Rayakan 14 Tahun Berkarier, IU Donasi Rp 2,1 Miliar untuk Pasien Kanker

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktris Korea Selatan, IU memberikan donasi sebesar Rp 2,16 Miliar untuk pasien penderita kanker. Donasi yang diberikan perempuan dengan nama asli Lee Ji Eun ini dalam rangka merayakan 14 tahun berkarier.

IU berdonasi atas nama dirinya dan para fansnya, dengan nama fandom UAENA. Hal itu disampaikan oleh agensi yang menauinginya, EDAM Entertainment melalui akun Instagram resminya, pada Minggu, 18 September 2022.

“Bersama UAENA, yang telah memberi saya keajaiban baik besar maupun kecil selama 14 tahun terakhir, saya berbagi kehangatan lagi tahun ini dengan hati yang penuh rasa syukur,” ungkapnya melalui laman Instagram EDAM Entertainment.

Dilansir dari Soompi, dari donasi itu, sekitar Rp 1,07 miliar dialokasikan untuk Asan Foundation. Sementara sisanya, disumbangkan untuk Asosiasi Kesejahteraan Anak Seoul Metropolitan. Donasi tersebut akan digunakan untuk pengobatan kanker anak dan perempuan dari keluarga kurang mampu. Tak hanya itu, sebagian dana tersebut juga akan digunakan untuk menolong anak muda agar bisa hidup mandiri.

Diakhir ungkapannya, penyanyi sekaligus bintang Hotel Del Luna tersebut mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya yang telah mendukungnya selama ia berkarier. “Saya berharap hati kita akan bersatu untuk membawa keajaiban kecil lainnya kepada seseorang. Semua waktu yang bisa saya habiskan bersama Uaena selama 14 tahun terakhir adalah 'Golden Hour' saya. Terima kasih dan aku sangat mencintaimu," katanya.

IU sukses menggelar konser 2 hari bertajuk The Golden Hour di Jamsil Olympic Stadium, Seoul, Korea Selatan pada 17 dan 18 September 2022. IU menjadi penyanyi perempuan pertama yang menggelar konser di stadion berkapasitas tempat duduk 69.950 orang itu.

IU debut pada 2008 dengan merilis single A Lost Child melalui agensi sebelumnya, LEON Entertainment. Namanya mulai bersinar setelah merilis lagu berjudul Nagging, yakni lagu duetnya bersama Lim Seulong, pada 3 Juni 2010. Menjadi penyanyi perempuan terpopuler, IU sampai saat ini telah merilis 19 album. Album terbarunya bertajuk Lilac, rilis pada 25 Maret 2021.

Ketika popularitasnya naik, IU mulai menjajaki dunia akting dengan berperan dalam drama You’re the Best, Lee Soon Shin. Lalu, dia berhasil membuktikan bakatnya yang tak hanya di bidang tarik suara, namun juga di bidang akting. IU pun debut akting pada 2011 dalam drama Korea berjudul Dream High.

NABILA RAMADHANTY PUTRI DARMADI | SOOMPI

