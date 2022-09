Kata Netflix dan Tim Produksi Narco-Saints Usai Dikecam Pemerintah Suriname

JESSYCA GAZELLA | YONHAP | OH MY NEWS

Yoon Jong Bin mengatakan deskripsi awal tentang In Gu dalam Narco-Saints bertujuan untuk menggambarkan daya tahan dan tekad In Gu yang kuat dan memberikan penjelasan yang rasional atas pilihannya. Sutradara tidak memasukkan banyak liku untuk mengikuti kisah nyata pengusaha kehidupan nyata yang namanya dirahasiakan.

"Kami belum menerima posisi resmi dari pemerintah Suriname. Ini adalah situasi yang hati-hati. Kami akan mengambil tindakan sambil memantau perkembangannya," kata perwakilan Netflix kepada Oh My News pada Kamis, 15 September 2022.

Film The School for Good and Evil Rilis Teaser, Siap Tayang 19 Oktober 2022

The School for Good and Evil diadaptasi dari novel tentang sekolah sihir yang melatih pahlawan dan penjahat agar dapat menciptakan keseimbangan.

