama menghampiri rekan duetnya, Jackson Wang. Mereka menyanyikan lagu kolaborasi berjudul M.I.A. yang sekaligus menjadi lagu penutup penampilan Jackson Wang di We The Fest 2022.

Baca juga: Jackson Wang Perdana Manggung di We The Fest 2022: Malam yang Panas dan Gila

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.