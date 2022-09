We The Fest 2022 Digelar Offline 3 Hari, Dimeriahkan Jackson Wang hingga Dewa 19

TEMPO.CO, Jakarta - We The Fest 2022 akan kembali diselenggarakan secara offline. Festival yang telah lama ditunggu-tunggu oleh para pecinta musik ini akan dilangsungkan pada 23-25 September 2022 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.

We The Fest 2022 adalah festival musim panas tahunan yang menyatukan unsur-unsur seni musik, fashion, dan makanan yang dilaksanakan oleh tim Ismaya Group setiap tahunnya. Sebelumnya We The Fest sempat vakum dan dilaksanakan secara offline selama 2 tahun sejak 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada 2020, We The Fest mengadakan festival dalam bentuk virtual dan akhirnya tahun ini pecinta musik dapat menikmatinya secara langsung.

“Jadi sebenarnya mungkin sudah disampaikan juga bahwa kemarin kita rehat dulu 2 tahun ke belakang semuanya harus kita saksikan secara online,” kata Sarah selaku Brand Consultant Ismaya Group dalam konferensi pers pada Kamis, 15 September 2022.

Penyelenggara We The Fest 2022 mengalami lebih banyak tantangan yang dihadapi daripada acara tahun kemarin yang diadakan secara virtual. “Challengenya banyak banget sih. Sebenarnya waktu dari bulan Juni ya, tapi kita masih belum yakin buat kapan ya We The Fest-nya . Mulai bulan Juni atau bulan Juli apa mau bulan apa. Kemarin masih pandemi juga kan terus setelah banyak berbincang, terus emang kita plannya bulan juli, trus kita mesti mundur jadi emang banyak banget strategi yang diubah,” kata David Ferdian selaku Head Office Ismaya.

Konferensi pers We The Fest 2022 yang digelar pada Kamis, 15 September 2022. TEMPO/Jessyca Gazella.

“Selalu berusaha untuk semangat lagi bareng tim. Tapi ya karenakan banyak banget ya pasti beda banget sama kemarin secara online terus kita bikin DWP juga online. The fest offline sekarang secara persiapan jujur kita siap, maksudnya udah secara resmi sudah hampir 80 persen jadi tahun ini memang beda tempat ya banyak banget tantangan yang harus kita lewati sih sampai sekarang,” tambahnya.

Kesulitan lainnya pun disampaikan Ketua Ismaya Group, Christian Rijanto bagaimana mengontak langsung managemen artis hingga akhirnya mendapatkan jawaban “Kontak artis sih sulit, umumnya dari 6 bulan sampai 8 bulan untuk proses datengin artisnya,” katanya.

Pada Festival tahun ini akan ada 4 panggung di antaranya, WTF STAGE, THE STAGE IS BANANAS, ANOTHER STAGE, dan WTF PARK STAGE. Berikut line up We The Fest 2022 selama 3 hari:

Jumat, 23 September 2022

Jackson Wang, Afgan, Bag Raiders, BEEABADOOBEE, Lyodra, Pink Sweats, What so not, ali, Ardhito Pramono, Bilal Indrajaya, Danilla, Monkey to Millionaire, Pamungkas, Petra Sihombing, Sore, Teddy Adhitya

Sabtu, 24 September 2022

Offset, CL, Dipha Barus, Isyana Sarasvati, R3HAB, Surf Mesa, Tulus, Vidi Aldiano, Hindia, Hondo, Hursa, Perunggu, Rendy Pandugo, Zack Tabudlo

Minggu, 25 September 2022

Swae Lee, Dewa 19 ft Ello, Jeremy Zucker, Laleilmanino, Maliq D’essentials, Oh Wonder, Raisa, Shallou, Snakehips, Basboi, Gangga, Idgitaf, Nadin Amizah, Oslo Ibrahim,Scaller,The Adams

JESSYCA GAZELLA

Baca juga: We The Fest Digelar Agustus Mendatang, Catat Tanggalnya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.