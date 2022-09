Kisah Legenda Sulap David Copperfield, Awal Mula Menjadi Ilusionis karena Rasa Malu

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 16 September1956, merupakan hari kelahiran David Copperfield. Dia dikenal sebagai seorang pesulap paling populer akhir abad ke-20 dan awal abad ke-22. Pria asal Amerika Serikat itu kini genap berusia 66 tahun. Dia banyak mendapatkan penghargaan dan menjadi kaya karena pekerjaannya.

Sang Ilusionis David Copperfield

David Copperfield lahir dengan nama David Kotkin, di Metuchen, New Jersey, AS. Copperfield terjun ke dunia hiburan tak langsung jadi ilusionis. Awalnya dia melakukan pertunjukan untuk mengatasi rasa malunya dengan lawan jenis. Mengutip laman Britannica, Copperfield memulai kariernya sebagai ventriloquist pada usia 10 tahun. Ventrilokuisme adalah seni suara perut atau sulap suara. Kemudian dia beralih menjadi magician dan menyebut dirinya Davino sebelum mengadopsi nama panggung Dickensian.

David Copperfield adalah pemain sulap termuda yang pernah diterima di Society of American Magicians. Saat remaja, dia mengajar kursus sulap di Universitas New York. Dia juga membintangi musikal panggung yang berbasis di Chicago The Magic Man sebelum menginjak usia 20 tahun. Copperfield disorot televisi nasional ketika diperkerjakan untuk mempromosikan American Broadcasting Company (ABC) musim 1977–1978. Dia kemudian bergabung dengan Columbia Broadcasting System (CBS) untuk menjadi headline serial TV spesial sudah berjalan lama.

Saat popularitas tumbuh, David Copperfield menjadi semakin ambisius dalam pementasan ilusi spektakulernya. Pada satu kesempatan, dia pernah “terbang” melintasi Grand Canyon. Dia juga pernah tampak berjalan menembus Tembok Besar China. Dan, dalam aksinya yang paling terkenal, Dickensian pernah menghilangkan Patung Liberty. Pada 1990-an, Copperfield mulai mengurangi pekerjaannya di TV. Dia membuat debut Broadway-nya di Dreams and Nightmares pada 1996. Tiga tahun kemudian dia meluncurkan acara tur yang rumit, “You!”.

David Copperfield merupakan salah satu penghibur Amerika dengan bayaran tertinggi. Dia menggunakan sebagian besar kekayaan pribadinya untuk membeli beberapa koleksi sastra dan memorabilia sulap paling berharga di dunia. Dia mengakuisisi koleksi John Mulholland yang terkenal pada 1991. Barang-barang itu disimpannya di Museum Internasional dan Perpustakaan Seni Sulap Copperfield di Las Vegas. Dia juga menyumbangkan sebagian besar pendapatannya ke Project Magic, sebuah organisasi amal yang memanfaatkan pembelajaran sulap-sulap sebagai alat terapi.

Berikut beberapa prestasi David Copperfield, dikutip dari davidcopperfield.com, yaitu dia adalah ilusionis hidup pertama yang dihormati dengan bintang di Hollywood Walk of Fame. Dia juga dianugerahi gelar kebangsawanan oleh pemerintah Prancis. Copperfield, bersama Steven Speilberg, Martin Scorsese, dan Colin Powell, menerima penghargaan Legenda Hidup dari Perpustakaan Kongres Amerika Serikat. Dia juga dinobatkan sebagai Pesulap Abad Ini dan Pesulap Milenium.

Selain itu, wajah David Copperfield menghiasi perangko dari enam negara yang berbeda, membuatnya menjadi satu-satunya pesulap hidup yang menerima kehormatan ini. Dia memenangkan lebih dari 21 penghargaan Emmy Award untuk acara televisi spesialnya yang inovatif. Tapi yang lebih spektakuler adalah dia memegang 11 Rekor Guinness World Records. Copperfield telah menjual lebih banyak tiket daripada artis solo lainnya dalam sejarah, dengan penjualan tiket miliaran, lebih dari Frank Sinatra, Michael Jackson, bahkan Elvis Presley.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

