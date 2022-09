10 Film dan Drama Korea yang Dibintangi Song Joong Ki

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Song Joong Ki sudah tak asing lagi di kalangan para pecinta drama Korea. Akting totalitas dan parasnya yang memukau berhasil membuat setiap drama dan film yang dibintanginya laris di pasaran. Apa saja film dan drama Korea yang dibintangi Song Joong Ki? Simak daftarnya di bawah ini.

Film Drama Korea yang dibintangi Song Joong Ki

Yuk, buat penggemar Song Joong Ki mari merapat. Song Joong Ki dikenal sebagai aktor yang amat piawai dalam beradu akting. Dibuktikan dengan dirinya yang berhasil menyabet berbagai macam kategori di ajang penghargaan film bergengsi.

Nama Song Joong Ki mulai ramai diperbincangkan masyarakat luas setelah membintangi drama Korea Descendants of the Sun. Selain aktif bermain peran dalam drama Korea, aktor sekaligus mantan suami Song Hye Kyo ini kerap kali muncul dalam film Korea Selatan. Berikut daftar film dan drama Korea yang dibintangi Song Joong Ki yang dikutip dari berbagai sumber.

1. The Youngest Son of a Conglomerate (2022)

Rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Song Joong Ki ada The Youngest Son of a Conglomerate. Drama Korea ini diangkat dari kisah Webtoon karya San Kyeong dengan judul yang sama. The Youngest Son a Conglomerate bercerita tentang seorang pelayan setia yang dikhianati oleh majikannya. Yoo Hyun Woo, yang telah bekerja di Soonyang Conglomerate selama lebih dari 10 tahun, tiba-tiba dituduh atas kasus penggelapan dana. Akhirnya ia pun bertekad membalas dendamnya. Drama Korea bergenre fantasy ini dijadwalkan akan mulai tayang pada Oktober mendatang seperti dilansir dari laman CNN.

2. Little Women (2022)

Little Women, drama Korea yang diadaptasi dari novel Louisa May Alcott yang dirilis tahun 1868. Drama garapan tvN ini mengisahkan sebuah keluarga miskin bernasib malang yang terlibat kasus hilangnya uang sejumlah 70 miliar won. Nasib Malang tersebut mengharuskan mereka bertarung melawan keluarga elit yang sangat berpengaruh di Korea Selatan. Song Joong Ki turut meramaikan drama ini dengan tampil sebagai cameo spesial. Dirinya hadir dalam dua episode awal.

Nam Ji Hyun, Kim Go Eun, dan Park Ji Hu membintangi Little Women. Foto: Instagram tvN.

3. Vincenzo (2021)

Song Joong Ki, bersama Jeon Yeo-bin, beradu peran membintangi drama Korea bergenre dark comedy berjudul Vincenzo. Vincenzo, seorang pria asal Korea Selatan yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya bekerja sebagai penasehat mafia di Milan, Italia. Sebuah insiden menuntunnya kembali ke tanah kelahirannya. Selama di Korea Selatan, keduanya bergabung dalam firma hukum Woosang. Dalam aksinya, mereka menggunakan taktik khusus untuk menjatuhkan para penjahat.

4. Space Sweepers (2021)

Film lain yang diperankan Song Joong Ki adalah Space Sweepres. Film ini menceritakan kondisi bumi yang semakin kacau membuat manusia harus menyesuaikan diri. Pada tahun 2092 hutan lenyap, sehingga gurun semakin meluas. Sinar matahari dan tanah yang asam menyebabkan tanah gersang dan tanaman pun tak lagi tumbuh. Sebuah perusahaan bernama UTS Corporation membangun semacam new orbiting home bagi umat manusia. Peran Song Joong Ki dalam film Space Sweepers berhasil memenangkan penghargaan kategori Best Actor Award di Festival Film Internasional Chunsa ke-26.

Song Joong Ki dalam Film Space Sweepers/Netflix

5. Arthdal Chronicles (2019)

Drama yang diperankan Song Joong Ki selanjutnya yakni Arthdal Chronicles. Drama Korea ini bergenre fantasy dan romance. Bisa dibilang, Arthdal Chronicles merupakan Game of Thrones versi Korea. Drakor ini bercerita tentang Kim Ji Won (Tanya), penerus Suku Wahan yang mengemban sebuah misi khusus. Song Joong Ki yang berperan sebagai Eun Seom merupakan sang pembawa bencana di negeri fiksi tersebut.

6. Man to Man (2017)

Drama Korea Man to Man menceritakan kisah persahabatan antara aktor terkenal dan anggota badan intelijen Korea Selatan yang menyamar sebagai pengawal atau bodyguard. Bergenre action dan thriller, Song Joong Ki muncul sebagai karakter cameo. Kemunculan Song Joong Ki dalam drakor Man to Man bisa dinantikan di episode ke-9. Dirinya memainkan peran sebagai seorang pegawai bank. Dalam satu frame, ia beradu dialog bersama kedua aktor utama.

7. The Sound of Your Heart (2016)

Kembali tampil sebagai cameo, Song Jong Ki ikut mewarnai drama komedi Korea The Sound of Your Heart yang tayang di KBS TV. The Sound Of Your Heart bercerita tentang perjalanan komikus Jo Seok, diperankan Lee Kwang Soo, yang memiliki cita-cita menjadi komikus terkenal. Ia membuat komik yang menggambarkan kesehariannya bersama keluarganya dan pacarnya. Song Joong Ki berperan sebagai seorang kartunis sukses, sahabat dari karakter utama protagonis. Ia bermain di sejumlah dua episode, yakni episode pertama dan terakhir dari drama tersebut.

8. Descendants of the Sun (2016)

Drama Korea Descendants of the Sun termasuk salah satu drama berlatar militer. Di drakor ini, Song Joong Ki (Yoo Shi Jin), seorang kapten tentara, dipasangkan dengan Song Hye Kyo (Dokter Kang Mo Yo), seorang tenaga medis. Drama Korea ini sukses mengangkat nama Song Joong Ki hingga melejit. Para penonton sukses dibuat baper oleh akting romantis pasangan ini. Song Joong Ki berhasil menyabet tiga penghargaan melalui drama ini untuk kategori Grand Prize, Asia Best Couple Award, dan Best Couple Award. Di drama ini pula, Song Joong Ki makin dekat dengan Song Hye Kyo yang kemudian dinikahinya tapi kemudian bercerai.

Descendants of the Sun. straitstimes.com

9. The Innocent Man (2012)

The Innocent Man berkisah tentang kemalangan yang menimpa Kang Ma Ru (Song Joong Ki), seorang pria yang kurang beruntung dalam hal ekonomi. Meskipun demikian, ia sangat cerdas dan berhati baik. Berkat kecerdasannya, ia berhasil kuliah di jurusan kedokteran lewat jalur beasiswa. Ma Ru jatuh cinta dengan teman masa kecilnya, Jae Ha. Ma Ru rela berkorban melakukan apa saja demi Jae Ha, bahkan masuk penjara pun ia lakoni demi kekasihnya itu. Namun, tak disangka-sangka, kekasihnya malah justru mengkhianatinya.

10. A Werewolf Boy (2012)

A Werewolf Boy merupakan film Korea Selatan bergenre romance fantasy yang ditulis dan disutradarai oleh Jo Sung Hee. Film berdurasi 122 menit ini dibintangi Song Jong Ki dan Park Bo Young. Berkisah tentang pertemuan seorang gadis dengan pemuda setengah serigala. Soon Yi (Park Bo Young) yang saat itu mengidap penyakit paru-paru terpaksa mengikuti saran dokter untuk pindah rumah ke daerah pegunungan. Hal itu menjadi titik awal dirinya bertemu dengan manusia serigala yang diperankan oleh Song Joong Ki.

Deretan drama diatas merupakan drama yang dibintangi oleh Song Joong Ki. Sudah tahu mau nonton yang mana dulu?

LALA DITA PANGESTU

Baca juga: Arthdal Chronicles Siap Lanjut Musim Kedua, Mulai Syuting Tahun Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.