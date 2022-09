Ditonton 2,2 Juta Orang, Mencuri Raden Saleh Siap Tayang di Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta - Film Mencuri Raden Saleh disaksikan lebih dari 2,2 juta orang sejak tayang perdana pada Kamis, 25 Agustus 2022. Berdasarkan data yang diumumkan, Mencuri Raden Saleh berhasil mencapai 2.248.921 penonton dari seluruh Indonesia.

"Makasih Nyets, 2.248.921 orang udah melewati terowongan SCBD dan merasakan sensasi yang berbeda bareng komplotan #MencuriRadenSaleh. Gimana rasanya? Yang belom tau, rasain sendiri dengan ajak komplotan kamu ke bioskop hari ini!" tulis akun Instagram resmi Mencuri Raden Saleh pada Senin, 19 September 2022.

Peningkatan jumlah penonton Mencuri Raden Saleh tampaknya tidak terlalu signifikan. Hal tersebut karena penambahan 200 ribu penonton didapat dalam waktu sepekan. Mencuri Raden Saleh tembus 2 juta penonton pada Minggu, 11 September 2022.

Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan dengan film Miracle in Cell No. 7 yang juga sedang tayang di bioskop. Film remake dari Korea Selatan ini hanya butuh waktu 7 hari untuk mengumpulkan 2,4 juta penonton. Bahkan film besutan sutradara Hanung Bramantyo itu sudah mencapai 3,5 juta penonton dalam waktu 11 hari sejak tayang di bioskop pertama kali pada Kamis, 8 September 2022

Bersamaan dengan pencapaian tersebut, diumumkan pula Mencuri Raden Saleh akan tayang di bioskop Malaysia mulai Kamis, 22 September 2022. "Komplotan Malaysia, siap-siap giliran kalian yang akan dapet misi dari komplotan #MencuriRadenSaleh. Aksi pencurian terbesar abad ini siap menyerbu Malaysia, sampai bertemu 22 September!" tulisnya.

Film Mencuri Raden Saleh mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang sepakat mencuri lukisan maestro pelukis dengan nama mendunia ini. Mereka saling berbagi tugas. Piko sebagai The Forger diperankan oleh Iqbaal Ramadhan sebagai Piko (The Forger), Angga Yunanda sebagai Ucup (The Hacker), Rachel Amanda sebagai Fella (The Negotiator), Aghniny Haque sebagai Sarah (The Brute), Umay Shahab sebagai Gofar (The Handyman), dan Tuktuk berperan sebagai The Driver, yang diperankan oleh Ari Irham.

Selain mereka, ada Tyo Pakusadewo sebagai Permadi, Andrea Dian sebagai Detektif Sita, Ganindra Bimo sebagai Detektif Arman, Atiqah Hasiholan sebagai Dini, dan Dwi Sasono sebagai Budiman. Soal pilihan komplotan pencuri jatuh pada kepada Iqbaal Ramadhan, Ari Irham, Aghniny Haque, Rachel Amanda, Umay Shahab, dan Angga Yunanda karena nama-nama itu yang diharapkan di industri film ini.

Angga Dwimas Sasongko menuturkan, keputusannya membuat film Mencuri Raden Saleh bermula dari kegemarannya terhadap lukisan. Selain itu, Angga mengaku sangat terinspirasi karya-karya Raden Saleh, salah satunya lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro, dan kerap disebut sebagai simbol perlawanan yang penting bagi Indonesia.

