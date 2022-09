Kate Winslet Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Terjatuh saat Syuting di Kroasia

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Kate Winslet dilarikan ke rumah sakit pada saat akhir pekan setelah terjatuh di lokasi syuting proyek film terbarunya di Kroasia. Hal itu terjadi saat Kate Winslet tengah syuting film drama sejarah berjudul Lee.

Menurut The Hollywood Reporter, perwakilan terdekatnya telah mengkonfirmasi bahwa Kate Winslet baik-baik saja dan berencana untuk kembali syuting sesuai yang sudah direncanakan untuk melanjutkan produksi.

"Kate terpeleset dan dibawa ke rumah sakit sebagai tindakan pencegahan yang diperlukan oleh pihak produksi. Dia baik-baik saja dan akan syuting, seperti yang direncanakan, minggu ini," kata timnya, dikutip dari The Hollywood Reporter.

Dalam film tersebut, Kate Winslet berperan sebagai fotografer bernama Lee Miller, yang merupakan subjek utama film tersebut. Miller, yang meninggal pada 1977, dikenal karena pekerjaannya sebagai koresponden perang untuk Vogue selama Perang Dunia II.

Aktris Kate Winslet tersenyum jelang menerima Bintang dalam Walk of Fame di Hollywood, California, (17/3). REUTERS/Mario Anzuoni

Film ini mengambil inspirasi dari biografi The Lives of Lee Miller oleh Antony Penrose, putra Miller. Selain Kate Winslet, film ini juga dibintangi oleh Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough, dan Josh O'Connor.

Lee akan disutradarai oleh Ellen Kuras (yang merupakan sinematografer untuk I Shot Andy Warhol, sebuah film 1996 tentang tokoh sejarah seni Valerie Solanas), dan naskahnya ditulis oleh Liz Hannah bekerja sama dengan Arsip Lee Miller (Hannah menulis The Post, yang menampilkan Meryl Streep sebagai penerbit surat kabar pecinta seni Katharine Graham).

Kate Winslet adalah aktris yang sama dalam film Hollywood paling populer berjudul Titanic pada 1997. Kate Winslet dinominasikan untuk Oscar di film ini. Lalu, aktris bintang Titanic, Kate Winslet menerima Penghargaan Oscar untuk Aktris Terbaik untuk film 2009 The Reader.

Kate Winslet baru-baru ini terlihat di layar kecil dalam drama serial berjudul Mare of Easttown yang tayang di HBO. Serial Mare of Easttown ini membuat Kate Winslet mendapatkan Emmy Awards di tahun lalu. Kredit film terbaru Winslet termasuk Avatar: The Way of Water (2022), Ammonite (2020), Blackbird (2019), dan The Mountain Between Us (2017).

NABILA RAMADHANTY PUTRI DARMADI | MSN | THE HOLLYWOOD REPORTER

Baca juga: Cinta Satwa Liar, Raline Shah Isi Suara Film Dokumenter Bersama Kate Winslet

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.