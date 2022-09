7 Keistimewaan Squid Game, Drakor yang Berjaya di Emmy Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Drama korea atau drakor Squid Game mendapat julukan baru, yaitu A New History of K-Contents karena baru saja meraih enam penghargaan Emmy Awards. Drama ini dinominasikan dalam 14 nominasi di 13 kategori, termasuk kategori Best Drama Series.

Melansir dari media Korea Selatan kstar.kbs.co.kr pada Selasa 13 September 2022, telah melaporkan bahwa enam penghargaan yang berhasil dimenangkan drama ini, dua di antaranya adalah dalam kategori Outstanding Lead Actor in a Drama Series oleh Lee Jung Jae dan Outstanding Directing for a Drama Series oleh Hwang Dong-Hyuk.

Keistimewaan Drakor Squid Game

Lantas, apa keistimewaan yang membuat drakor Squid Game ini meraih banyak penghargaan? Berikut adalah keunggulan drakor Squid Game yang sudah ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia:

1. Alur cerita

Keistimewaan utama dari Squid Game adalah alur cerita yang menonjol sehingga setiap adegan terasa sangat asli membuat para penonton. Para peserta dalam drama ini yang memiliki masalah keuangan menyelesaikan beberapa permainan dengan harapan menjadi pemenang dengan hadiah 45,6 miliar KRW (sekitar 490 miliar rupiah). Peserta yang gagal dalam setiap permainan akan dieliminasi dengan mengorbankan nyawa mereka.

2. Asal usul judul

Pada drama korea ini, sebanyak 456 peserta akan memainkan permainan yang biasanya dimainkan para anak kecil. Terdapat salah satu permainan yang akhirnya dipilih sang sutradara sekaligus penulis, Hwang Dong Hyuk sebagai judul film.

"Squid Game merupakan salah satu permainan yang cukup menguras fisik dan dapat menjadi simbolis dalam permainan anak-anak untuk menggambarkan kondisi masyarakat sekarang," ucapnya.

3. Tujuan permainan

Alih-alih dipaksa untuk saling membunuh dalam setiap permainan, para peserta memainkan permainan masa kecil Korea Selatan. Peserta hanya akan mati jika gagal menyelesaikannya.

Terdapat satu adegan dalam Episode 4 di mana para peserta dipisahkan menjadi beberapa kelompok untuk saling membunuh dan menjadi pemenang, mengingat bahwa hadiah yang dapat dibawa pulang sangatlah menggiurkan.

4. Lokasi

Meskipun para peserta dikisahkan terjebak di sebuah pulau, tetapi aslinya ketika shooting mereka pun tidak diizinkan meninggalkan gedung lokasi. Setiap permainan yang dimainkan selalu berlokasi di lingkungan baru dengan set nyata.

Lokasi setiap permainan dalam drama ini dibuat secara nyata. Sang sutradara menyatakan bahwa ia memang berniat untuk menggunakan efek komputer sesedikit mungkin agar menambah kesan nyata. Alhasil, ia benar-benar membangun lokasi secara detail, besar, dan nyata, sebagaimana dilansir koreaboo.

5. Aturan permainan

Drama ini memiliki aturan yang sangat unik, yaitu seluruh permainan dapat dihentikan jika mayoritas peserta setuju, seperti yang terjadi dalam episode kedua. Aturan ini memberikan dimensi yang sama sekali baru dalam drama korea yang mana kehendak bebas subjek ikut bermain. Pada akhirnya, meskipun Squid Game memiliki adegan yang sangat mengerikan, tetapi itu semua terlihat lebih realistis dibandingkan drama lainnya.

6. Sejumlah 456 peserta

Pada naskah cerita, digambarkan bahwa ada 456 orang yang ikut serta dalam permainan ini. Jumlah peserta ini pun sama dengan yang ada di lokasi shooting. Namun seiring banyaknya peserta tereliminasi, jumlah peserta pun berkurang dalam setiap permainan sehingga lokasi shooting yang semula ramai langsung menjadi sepi.

7. The masked man

Selain peserta Squid Game, ada sosok lain yang visualnya memberikan keistimewaan tersendiri dan menarik penonton. Hal ini adalah karakter the masked man, yaitu orang-orang bertopeng yang ditugaskan menjalankan permainan.

Ternyata sutradara Hwang Dong Hyuk mendapat inspirasi karakter ini dari kerajaan semut.Topeng ini memiliki tiga lambang berbeda dengan tugas berbeda pula, yaitu segitiga (tentara), lingkaran (pekerja), dan persegi (manajer).

