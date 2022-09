Jadwal Padat, BIBI Batal Ketemu Song Kang di Sweet Home 2

Pemain Sweet Home musim pertama, yaitu Song Kang, Lee Si Young, Lee Jin Wook, Park Gyu Young, dan Go Min Si akan kembali dan bergabung dengan para pemeran baru seperti, Yoo Oh Sung, Oh Jung SE, Kim Moo Yeol, dan Jung Jinyoung. "Musim 2 akan mencakup pengaturan baru, dan detail teknis yang tidak dapat kami perbaiki di musim 1 akan lebih diasah di musim 2,” kata sutradara.

Selain All of Us Are Dead, Empat Tayangan Korea Berikut Juga Menguji Nyali

