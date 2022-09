Hanin Dhiya Tak Sangka Wajahnya Terpampang di Times Square New York

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, Hanin Dhiya didapuk menjadi duta Spotify Indonesia bulan ini untuk program Equal of the Month. Tidak hanya itu, wajah Hanin juga terpampang di billboard Times Square New York, Amerika Serikat sebagai perwakilan dari Indonesia di program Equal.

"Ada perasaan bangga dan haru. Enggak terpikir sebelumnya bahwa aku bisa diberi kesempatan menjadi bagian untuk mewakili musisi perempuan Indonesia dalam menyuarakan kesetaraan di program Equal," kata Hanin dalam siaran persnya, Senin, 19 September 2022.

Kampanye Spotify Equal dimulai sejak tahun lalu dengan misi mendorong kesetaraan gender utamanya perempuan di industri musik. Hingga Juni 2022, tercatat sudah ada 400 duta di 184 negara dengan 35 playlist yang berisi musisi perempuan dari berbagai negara.

Perjalanan Hanin sebagai musisi perempuan di industri tanah air dimulai dari usia remaja. Dia merintis kariernya dari ajang pencarian bakat pada 2014. Meski baru 8 tahun, Hanin sudah mendapatkan banyak perlajaran terutama perjuangan agar suaranya didengar dalam setiap pengambilan keputusan.

"Hal ini menjadi proses yang cukup panjang buatku. Sebelumnya bisa dibilang lumayan sulit untuk meyakinkan sekitar mengenai pertimbangan, keinginan, dan keputusan yang ingin aku capai mengingat usiaku yang masih belasan waktu itu," kata Hanin. "Juga karena adanya stigma bahwa perempuan sepertinya terkadang masih dianggap kurang cakap dalam membuat suatu keputusan yang matang."

Hanin berharap musisi perempuan di Indonesia bisa bergerak bebas dan diberikan ruang dan kesempatan yang sama dalam berkarya. "Jangan pernah takut untuk menyuarakan apapun itu melalui karya yang kita buat, karena kita punya power yang setara dan kita punya kebebasan yang sama untuk berekspresi," katanya.

Hingga saat ini, Hanin sudah memiliki 1,27 juta followers di Spotify dan lagunya didengarkan oleh 1,1 juta orang tiap bulannya. Dia juga aktif di Instagram yang sudah diikuti lebih dari 1,8 juta pengikut dan kanal YouTube dengan jumlah pelanggan 3,96 juta.

Lagu-lagu Hanin Dhiya secara keseluruhan di Spotify juga sudah didengarkan lebih dari 186,2 juta kali. Beberapa lagu yang popular di Spotify antara lain Roman Picisan (22,15 juta kali), Suatu Saat Nanti (20,68 juta), Kau yang Sembunyi (10,9 juta), dan Biar Waktu Hapus Sedihku (9,59 juta). Tiga lagu terbarunya yang dirilis pada 2022 yaitu Love Language (1,4 juta kali), Kembalilah Padanya (1 juta), dan Sempat (504 ribu).

