Melly Goeslaw Pamer Foto Pasca 2 Bulan Operasi Bariatrik, Makin Sehat dan Segar

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, Melly Goeslaw memamerkan potret dirinya saat melakukan sesi foto atau photoshoot pertamanya setelah menjalani operasi bariatrik dua bulan lalu. Dalam foto terbarunya itu, Melly Goeslaw tampil lebih segar dengan bentuk tubuh yang lebih langsing dari sebelumnya.

Penyanyi dan pencipta lagu ini mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat setelah operasi yang bertujuan untuk memangkas lemak di dalam tubuh itu. "Alhamdulillah ...hari ini tepat 2 bulan pasca Bariatric. Artinya sudah 2 bulan saya menjalani hidup sehat, kebiasaan yang sangat berbeda dengan hidup saya sebelumnya," tulis Melly Goeslaw di Instagram pada Kamis, 15 September 2022.

Istri dari Anto Hoed ini mengaku banyak dampak positif yang dirasakan sejak operasi bariatrik. Selain berat badannya yang semakin menurun, gula darah Melly Goeslaw juga stabil. Kualitas tidurnya juga ikut membaik sehingga lebih segar ketika bagun di pagi hari.

"Gula darah saya normal terus hingga sekarang. Dari berat badan hampir 86 sekarang hampir 70. Dan akan terus turun pastinya dengan pola hidup sehat ini. Tidur jadi cepet dan tidak ngorok lagi, bangun tidur segar. Alhamdulillah..." tulisnya.

Melly Goeslaw. Foto: Instagram/@melly_goeslaw

Perubahan pada tubuhnya ini tentu saja berkat bantuan saran dari dokter, termasuk penyanyi, Tompi. Melly Goeslaw mengucapkan terima kasih kepada Tompi yang juga berprofesi sebagai dokter spesialis bedah plastik, karena telah memberikan saran untuk melakukan operasi bariatrik kepadanya.

"Thank you bro @dr_tompi udah kasih saran bariatric , thank you juga Dr @dr_artiindira ranjin mantau vitamin-vitamin dan asupan-asupan yang saya konsumsi. Terimakasih selalu untuk dokter yang operasi saya, Dr @petersurgery @rspondokindah," tulisnya.

Foto terbaru Melly Goeslaw ini langsung disambut gembira oleh rekan-rekannya sesama figur publik. Mereka memuji Melly Goeslaw yang kini terlihat lebih sehat dan segar. "Masya Allah makin sehat teteh," tulis Tantri Kotak. "Maasha ALLAH ... sudah kuyuuuus banget! ALHAMDULILLAH," tulis Reza Artamevia. "Alhamdulillah…. Sehat-sehat yaaa neng Mewiwkuh tambah geuliissss sayankku," tulis Vina Panduwinata. "Kereeennn banget teh," tulis Marini Zumarnis.

Beberapa hari sebelumnya, Melly Goeslaw juga mengungkapkan soal kondisinya setelah operasi bariatrik. Selain berat badan turun, yang membuat Melly Goeslaw semakin bahagia adalah penyakit diabetesnya dinyatakan sembuh. "Hampir 2 bulan pasca Bariatric, aku semakin sehat, badan semakin menyenangkan, size baju turun semua, happy banget. Yang paling penting di atas segalanya adalah diabet ku sembuh Alhamdulillaaah," tulisnya di Instagram pada Minggu, 11 September 2022.

