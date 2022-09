Viral, Reza Arap Diduga Kejar Cinta Lain, Wendy Walters Singgung Jadi Istri Baik

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber, Reza Arap menjadi topik perbincangan lantaran dirinya dituding mengkhianati istrinya, Wendy Walters. Bahkan namanya menjadi trending nomor satu di Twitter, pada Selasa, 20 September 2022.

Kabar ini mulai viral setelah sebuah akun Twitter mengunggah tangkapan layar ketika Wendy Walters mendadak curhat soal perasaan menyerah dalam menghadapi sesuatu hingga melengkapinya dengan kibaran bendera putih. Cuitan tersebut dibalas oleh netizen yang menyinggung soal pengkhianatan dan kebohongan. Netizen tersebut berpesan kepada Wendy untuk jangan membiarkan laki-laki manapun merusak hidupnya. Wendy menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih.

Dugaan perselingkuhan yang dilakukan Reza Arap semakin diperkuat dengan sejumlah cuitan Wendy di Twitter sejak beberapa hari lalu. Ia menjadi lebih sering menyinggung soal perselingkuhan. Dua jam lalu, Wendy menyinggung mengenai perempuan berusaha menjadi istri yang baik.

“Apa iya ada alasan yang cukup menjustifikasi perselingkuhan di saat perempuan udah berusaha jadi istri yang baik, diem di rumah dan ga macem-macem? Apa iya cape hati bisa sembuh dengan f*ck around (berselingkuh)? Bukannya kunci hubungan itu komunikasi? bukan f*ck around?” cuitnya di Twitter pada Selasa, 20 September 2022.

Beberapa hari lalu, Wendy juga sempat me-retweet cuitan dari penyanyi, Ziva Magnolya soal pembentukan citra di depan publik. Wendy menandakan rasa setujunya terhadap cuitan Ziva tersebut. "Emang suka gitu sih. Yang udah membentuk personal brandingnya kaya malaikat biasanya aslinya daj*al," cuit Ziva pada Jumat, 16 September 2022.

Kasus tudingan perselingkuhannya ini dikaitkan dengan penyanyi, Rossa. Berdasarkan perbincangan di media sosial, Reza diduga menjalin hubungan dengan dengan Rossa. Netizen mengaitkan kedua juri Indonesia's Got Talent itu karena pada akhir pekan kemarin Reza Arap datang memberikan kejutan kepada Rossa saat manggung di Playlist Festival, Bandung. Sejauh ini, Reza Arap belum memberikan penjelasan mengenai hal itu.

Di tengah bernyanyi lagu Terlalu Cinta, Rossa dikejutkan dengan sosok Reza Arap yang naik ke atas panggung. Anggota grup musik Weird Genius itu muncul dari belakang panggung, mengenakan topi putih, kaos putih dan denim, dan membawa buket bunga yang diberikan ke Rossa. “Sumpah si ini best banget, si reza arap tbtb naik ke panggung rossa padahal doi gada jadwal manggung samsek di playlist," tulis netizen di Twitter bernama @renjunpintar.

Tidak hanya itu, netizen juga mengaitkan tato bermotif bunga yang dimiliki Reza Arap. Hal tersebut karena Reza mengunggah foto tato nya bersamaan dengan foto kartu AS. Netizen berasumsi bahwa makna dari tatto dan kartu AS tersebut jika disambungkan menjadi ‘Ross + A’ yang artinya Rossa. Ia mengunggah foto tersebut ke laman Instagramnya pada Minggu, 18 September 2022. “Ada tato bunga ross+a love apakah rossa? hmmm,” tulis akun @mhm***. “Apakah 2slide foto terakhir bermakna ‘rose-A’ alias rossa???” tulis akun @y0urp***. “Tatto mawar = rose Kartu = AS, Rill kah rosa? Rill kah,” tulis @billyt***.

