Mimpi Lyodra Akhirnya Terwujud di Panggung We The Fest 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Lyodra menjadi salah satu penyanyi yang tampil di hari pertama We The Fest 2022, Jumat, 23 September 2022. Lyodra mengungkapkan kalau tampil di panggung We The Fest adalah keinginannya sejak lama.

"Aku sebenarnya mau curhat sedikit, jadi ini adalah salah satu mimpi aku, aku pengen banget tampil di We The Fest, dan sekarang aku di sini," kata Lyodra setelah menyanyikan lagu pembuka berjudul Oe..Oe..Oe.

Lyodra mengucapkan terima kasih kepada We The Fest atas kesempatan ini dan para penggemarnya yang sudah datang menyaksikan penampilannya kemarin malam. Lyodra tampil sekitar pukul 21.10 WIB di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Penonton memenuhi area festival depan panggung dan kursi tribun di atas. "Kalau sudah kumpul di sini artinya sudah siap senang-senang bareng, galau bareng, joget bareng?" kata Lyodra bersemangat.

Perempuan 19 tahun ini kemudian mengajak penonton bergalau ria dengan menyanyikan lagu Terlanjur Mencinta dan Dibanding Dia. "Ada enggak sih dari antara kalian yang pernah di fase, kalian itu sayang sama seseorang, kalian itu cinta sama seseorang, kalian itu udah nyambung, nyaman, sefrekuensi, tapi padahal ujungnya kalian tahu dia enggak bisa dimiliki? Enggak bisa bersama pokoknya," kata Lyora sebelum menyanyikan Terlanjur Mencinta.

Penyanyi Lyodra tampil pada festival musik We The Fest di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 23 September 2022. Dalam penampilannya Lyodra membawakan lagu andalannya seperti Terlanjur Cinta dan Sang Dewi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Suasana semakin galau saat Lyodra membawakan lagu Kalau Bosan dan Easy On Me dari Adele. Menariknya sebelum menyanyikan lagu Pesan Terakhir, Lyodra meminta seorang penonton pria untuk naik ke atas panggung menemaninya. Setelah terpilih, penonton tersebut sukses membuat penonton terhibur dengan tingkahnya. Lyodra menggenggam tangan pria tersebut seperti lirik lagunya. Lyodra tak kuasa menahan tawa setelah suasana berubah menjadi kocak, bukan galau seperti makna lagunya.

Tidak hanya membawakan lagu-lagu andalannya, penyanyi bernama lengkap Lyodra Ginting ini juga menyanyikan dua lagi daerah asalnya dari Sumatera. Seisi ruangan ikut bernyanyi dan menari bersama mengikuti irama lagu. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, Lyodra membawakan lagu Sang Dewi ciptaan Andi Rianto yang belakangan ini viral sebagai penutup. Lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh Titi DJ, telah dibawakan kembali oleh Lyodra. Ia menghipnotis para penonton dengan berhasil melantunkan nada-nada tinggi pada lagu itu sehingga menjadi penutup yang sempurna untuk penampilan perdananya di We The Fest kemarin malam.

