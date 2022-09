10 Drama Korea Terbaik yang Dibintangi Aktor Lee Min Ho, Wajib Tonton!

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Lee Min Ho masuk dalam deretan aktor Korea Selatan paling populer. Popularitasnya dibuktikan dengan jumlah pengikut di Instagramnya yang saat ini mencapai 30 juta lebih. Bahkan, ia mendapat gelar aktor Korea Selatan dengan jumlah pengikut sosial media terbanyak. Lalu, apa saja drama Korea populer yang dibintangi oleh Lee Min Ho? Berikut ulasannya.

Sebagai aktor Korea Selatan papan atas, Lee Min Ho telah membintangi berbagai drama Korea ternama. Deretan drama yang dibintanginya juga tak pernah sepi penonton. Kepiawaiannya dalam berakting membuat kehadirannya dalam drakor selalu disambut hangat para penggemar. Dirangkum dari AsianWiki, berikut ini deretan drama Korea terbaru dan populer lain yang dibintangi oleh Lee Min Ho.

1. Ask the Stars

Lee Min Ho dikonfirmasi akan kembali tampil di layar kaca membintangi drama Korea terbaru berjudul Ask the Stars. Melansir Soompi, Ask the Stars adalah drama bergenre science fiction tentang seorang astronot dan turis yang jatuh cinta di stasiun luar angkasa. Lee Min Ho akan didampingi Gong Hyo Jin sebagai lawan mainnya. Drama Ask the Stars sementara ini dijadwalkan akan tayang perdana pada 2023 mendatang.

2. Pachinko

Pachinko, drama Korea yang diadaptasi dari novel karya Min Jin Lee dengan judul yang sama. Serial drama ini disutradarai oleh Kogonada dan Justin Chon. Alur cerita drama mengisahkan dengan perjuangan kisah cinta pasangan terlarang. Kisah cinta ini melebar hingga terjadi persekutuan antara Jepang dan Amerika Serikat. Drama Korea berjumlah delapan episode ini mengangkat tema cinta, kehilangan, kemenangan, dan pembalasan dendam. Drama ini sekaligus menjadi debut Hollywood Lee Min Ho di kancah internasional.

Lee Min Ho dalam serial Pachinko yang tayang perdana pada Jumat, 25 Maret di Apple TV+. Dok. Apple TV+

3. The King: Eternal Monarch

Drama korea yang dibintangi Lee Min Ho berikutnya adalah The King: Eternal Monarch. Drama Korea The King: Eternal Monarch sangat dinantikan kehadirannya oleh penggemar setia Lee Min Ho. Bagaimana tidak, drama ini merupakan drama comeback-nya setelah tiga tahun hiatus dari dunia akting. The King: Eternal Monarch menggambarkan dua dunia paralel antara Korea Selatan di masa sekarang dengan Korea Selatan versi konstitusional monarki.

Lee Gon, kaisar generasi ketiga Korea Selatan yang berkepribadian amat tenang, tampan, dan juga pintar. Sementara itu, Jung Tae Eul (Kim Go Eun) merupakan detektif handal yang melindungi banyak orang dengan melawan para penjahat. Keduanya kemudian saling jatuh hati dan terjadilah kisah cinta dua dunia.

The King: Eternal Monarch. Dok. Netflix.

4. The Legend of the Blue Sea

Bergenre romance comedy, drama The Legend of the Blue Sea dibintangi dua artis kenamaan Korea Selatan, Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun. Heo Hoon Jae (Lee Min Ho) diceritakan sebagai penipu yang gemar mengoleksi barang-barang antik di rumahnya. Pada suatu hari, ia mendapati wanita aneh tiba-tiba berada di kamarnya. Alih-alih melapor ke polisi, ia malah menjaga dan merawat wanita itu. Usut punya usut, ia ternyata mengincar gelang antik bernilai tinggi milik wanita tersebut.

5. The Heirs

Drama The Heirs mempertemukan sederet artis Korea Selatan papan atas Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Woo Bin, Kang Ha Neul, Kim Ji Won, dan Krystal Jung. Kim Tan (Lee Min Ho), anak seorang konglomerat Korea Selatan pemilik Grup Jeguk. Sementara itu, Cha Eun Sang (Park Shin Hye), seorang gadis yang kurang beruntung dalam hal ekonomi. Seiring berjalannya waktu, keduanya saling jatuh cinta. Namun, ketimpangan sosial membuat mereka terpaksa harus berpisah, terlebih lagi ayah Kim Tan tidak memberikan restu atas hubungan mereka.

The Heirs. YouTube

6. Gangnam Blues

Gangnam Blues merupakan film laga Korea Selatan yang ditulis dan disutradarai oleh Yoo Ha. Film ini dibintangi oleh Lee Min Ho sebagai Jong Dae dan Kim Rae Won sebagai Yoong Ki. Keduanya tumbuh di panti asuhan bak saudara kandung. Setelah mereka meninggalkan panti asuhan, mereka pun mencari nafkah dengan bekerja sebagai pemulung. Suatu hari, Jong Dae terseret kasus perebutan kepentingan atas pembangunan proyek di Gangnam, Seoul. Jong Dae pun akhirnya bergabung menjadi anggota sebuah geng.

7. Faith (Great Doctor)

Drama Faith berkisah tentang Choi Young (Lee Min Ho), seorang panglima kerajaan dari Dinasti Goryeo. Berlatar sejarah, drama ini mengusung genre romance, action, dan fantasy. Choi Young mengemban tugas untuk mencari tabib yang dapat menyembuhkan Putri kerajaan yang terluka parah akibat terhunus pedang. Hingga pada suatu hari, ia tak sengaja masuk ke portal aneh yang ternyata terhubung dengan masa depan.

Di masa depan, dirinya bertemu dengan dokter Yoo Eun Soo (Kim Hee Sun). Dokter Yoo pun akhirnya ikut bersamanya ke masa lalu untuk menyembuhkan sang Putri. Seiring waktu berlalu, perlahan perasaan cinta pun mulai tumbuh di antara keduanya.

8. City Hunter

Drama korea yang diperankan Lee Min Ho selanjutnya adalah City Hunter. Dalam City Hunter, Lee Yoon Sung (Lee Min Ho), merupakan seorang pekerja di tim komunikasi internasional Blue House. Di Blue House, ia bertemu Kim Na Na (Park Min Young), seorang pengawal Blue House. Seiring berjalannya waktu, keduanya saling jatuh hati. Kisah ini bermula saat Yoon Sung ingin membalaskan dendam kepada lima politisi Blue House, dalang dibalik kematian sang ayah. Alur cerita dalam drama disajikan dalam genre action dan romance.

9. Personal Taste

Drama Korea Personal Taste dibuat berdasarkan novel berjudul Gaeinui Chwihyang karangan Lee Sae In yang rilis pada 2007 silam. Jeon Jin Ho (Lee Min Ho) adalah seorang pemuda yang sangat stylish dengan penampilan yang sempurna. Ia juga dikenal sangat terobsesi dengan kebersihan. Jeon Jin Ho kemudian bertemu Park Gae In (Son Ye Jin), seorang wanita patah hati yang baru saja dicampakan kekasihnya. Gae In sedang mencari teman sekamar gay. Jin Ho yang memiliki keinginan tinggal bersama wanita itu pun lalu berpura-pura menjadi seorang gay.

10. Boys Before Flowers

Berlatar di SMA bergengsi di Korea Selatan, drama Boys Before Flowers mengisahkan cerita cinta antara pasangan kekasih dengan keadaan ekonomi yang sangat bertolak belakang. Geum Jan Di (Koo Hye Sun), murid pekerja keras yang terlahir dari keluarga miskin. Dirinya secara kebetulan diterima di sekolah elit tersebut. Di sekolah itu, ia bertemu dengan geng F4 yang berisi murid tampan nan kaya raya. Geng tersebut terkenal kasar dan suka melakukan penindasan dan perundungan. Ketua geng Koo Jun Pyo (Lee Min Ho), merupakan pewaris seorang tokoh konglomerat. Drama Boys Before Flowers diadaptasi dari serial manga Jepang bertajuk Hana Yori Dango karya Yoko Kamio.

Itu dia drama Korea terbaik yang dibintangi oleh Lee Min Ho. Sudah pernah menonton yang mana saja?

LALA DITA PANGESTU

Baca juga: Perjalanan Ikon Drakor Lee Min Ho, Berapa Penghasilannya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.