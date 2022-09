17 Rekomendasi Film Netflix Terbaik Berbagai Genre, Wajib Tonton!

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak cara untuk menghabiskan waktu luang, salah satunya dengan menonton rekomendasi film Netflix terbaik sepanjang masa. Platform streaming movie ini memang layak dipilih karena menghadirkan berbagai film keren dengan cerita yang tak biasa. Mulai dari drama romantis, action hingga horor terbaru yang bikin deg-degan jantung.

Rekomendasi Film Netflix Terbaik

Ada sejumlah film Netflix terbaik yang layak Anda tonton tahun ini. Berbagai alur dalam film Netflix memang menyuguhkan ketegangan dan rasa penasaran. Layanan yang baru bisa dinikmati pada tahun 2016 ini, benar-benar memberikan banyak serial drama yang pasti lebih up to date mengikuti jadwal perilisannya.

Penasaran dengan daftar rekomendasi film Netflix terbaik? Yuk, intip judul-judul filmnya dari semua genre berikut ini.

Sesuai dengan judulnya, film Netflix yang satu ini mengisahkan tentang kehidupan berumah tangga. Menariknya, film ini memperlihatkan perbedaan dua sudut pandang tokoh. Baik dari sang istri Nicole Barber (Scarlett Johansson) dan sisi suami Charlie Barber (Adam Driver). Mengusung konsep teatrikal, film ini terasa dramatis dan penuh intrik.

2. 6 Underground (2019)

Film Netflix action yang dibintangi aktor kawakan, Ryan Reynolds ini sayang jika tidak dicatat dalam daftar film yang harus ditonton. Ryan berperan sebagai seorang konglomerat cerdas yang ingin menaklukan dunia menjadi lebih baik. Bersama lima orang temannya, dia berencana mengalahkan kepemimpinan diktator. Dia juga rela mengubah namanya menjadi One untuk melancarkan aksi berbahayanya.

3. Alive (2020)

Kali ini ada film Netflix terbaik Korea Selatan tentang zombie yang tak kalah menarik. Yoo Ah In dan Park Shin Hye beradu akting melawan serangan wabah virus misterius di negaranya. Saat sedang asyik bermain game, Oh Joon Woo (Yoo Ah In) harus terlibat dalam situasi berbahaya. Ia bersama keluarganya dipaksa untuk bertahan hidup dengan kondisi stok makanan yang menipis.

Film hasil adaptasi naskah penulis asal Hungaria, Kata Weber ini bercerita tentang perjuangan wanita yang berusaha bangkit dari luka batin. Pada mulanya, Marta (Vanessa Kirby) bersama pasangannya Sean (Shia Labeouf) menantikan kehadiran buah hati. Namun, saat hari yang ditunggu telah tiba, naas si bayi harus berpulang. Pergolakan emosi dalam film ini terasa sangat kuat. Jadi, jangan lupa siapkan tisu!

5. Extraction (2020)

Aktor ternama Chris Hemsworth kembali meramaikan industri perfilman. Ia didapuk menjadi Tyler Rake, seorang mantan operator SASR sekaligus tentara bayaran. Tyler memulai perjalanan hidup dan mati untuk menyelamatkan putra pengusaha kejahatan yang diculik di Dhaka, Bangladesh. Selama misi itu, banyak kejanggalan menyeruak dan adu kekuatan sulit dihindari.

Bagi penggemar film genre misteri, jangan sampai melewatkan film detektif yang satu ini. Mewarisi nama keluarga Holmes, Enola Holmes merupakan adik bungsu Sherlock Holmes. Dia merasa bingung ketika kematian sang ibu yang terjadi tiba-tiba. Di saat berupaya untuk menguak fakta, Elena harus berhadapan dengan kedua kakak lakinya yang melarangnya menyelidiki sebuah kasus.

7. The Social Dilemma (2020)

Film dokumenter yang tayang di Netflix ini terasa sangat relate dengan kehidupan manusia modern. Sebab film berdurasi 90 menit ini layaknya sentilan untuk orang-orang yang tergila-gila dengan dunia maya. Berbagai dampak mengerikan dari kecanduan media sosial digambarkan secara eksplisit tanpa sensor.

8. The Devil All the Time (2020)

Robert Pattinson berhasil mengubah imej vampir di film Twilight menjadi pendeta bernama Reverend Teagarden di film The Devil All the Time. Sebagai tokoh agama, Reverend merasa dirinya adalah utusan Tuhan yang suci. Namun bukan dia tokoh utamanya, ada Tom Holland yang harus berakting serius melenyapkan tindakan pembunuhan misterius.

9. The Old Guard (2020)

Hampir setiap orang menginginkan umur yang panjang. Namun apa jadinya jika doa tersebut dikabulkan dan Anda harus hidup selamanya alias tidak bisa mati? Tentunya hal ini bisa menjadi keuntungan sekaligus boomerang. The Old Guard memaparkan cerita tentang sekelompok prajurit abadi dari tahun 1817. Pertarungan sengit dan menegangkan akan mendominasi film ini.

10. Project Power (2020)

Project Power menjadi salah satu film terbaik Netflix yang dirilis pada tahun 2020 lalu. Akting Jamie Foxx dan Joseph Levitt sukses menarik atensi penikmat film dunia. Mereka menciptakan pil dengan kekuatan super. Uniknya, tidak ada yang tahu apa saja kekuatan yang muncul jika mengkonsumsi pil itu. Meskipun hanya bertahan selama 5 menit, justru ada efek samping mematikan.

11. His House (2020)

Bila Anda mencari film Netflix horor terbaik, maka His House jawabannya. Bol dan Rial adalah sepasang imigran korban konflik di Sudan Selatan. Mereka mengungsi ke Inggris dan mendapatkan perlindungan dalam hunian sederhana. Sayangnya, rumah yang mereka tempati memiliki kenangan kelam. Situasi menakutkan akan mewarnai di sepanjang film ini.

12. The Trial of the Chicago 7 (2021)

Rekomendasi film Netflix terbaik selanjutnya ialah The Trial of the Chicago 7. Film ini mengangkat isu carut-marut perpolitikan di Vietnam tahun 1968 silam. Berbagai persoalan aktivisme beberapa tahun ke belakang digambarkan secara gamblang. Seperti UU Cipta Kerja, Black Lives Matters, dan masih banyak lainnya.

13. The Dig (2021)

The Dig menjadi salah satu film Netflix terbaru karena dirilis tahun 2021 lalu. Film ini mengungkap perjalanan seorang arkeolog yang mengais berbagai bukti sejarah. Film hasil adaptasi novel karya John Preston ini menampilkan bakat alami Basil Brown dalam proyek penggalian kapal Anglo-Saxon.

14. Outside the Wire (2021)

Berikutnya ada film Outside the Wire. Film berlatar masa depan, tepatnya tahun 2036 ini bukanlah film peperangan biasa. Ada beragam teknologi canggih yang digunakan untuk memenangkan adu senjata. Seperti drone dengan kekuatan mematikan yang dioperasikan oleh Letnan Harp. Kendati banyak perpecahan yang terjadi, film ini begitu menjunjung perdamaian dunia.

15. Space Sweepers (2021)

Kembali ke film bernuansa masa depan, kali ini ada Song Joong Ki yang dipercaya memerankan tokoh utama. Ia bekerja sebagai agen pembersih benda-benda asing di luar angkasa pada tahun 2092. Pekerjaannya itu terdengar sepele atau disandingkan dengan tukang sapu. Padahal dia harus berjibaku dengan sampah antariksa dan menghadapi ancaman yang tidak terduga.

16. The Mitchells vs. The Machine (2021)

Rekomendasi film Netflix terbaik sepanjang masa yang terakhir adalah film keluarga komedi, The Mitchells vs. The Machine. Film kartun ini mengisahkan keluarga yang sedang melakukan perjalanan panjang. Nahasnya, mereka harus masuk ke dunia robot dan terjebak di dalamnya. Sebagai harapan terakhir umat manusia, mereka menghadapinya dengan santai dan penuh banyolan.

Itulah rekomendasi film Netflix terbaik sepanjang masa yang dijamin seru dan asyik. Apakah ada film favorit Anda?

MELYNDA DWI PUSPITA

