Ashraf Sinclar Ulang Tahun, BCL Unggah Foto Suami Peluk Noah dan Ungkap Rindu

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Bunga Citra Lestari atau BCL memperingati ulang tahun suaminya, mendiang Ashraf Sinclair pada Ahad, 18 September 2022. Ia memperingati ulang tahun ke-43 itu dengan mengunggah foto sang suami saat masih hidup, tengah memeluk putra semata wayang mereka. Noah Sinclair.

"Hey you.., Happy Birthday. We miss you.. And love you, always," tulis BCL pada keterangan unggahannya itu. Tiga kalimat pendek ini sangat berarti. Ia mengungkap rindu kepada sang suami yang sudah berpulang pada 18 Februari 2020 dengan dugaan terkena serangan jantung.

Di Instagram Storynya, BCL mengunggah foto ibu mertuanya, Khadijah Sinclair bersama cucu-cucunya. Ia mengabarkan Khadijah kembali datang ke Jakarta bersama dua putri Aishah Sinclair, adik Ashraf untuk bertemu Noah. "Nena is in Jakarta @dida_sinclair," tulisnya.

Dua tahun lebih, perempuan yang akrab disapa Unge itu berjuang bersama putra mereka, Noah. Keduanya saling menguatkan meski sosok yang selama ini mengayomi keluarga kecil itu sudah lebih dulu berpulang. Bunga, terus berusaha bangkit dan berperan sebagai ibu sekaligus ayah bagi Noah.

Ashraf Sinclair meninggal tak lama setelah hanya sehari setelah mereka tiba dari perjalanan jauh menghadiri perhelatan New York Fashion Week. Ia berpulang belum lama setelah BCL pulang dari menjadi juri di Indonesian Idol musim kesepuluh.

Setelah Ashraf meninggal, perlu waktu hampir setahun bagi BCL untuk kembali bangkit dan menapak kuat. Saat masa berkabung, ia menolak menjadi juri Indonesian Idol pada musim spesial yang digelar di awal pandemi lantaran ingin membangun kekuatan untuk dirinya sendiri. "Taking my time.. Building my strength," katanya dalam akun Instagram resminya pada 16 November 2020.

Secara perlahan, saudara ipar penyanyi Malaysia, Yuna itu aktif bernyanyi kembali. Selama perjalanan BCL kembali ke dunia yang membesarkannya itu, ia dikaitkan dengan Ariel Noah. Kebetulan, keduanya sejak 2019 berduet single Noah, Menghapus Jejakmu, yang dirilis pada 2020. Fans pun tak keberatan keduanya berjodoh. Dalam tiap konser BCL, Ariel Noah selalu hadir sekadar memberikan dukungan atau ikut menjadi tamu di konser itu. Dulu, Ariel Noah pernah mengakui, ia menaruh hati dengan BCL sebelum berhubungan dengan Luna Maya.

