5 Film yang Diadaptasi dari Buku Novelis Agatha Christie, Cocok Iringi Akhir Pekan

TEMPO.CO, London -Agatha Christie adalah sosok novelis terkenal yang penjualan karyanya terbanyak sepanjang masa. Beberapa dari karyanya tersebut pun banyak yang diangkat menjadi film.

Novel-novel karya Agatha Christie banyak menjadi inspirasi bagi pembuat film untuk memvisualisasikan ceritanya. Banyak film yang mengadaptasi dari novel karya Agatha Christie. Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini lima rekomendasi film yang diadaptasi dari novel karya Agatha Christie, diantaranya:

1. Witness for the Prosecution (1957)

Witness for the Prosecution merupakan film drama ruang sidang Amerika yang dirilis pada tahun 1957 dan didasarkan pada cerita pendek dan drama oleh penulis Inggris Agatha Christie.

Mengutip dari Britannica, film ini bercerita tentang persidangan Leonard Vole (Tyrone Power), seorang pria yang dituduh membunuh seorang janda kaya. Padahal pengacaranya (Charles Laughton ) percaya bahwa dia tidak bersalah, prospek hukumnya dikaburkan oleh fakta bahwa satu-satunya alibinya adalah istrinya, Christine (Marlene Dietrich).

Kemunculan istri Leonard, Christine, dalam persidangan untuk melawan suaminya, menimbulkan banyak pertanyaan untuk penonton. Cerita dikemas serumit mungkin dan memunculkan kejutan demi kejutan seiring film.

Film ini disutradarai oleh Billy Wilder yang menjadi peraih berbagai penghargaan bergengsi dan dikenal sebagai pembuat film Hollywood yang brilliant dalam menulis skrip untuk film-filmnya, menghasilkan sebuah film misteri thriller terbaik, ‘Witness for the Prosecution’.

2. Murder at the Gallop (1963)

Murder at the Gallop merupakan salah satu dari empat film yang dibuat MGM tentang Miss Maple sekitar tahun 1960-an. Mengutip dari Agathachristie.fandom.com, film ini dibuat pada tahun 1963 dan disutradarai oleh George Pollock film Murder at the Gallop ini adalah film kedua. Musiknya oleh Ron Goodwin. Kastil Hilfield ditampilkan dalam film tersebut.

Karakter Miss Marple yang ikonik membuat salah satu film adaptasi dari novel Agatha Christie yang berjudul After the Funeral ini menjadi salah satu yang populer.

3. The ABC Murders

The ABC Murders merupakan salah satu film berupa mini seri yang rilis di tahun 2018. Berbeda dari tayangan lainnya, film adaptasi novel Agatha tersebut disajikan dalam tiga episode singkat untuk mengungkap kasus Poirot.

Film yang diadaptasi dari novel karya Agatha...