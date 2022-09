Lee Jong Suk Masuk Jajaran Aktor Drakor Bayaran Termahal, Berapa Per Episode?

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea, Lee Jong Suk yang sedang ramai dalam perbincangan publik sukses memerankan Park Chang Ho, seorang pengacara kelas tiga yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan dalam Big Mouth. Drama Korea ini pun sukses meraih rating tinggi yang membuat nama Lee Jong Suk semakin meroket.

Lee Jong Suk sebenarnya sudah berkecimpung dalam dunia perfilman sejak 2005. Ia memulai debutnya dengan bermain dalam film pendek yang berjudul Sympathy. Barulah, dari sini namanya semakin melambung dengan beberapa dram akorea atau drakor yang ia mainkan.

Perjalanan Karier Lee Jong Suk

Mengutip dari asianwiki, aktor kelahiran 14 September 1989 ini semakin terkenal ketika membintangi drakor School 2013 pada 2012 yang berperan sebagai Go Nam Soon. Dirinya semakin semakin terkenal ketika membintangi drama I Can Hear Your Voice pada 2013, Doctor Stranger pada 2014, Pinocchio pada 2014-2015, W: Two Worlds pada 2016, While You Were Sleeping pada 2017, The Hymn of Death pada 2018, dan Romance Is a Bonus Book pada 2019.

Tidak hanya menjadi bintang dalam dunia perfilman saja, Lee Jong Suk pun juga turut serta mewarnai dunia model, majalah, dan video musik. Empat tahun setelah debutnya bermain drama, Lee Jong Suk memutuskan untuk menjadi bintang dalam video musik I Don’t Care milik 2Ne1. Selain itu, ia pun pernah menjadi bintang video musik Jung Yup dengan judul lagu My Valentine.

Lee Jong Suk yang bergabung dengan agensi A-Man Project sejak 2008 banyak menghiasi tayangan iklan dan majalah. Dalam dunia iklan, Lee Jong Suk membintangi beberapa merek, di antaranya adalah Trugen, TBJ Fashion, CASS Beer Fresh CF, EZIO Fashion, Dong-A Otsuka Narang D Cider, Poko Pang! NHN Entertainment, OK Cash Bag SK Planet, dan Lock & Lock Tumbler.

Sementara itu, dalam majalah ia hadir di beberapa majalah, antara lain Marie Claire, CeCi, Vogue Girl, K-BOYS Cosmic Mook Japanese Magazine, KoreA STAR Japanese Magazine, K-Wave, Cosmopolitan BIFF Special, dan Style Chosun.

Dengan banyaknya drama ataupun iklan yang pernah ia bintangi, membuat dirinya memperoleh bayaran tinggi untuk setiap episode dalam drama. Buktinya, terlihat dalam drama yang sedang ia bintangi sekarang, yaitu Big Mouth. Kini, drama tersebut berhasil menembus rating dua digit. Mengutip dari nielsenkorea, telah tercatat bahwa rating nasional film tersebut sebesar 10,8 persen.

Imbas positif dari rating yang cukup tinggi ini pun dirasakan pula oleh Lee Jong Suk. Lee Jong Suk berhasil masuk dalam deretan aktor Korea Selatan terkaya. Besaran pendapatan yang berhasil diperoleh oleh Lee Jong Suk, yaitu sebesar USD50.000 atau setara dengan Rp 750 juta setiap episodenya.

Selain berdampak baik pada pendapatannya, dengan memainkan berbagai drama, Lee Jong Suk pun berhasil masuk dalam beberapa nominasi ajang penghargaan bergengsi.

Aktor yang merupakan lulusan dari Universitas Konkuk, Korea Selatan ini pernah masuk dalam nominasi Bintang Iklan Pendatang Baru pada 2005 di South Korean Superstar Selection Competition. Selain itu, berkat keahliannya dalam dunia model, ia juga pernah masuk dalam nominasi Model Paling Fotogenik di SMART Model Contest pada 2006.

Pada 2012, Lee Jong Suk berhasil masuk dalam kategori Aktor Pendatang Baru Terbaik karena perannya dalam School 2013 di ajang KBS Drama Award. Pada tahun-tahun berikutnya, nama Lee Jong Suk semakin banyak masuk dalam kategori ajang bergengsi, di antaranya adalah 6th Korea Drama Awards, 21st Korean Culture and Entertainment Awards, SBS Drama Awards, 9th Asia Model Festival Awards, Hahn Awards, Brand of the Year 2015 Korea, dan 6th Korean Popular Culture and Arts Award.

