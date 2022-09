Adam Levine, Motor Grup Maroon 5: Ini Ketenaran dan Sederet Lagu Hitsnya

TEMPO.CO, Los Angeles -Adam Levine atau yang memiliki nama lengkap Adam Noah Levine merupakan musisi Amerika yang lahir pada 18 Maret 1979 di Los Angeles, California. Ia memperoleh ketenarannya sebagai vokalis dan penulis lagu utama dari band Maroon 5 yang popularitasnya masih menggaung hingga sekarang.

Dilansir dari britannica.com, Levine pada tahun 2000 membentuk band dan segera menandatangani kontrak dengan Octone Records. Pada tahun 2002 ia dan Maroon 5 merilis album, Songs About Jane , yang menampilkan suara funky khasnya.

Album itu tidak langsung menjadi hit, tetapi single "Harder to Breathe" perlahan meningkat di radio dan mencapai popularitas sekitar satu setengah tahun setelah rilisnya.

Menanjak

Pada 2004 mereka kembali merilis album "This Love," dan dengan cepat meraih popularitas. Song about Jane akhirnya masuk Billboard Top 10 pada bulan Agustus tahun itu. Maroon 5 memenangkan Grammy Award 2004 untuk artis baru terbaik, dan "This Love" meraih Grammy 2005 untuk penampilan pop terbaik oleh duo atau grup dengan vokal.

Band ini melakukan tur tanpa henti, dengan penonton yang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan lagu-lagu pop terbaik mereka dan suara khas Levine yang memanjakan telinga.

Disarikan dari contactmusic.com, pada tahun 2014 Adam menikahi model Victoria's Secret, Behati Prinsloo di Cabo San Lucas, Meksiko setelah berpacaran selama dua tahun.

Saat ini Prinsloo tengah mengandung anak ketiga mereka, namun tiba-tiba tersebar gosip perselingkuhan Levine dengan beberapa model.

Lagu Hits Maroon 5

Walaupun telah bertahun-tahun berlalu, lagu Maroon 5 masih asik dinikmati oleh para pecinta lagunya. Berikut beberapa lagu hits dari band Maroon 5

- Sunday Morning (2002)

- Harder to breath (2002)

- This love (2002)

- She Will be loved (2004)

- Won't go home without you (2007)

- Move like Jagger (2010)

- Payphone (2012)

- Daylight (2012)

- Lucky strike (2012)

- One more Night (2012)

- Maps (2014)

- Animal (2014)

- No one else like you (2014)

- Lips on you (2017)

- Girls like you (2017)

- Cold (2017)

- Nobody's love (2020)

