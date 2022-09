Rekomendasi Karya Agatha Christie: Novelis dengan Penjualan Terbaik Sepanjang Masa

TEMPO.CO, Jakarta -Kemarin, pada 132 tahun yang lalu, Agatha Christie seorang novelis asal Inggris dengan penjualan terbaik sepanjang masa lahir. Berapa banyak novel yang telah ditulisnya? Lalu apa saja judul novelnya yang diangkat menjadi film?

Agatha Christie adalah novelis dengan penjualan buku terlaris sepanjang masa yang lahir di Torquay, Inggris, pada tahun 1890. Selama karirnya, Agatha Christie telah menghasilkan hingga 66 judul novel detektif dan 14 judul lainnya.

Menurut Guinness World Records, Christie memegang rekor sebagai novelis dengan penjualan terbaik sepanjang masa. Dia tercatat sebagai salah satu penulis novel paling laris sepanjang masa dengan penjualan hingga dua miliar kopi di seluruh dunia.

Diterjemahkan ke 100 Bahasa

Bahkan, novel karyanya telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 100 bahasa. Buku-bukunya telah terjual lebih dari satu miliar eksemplar dalam bahasa Inggris dan satu miliar lagi dalam 44 bahasa asing. Agatha Christie juga dianugerahkan gelar “Dame Commander of The British Empire” pada tahun 1971.

Mengutip dari fantasticfiction.com, karir menulisnya berlangsung lebih dari setengah abad, di mana ia menulis 80 novel dan koleksi cerita pendek, serta 14 drama, salah satunya The Mousetrap yang merupakan drama terlama dalam sejarah.

Melansir dari Britannica, novel pertama Agatha Christie adalah The Mysterious Affair at Styles yang diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 1920 dan di Inggris pada tahun 1921. Novel tersebut memperkenalkan detektif Belgia Hercule Poirot. Namun, novel The Mysterious Affair at Styles sempat ditolak oleh enam penerbit sebelum akhirnya dicetak empat tahun kemudian oleh John Lane and The Bodley Head. Ini lah yang menandai kesuksesan pertama Agatha Christie.

Jatuh Cinta Mesir

Beberapa novelnya juga terinspirasi dari beberapa perjalanannya keliling dunia. Pada tahun 1910, saat itu ia mengikuti ibunya ke Kairo karna kesehatan ibunya yang kian memburuk. Di sana, ia menghabiskan waktunya selama tiga bulan di Gezirah Palace Hotel yang mewah.

Selama menetap di sana, ia akhirnya jatuh cinta pada Mesir, yang kemudian menjadi inspirasi untuk beberapa novelnya, termasuk karya pertamanya yang tidak diterbitkan, Snow Upon the Desert pada tahun 1910, Death on the Nile yang sukses pada 1937, dan karya eksperimentalnya Death Comes as the End pada 1944.

Ada lima buku karya Agatha Christie yang menjadi rekomendasi untuk Anda, diantaranya:

1. Pembunuhan di Orient Express (Murder on the Orient Express) tahun 1934

2. Sepuluh Anak Negro (And Then There Were None)

3. Buku Catatan Josephine (Crooked House)

4. Pembunuhan di Sungai Nil (Death on the Nile)

5. Pembunuhan atas Roger Ackroyd (The Murder of Roger Ackroyd) tahun 1926

Selain itu, beberapa novel karya Agatha Christie juga telah diangkat menjadi film. Berikut ini beberapa film yang diadaptasi dari novel karya Agatha Christie, diantaranya:

1. Crooked House

2. The ABC Murders

3. Murder on The Orient Express (1974)

4. And Then There Were None

5. Death on The Nile (1978)

6. Desyat Negrityat (1987)

7. Witness for the Prosecution (1957)

Demikian 5 contoh buku karya legendaris novelis Agatha Christie.

RINDI ARISKA

