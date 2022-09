Daftar 15 Idol K-Pop yang Comeback dan Debut September 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan comeback idol K-Pop sangat dinantikan oleh para fanboy dan fangirl. Tak hanya comeback, agensi juga seringkali mendebutkan idol K-Pop baru. Siapa sajakah idol K-Pop yang comeback dan debut di bulan September 2022 ini? Simak penjelasannya berikut.

Idol K-Pop yang Comeback dan Debut September 2022

Bulan September 2022 diwarnai dengan sederet idol K-Pop yang melangsungkan comeback dan debutnya. Sejumlah agensi hiburan ternama di Korea Selatan telah mengonfirmasi penampilan comeback boyband dan girlband mereka, seperti Blackpink, NCT 127, dan masih banyak lagi.

Bahkan, bulan ini juga diisi dengan kemunculan idol K-Pop yang melakukan debutnya sebagai soloist di antaranya member EXO dan GOT7. Nah, berikut ini daftar idol K-Pop yang akan comeback dan debut pada bulan September 2022.

1. ONEUS (5 September)

Idol Kpop pertama yang comeback pada bulan September 2022 ialah ONEUS. Boyband yang terdiri dari Ravn, Seoho, Leedo, Keonhee, Hwanwoong, dan Xion ini telah sukses comeback pada 5 September lalu dengan mini album bertajuk MALUS. Album yang dirilis kali ini merupakan album kedelapan mereka. Same Scent menjadi title track album, diiringi dengan tujuh tracklist songs lainnya.

2. ATEEZ (9 September)

Di bulan September ini, ATEEZ kembali muncul menyapa para penggemar setianya. Setelah sebelumnya berhasil comeback pada bulan Juli, ATEEZ pun kembali merilis lagu barunya. Mereka akan menyanyikan lagu bertajuk Let's Get Together yang sekaligus merupakan OST (Original Soundtrack) web drama berjudul Mimicus.

Boyband Korea Selatan, ATEEZ, usai konferensi pers Spotify On Stage di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, 4 Oktober 2019. Foto: Isma Savitri

3. Jackson - GOT7 (9 September)

Tak hanya diisi sederet boyband dan girlband, Jackson Wang (GOT7) turut hadir sebagai line-up idol Kpop yang comeback bulan September. Kali ini ia comeback sebagai soloist dengan merilis album kedua yang bertajuk MAGIC MAN. Di akun Twitter pribadinya, ia aktif menceritakan persiapan perilisan album tersebut.

4. Pentagon (14 September)

Pada 14 September 2022, Pentagon meluncurkan mini album Jepang kelima mereka yang bertajuk Feeling Like. Album tersebut akan memiliki title track berjudul Feelin' Like dengan didampingi lima b-side tracks. Mereka juga telah mengupload poster resmi comeback kali ini di akun Twitter resminya.

5. AB6IX x Reiley (15 September)

ABSIX kembali menyapa para penggemarnya lewat comeback mereka dalam lagu bertajuk Moonlight. Comeback kali ini sangat spesial karena mereka berkolaborasi dengan penyanyi Reiley. Lagu tersebut telah rilis di akun YouTube Warner Music Korea pada tanggal 15 September lalu.

6. BLACKPINK (16 September)

BLACKPINK comeback dengan merilis full album berjudul Born Pink dengan title track SHUT DOWN yang telah rilis di saluran YouTube mereka. Sebelumnya, single mereka Pink Venom yang rilis pada Agustus silam berhasil mencuri perhatian dunia, dibuktikan dengan penayangan Mv (Music Video) di YouTube yang mencapai 300 juta penonton dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Perilisan karya-karya BLACKPINK tahun ini merupakan comeback mereka setelah hampir 2 tahun tidak merilis single maupun album.

Blackpink. Foto: Instagram/@blackpinkofficial.

7. NCT 127 (16 September)

Pada 16 September, NCT 127 juga akan comeback bersama BLACKPINK. Boyband andalan SM Entertainment ini comeback dengan merilis full album keempat yang berjudul 2 Baddies. Single 2 Baddies termasuk tracklist album comeback mereka dengan nama yang sama.

8. NMIXX (19 September)

JYP Entertainment mengkonfirmasi bahwa girlband Kpop NMIXX akan melakukan comeback pada bulan September ini. Pada bulan Februari 2022, mereka telah sukses melakukan debut pertamanya dalam album D MARE dengan title track O.O. Girlband rookie ini akan kembali dengan album single kedua mereka ENTWURF yang akan rilis pada 19 September pukul 6 KST.

9. Jay B - GOT7 (21 September)

Bersamaan dengan Jackson, member GOT7 Jay B juga akan melakukan comeback di bulan September. Setelah setahun berlalu, Be Yourself bakal jadi comeback Jay B. Be Yourself akan menjadi mini album pertamanya bersama agensi barunya, yaitu CDNZA Records.

10. Crush (22 September)

Baru-baru ini, musisi kenamaan Korea Selatan, Crush, mengumumkan akan comeback dengan merilis single baru berjudul Rush Hour. Melansir Allkpop, soloist sekaligus kekasih Joy Red Velvet ini direncanakan akan comeback setelah menyelesaikan wajib militernya.

Joy Red Velvet dan Crush. Foto: Soompi.

11. Xiumin - EXO (26 September)

Sm Entertainment telah memberikan konfirmasi bahwa Xiumin (EXO) akan merilis mini album solo pertamanya yang bertajuk Brand New. Album ini akan hadir dengan total lima lagu dari berbagai genre. Salah satu lagu di album tersebut yang berjudul Serenity, telah ia bawakan saat konser SMTOWN Live 2022.

12. Cravity (27 September)

CRAVITY masuk dalam deretan boyband yang melangsungkan comeback pada bulan September. Mereka akan merilis mini album keempatnya yang bertajuk NEW WAVE. Perilisan album ini dijadwalkan pada tanggal 27 September mendatang. Comeback ini menjadi comeback kedua CRAVITY di tahun 2022 setelah sebelumnya sukses full album kedua yang dirilis pada Maret 2022 lalu.

13. LOONA (28 September)

Tanggal 28 September, Loona dijadwalkan akan merilis album Jepang kedua mereka dengan judul LUMINOUS. Album tersebut akan memiliki total 3 lagu, di antaranya adalah LUMINOUS, SICK LOVE Performed by LOONA ODD EYE CIRCLE+, dan Hi High - Japanese version.

14. EXID (29 September)

Melansir Allkpop, tahun ini EXID memasuki tahun kesepuluh berkarier di industri Kpop. Bersamaan dengan momen anniversary, EXID juga akan merilis single album terbaru yang bertajuk X pada 29 September mendatang. Diketahui album X ini terdiri dari dua lagu, yaitu title track berjudul Fire dan b-side track berjudul Leggo.

15. MIRAE

Melansir Soompi, pada 13 September MIRAE secara resmi mengumumkan tanggal dan detail comeback mereka yang akan datang. Boyband rookie ini akan comeback dengan mini album keempat mereka Our Turn pada 28 September mendatang. Comeback ini sekaligus menjadi comeback pertama mereka setelah dari delapan bulan hiatus.

Itulah daftar idol K-Pop yang comeback dan debut di bulan September 2022. Catat tanggalnya supaya tidak terlewat, ya. Penampilan comeback siapa yang paling Anda nantikan?

LALA DITA PANGESTU

