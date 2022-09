Daftar Lengkap Nominasi AMI Awards 2022, Ada Lyodra hingga Tulus

TEMPO.CO, Jakarta - Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards akan kembali diselenggarakan tahun ini. Ajang penghargaan bergengsi di industri musik Indonesia ini mengusung tema yang selaras dengan presidensi G20 Recover Together, Recover Stronger Through Music.

Antusias musisi dengan AMI Awards tahun ini dimulai sejak dibukanya pendaftaran lagu secara online pada 17 Mei 2022 yang lalu, dan berlanjut hingga ke akhir penutupan pendaftaran pada 9 Juli 2022. Total sebanyak 4.156 lagu yang terdaftar, berupa karya produksi single ataupun album yang dirilis secara komersial dalam periode 1 Juli 2022- 30 Juni 2022.

Malam Puncak AMI Awards ke-25 akan digelar pada Kamis, 13 Oktober 2022 dan disiarkan langsung dari studio RCTI dengan jumlah penonton kapasitas penuh dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Berikut adalah daftar lengkap nominasi AMI Awards 2022 :

BIDANG POP

ARTIS SOLO WANITA POP TERBAIK

Lyodra – Pesan Terakhir

Mahalini – Sisa Rasa

Raisa – Cinta Sederhana

Rossa – Terlalu Berharap (Ost. Love Knots)

Yura Yunita – Tutur Batin

Ziva Magnolya – Peri Cintaku

ARTIS SOLO PRIA POP TERBAIK

Andmesh – Bisa Tanpamu

Fabio Asher – Rumah Singgah

Judika – Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja

Rizky Febian – Salah

Tulus – Hati-Hati di Jalan

DUO/GRUP POP TERBAIK

Coldiac – Beautiful Day

Daun Jatuh – Momen

Juicy Luicy – Tampar

Maliq & D’Essentials – Aku Cinta Kau Dan Dia

Noah – Yang Terdalam

RAN – Selalu Bersama

PENCIPTA LAGU POP TERBAIK

Mario G. Klau – Tak Ingin Usai

Martinus Layardo, Mahalini – Sisa Rasa

Muhammad Tulus, Ari Renaldi – Hati-Hati di Jalan

Yovie Widianto, Arsy Widianto – Merasa Indah

Yura Yunita, Donne Maula – Tutur Batin

PENATA MUSIK POP TERBAIK

Adrian Kitut – Sisa Rasa

Ari Renaldi – Hati-Hati di Jalan

Erwin Gutawa, Gita Gutawa – Tak Kuduga

Noah, Capung – Bintang Di Surga

Tohpati – Tak Ingin Usai

ALBUM POP TERBAIK

Lyodra – Lyodra (Universal Music Indonesia)

Manusia – Tulus (TulusCompany)

Semoga Sembuh – Idgitaf (Idgitaf Musik)

Taman Langit – Noah (Musica Studios)

Tiara Andini – Tiara Andini (Universal Music Indonesia)

Tutur Batin – Yura Yunita (Merakit)





BIDANG ROCK

ARTIS SOLO PRIA/WANITA ROCK/INSTRUMENTALIA ROCK TERBAIK

Aldrian Risjad – Berlari Pelan Di Kota Yang Cepat

Clever Moose – Batavian Troops

Iqif – Falling

John Paul Ivan – Touch The Sky

Nicky Astria – Jerit Anak Manusia

DUO/GRUP/KOLABORASI ROCK TERBAIK

.Feast – Gugatan Rakyat Semesta

Burgerkill, Ahmad Dhani – Elang

Dewa19, Marcello Tahitoe – Juliette

Kotak – Hantam (Ost. Satria Dewa Gatot Kaca)

Last Child – Saat-Saat Itu

Pee Wee Gaskin, Hindia – Vaya Con Dios

Voice of Baceprot – God Allow Me (Please) to Play Music

ALBUM ROCK TERBAIK

#1 – Iqif (Vurplay)

Abdi Lara Insani – .Feast (Sun Eater)

Alternate Universe – The Melting Minds (Boneless Records)

RE.VIV.AL – Drive (Wander Music)

SUPRANIMALS – MARTIALS/ (MARTIALS/)





BIDANG JAZZ

ARTIS JAZZ TERBAIK

Echa Soemantri – FunJam

Erwin Gutawa – Dahaga

Indra Lesmana – Reunion

Kenny Gabriel, Felix Buliks, Ankadiov Subran, Denis Junio – Social Abstract

Nial Djuliarso – Pemuda (Live From Strathmore Mansion, Maryland, USA, 2013)

ARTIS JAZZ KONTEMPORER TERBAIK

HIVI!, Gerald Situmorang, Ify Alyssa, Sri Hanuraga – Memori

Morad, Oslo Ibrahim, Sandhy Sondoro, SNYW Big Band – Dibatas Waktu

Tohpati – Gratitude

UPH Conservatory of Music, Sri Hanuraga, Dira Sugandi, Barry Likumahuwa – II. The Falling

Vira Talisa – Makna Nostalgia

ALBUM JAZZ TERBAIK

1987 – Indra Lesmana (InLine Music)

(Don’t) Count Your Blessings – Hansen Arief, Nial Djuliarso, Kevin Yosua (Hansen Arief)

Desire – Adi Darmawan (Bliker Record)

Giant Baby Steps – Alonzo Brata (Aquarius Musikindo)

Miles to Go – Daniel Dyonisius (demajors)

One Point One – Aubrey Situmorang (Aubrey Situmorang)





BIDANG SOUL/R&B

ARTIS SOLO PRIA/WANITA SOUL/R&B TERBAIK

Cantika Abigail – Ace of Hearts

Paul Partohap – P.S. I LOVE YOU

Rahmania Astrini – Butterfly

Rinni Wulandari – Home

Sade Susanto – Maybe Baby

Teza Sumendra – Forever

DUO/GRUP/KOLABORASI SOUL/R&B TERBAIK

Barry Likumahuwa, Teddy Adhitya, Renewal – Nusawine

Eclat Story, Kaleb J – Berakhir Sama

NSG, Vitara, Bloodlyne – La La La (Fool for Love)

Raisa, Kara Chenoa – You Better Believe Me

Rinni Wulandari, Yarra Rai – Snake On Apple Trees

ARTIS SOLO PRIA/WANITA R&B KONTEMPORER TERBAIK

Adrian Khalif – Warm Sheets

Christo Edgar – Stuck

Gamaliel – /asteroid/

Jinan Laetitia – Vanilla

Teddy Adhitya – Semestinya

DUO/GRUP/KOLABORASI R&B KONTEMPORER TERBAIK

Audrey Tapiheru, Popsickle – Dime

Belanegara Abe, Kaleb J, Rayi Putra – Sumthin Bout Love

Jinan Laetitia, Pamungkas – Timeless

Naya Yeira, Ivanka – Ghost Ship

Soundwave – Silver and Gold





BIDANG DANGDUT

ARTIS SOLO PRIA/WANITA DANGDUT TERBAIK

Evi Masamba – Ikhlasku

Inul Daratista – Berlian

Iqhbal – Lebih Dari Hidupku

Nassar – Sim Salabim

Rhoma Irama – Rela

Selfi Yamma – Bukan Selembar Tissue

ARTIS SOLO PRIA/WANITA DANGDUT KONTEMPORER TERBAIK

Dewi Perssik – Jangan Jajan

Fildan – Cahaya

Ghea Youbi – Gaspol

Hari Putra – Adik Rambut Panjang

Putri – Drama Cinta

DUO/GRUP/KOLABORASI DANGDUT TERBAIK

Iyeth Bustami, Eka Sapta Nugraha – Sampai Maut Memisahkan

Janna, Eva – Bidadari Cinta

Rara, Gunawan – Kala Cinta Menghampiri Jiwa

Trio Macan – Geboy Mujair

Weni Wen, Erie Suzan – Kekasih Tak Setia

ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANGDUT ELEKTRO TERBAIK

Angela T, Selvi Kitty – Mama Sexy

Ghea Youbi – Kamu Halu

Gita Youbi – Bumi Semakin Panas

JD Eleven – See You Bye Bye

Sandrina – Pacar Selingan

ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANGDUT BERBAHASA DAERAH TERBAIK

Abah Lala – Ojo Dibandingke

Aftershine – Rakuat Nglakoni

Denny Caknan, Guyon Waton – Widodari

Happy Asmara – Ilusi Ra No Pinggire

Ndarboy Genk – Mendung Tanpo Udan

PENCIPTA LAGU DANGDUT TERBAIK

Adibal Sahrul – Kala Cinta Menghampiri Jiwa

Arya Bhima – Bukan Selembar Tissue

Hendro Saky – Ikhlasku

Nurbayan – Cahaya

Wisnu Aji – Berbisik

PENATA MUSIK DANGDUT TERBAIK

Arief Iskandar – Lautan Dusta

Hendro Saky – Ikhlasku

Langen Dumadi – Cahaya

Ricky Asmara Musician – Bukan Selembar Tissue

Yusuf Tojiri – Kala Cinta Menghampiri Jiwa





BIDANG LAGU ANAK-ANAK

ARTIS SOLO LELAKI/PEREMPUAN ANAK-ANAK TERBAIK

Arsy Hermansyah – Bunda

Cinta Ekaristi – Hanya Engkau (Mama)

Haykaal – Hati Gembira

Neona – Be True

Quinn Salman – Tiba-Tiba

Ralia Rules – Agar Aku Berguna

DUO/GRUP/KOLABORASI ANAK-ANAK TERBAIK

Abbey Ibrahim, Clarissa Dewi – Senandung Untuk Nusantara

Adhisty Zara, Widuri Puteri, Muzakki Ramdhan – Harta Berharga (OST. Keluarga Cemara 2)

Dru Widuri Den – Piknik

Jakarta Movin, Rara Sudirman, Quinn Salman – Theme Song Petualangan Sherina

Nikita, Eka Gustiwana – Menyambut Bahagia

PENCIPTA LAGU ANAK-ANAK TERBAIK

Caturadi Septembrianto – Doa Untuk Orang Tua

Eka Gustiwana, Nikita Mawarni – Menyambut Bahagia

Kezia Sicilia, Barsena Bestandhi, CVX – Be True

Quinn Salman – Tiba-Tiba

Widuri Puteri, Widi Mulia, Ana Achjuman – Piknik

PENATA MUSIK LAGU ANAK-ANAK TERBAIK

Alvin Witarsa – Tiba-Tiba

Ava Victoria, Ana Achjuman – Piknik

Caturadi Septembrianto – Hati Gembira

CVX – Be True

Ifa Fachir, Dimas Wibisana – Harta Berharga (OST. Keluarga Cemara 2)





BIDANG ALTERNATIF

ARTIS SOLO PRIA/WANITA ALTERNATIF TERBAIK

Danilla – KIW”

Faye Risakotta – Ecstasy

Feby Putri – Rantau

Gangga – Waiting For You

Pamungkas – Birdy

Sal Priadi – Lewat sudah pukul dua, makin banyak bicara kita

DUO/GRUP/KOLABORASI ALTERNATIF TERBAIK

Biru Baru – Terbenam

Dead Bachelors, Pamungkas – Two Bottles of Wine

Efek Rumah Kaca – Sapa Pra Bencana

Reality Club – Anything You Want

The Panturas – All I Want





BIDANG KERONCONG

ARTIS KERONCONG/STAMBUL/LANGGAM/ASLI TERBAIK

Elisha Orcarus Allasso – Jengandika

Ika Suhesti – Penganten Agung

Indra Utami Tamsir – Lgm. 10 November

Sruti Respati, Nasirun, Raizukers – Kr. Matahari

Tuti Maryati – Stb, Sebatas Angin Lalu

Waldjinah – Ular Ular

Yurita Badrun – Prasetyaku

ARTIS KERONCONG/LANGGAM/EKSTRA/KONTEMPORER

Endah Laras – Nggandol Gusti

Iin Indriani – Esuk Dhele Sore Tempe

Intan Soekotjo – Wanita Utama

Koko Thole – Yang Terindah

Kos Atos – Hingga Ujung Mentari

Krontjong Toegoe – Kr. Mande-Mande (Mandi-Mandi)





BIDANG DANCE

ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI DANCE TERBAIK

ATSY, Matter Mos – Come Out

Cinta Laura Kiehl – Markisa

Diskoria, Adinda – Bersinar Bersamamu

Glass – Out

Soundwave – Sing And Dance With Me





BIDANG ELEKTRONIKA

ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI ELEKTRONIKA TERBAIK

Bleu Clair, Teza Sumendra – Hyperspace

Logic Lost, Rully Shabara – Learn Nothing

Mataharibisu – Hal-Hal Yang Dipatahkan dan Dipaksakan

Monica Hapsari – Umbra

White Chorus – Go Run Away!





BIDANG METAL

ARTIS SOLO PRIA/WANITA/GRUP/KOLABORASI METAL TERBAIK

Bonga Bonga – Suara Sudra

Burgerkill – Roar of Chaos

Deadsquad – Curse of The Black Plague

Isyana Sarasvati, DeadSquad – Il Sogno

Revenge The Fate – Sinsera

ALBUM METAL TERBAIK

Catharsis – DeadSquad (DeadSquad)

Hymn To The Woeful Hearts – Pure Wrath (Debemur Morti Productions)

Satir Getir – Godless Symptoms (Disaster Records)

Self Title – BongaBonga (Blackandje Records)

The Science of Thought – Djin (Blackandje Records)





BIDANG RAP/HIPHOP

ARTIS SOLO PRIA/WANITA RAP/HIPHOP TERBAIK

A. Nayaka – Balance

BAP. – Same Shoes No Company

Laze – Simulasi Harta Takhta

Ramengvrl – I’m Ugly

Tuan Tigabelas – Ready

DUO/GRUP/KOLABORASI RAP/HIPHOP TERBAIK

For Lost Kids – Something to Believe

Kapitan Movement – Potong

Livingroom. – Precious

Mukarakat – IDR (Ini Dangdut Rakat)

Neo, DJ Slide – Check It Out





BIDANG KARYA PRODUKSI

KARYA PRODUKSI PROGRESSIVE TERBAIK

Adeavery – Situasi Kini

Isyana Sarasvati – my Mystery

Mantra Vutura – Tabir

Serdadu Sam – Agrippina

SG Entertainment – Karuhun

KARYA PRODUKSI REGGAE/SKA/ROCKSTEADY TERBAIK

Coconuttreez – Tak Terganti

Heruwa – Ngopi Dulu Lah

Rub of Rub – Bersarang

Souljah, Hendra Kumbara – Cinta Gila

Tipe-X – Bahagia Sampai Tua

KARYA PRODUKSI KOLABORASI TERBAIK

Ade Govinda, Fadly – Cukup Lebih Baik

Brisia Jodie, Stevan Pasaribu – Ternyata Hanya Kamu

Feby Putri, Fiersa Besari – Runtuh

Rendy Pandugo, Pamungkas – Friends

Rizky Febian, Ziva Magnolya – Terlukis Indah

Shakira Jasmine, Nuca – Meant 2 Be

KARYA PRODUKSI ORIGINAL SOUNDTRACK TERBAIK

Brisia Jodie – Tabu (Ost. Merindu Cahaya De Amstel)

Budi Doremi – Tak Kan Hilang (Ost. DJS The Movie : Biarkan Aku Menari)

Kotak – Hantam (Ost. Satria Dewa Gatot Kaca)

Prinsa Mandagie – Sahabat Dulu (Ost. Layangan Putus)

Rossa – Terlalu Berharap (Ost. Love Knots)

UN1TY – Friendzone (Ost. Dari Jendela SMP)

KARYA PRODUKSI GRUP VOKAL TERBAIK

JKT48 – Flying High

NONA – Apa Adanya

StarBe – Cheesecake

Trisouls – Secangkir Kopi

UN1TY – Baby

KARYA PRODUKSI LAGU BERBAHASA DAERAH TERBAIK

Abah Lala – Ojo Dibandingke

Denny Caknan, Guyon Waton – Widodari

Evan Loss – Full Senyum Sayang

Ndarboy Genk – Mendung Tanpo Udan

Yura Yunita – Bandung

KARYA PRODUKSI INSTRUMENTALIA TERBAIK

Boby Limijaya, Revelation Limijaya – Grateful

Daniel Dyonisius – Miles to Go

Dewa Budjana – Matahati

Duo Kolintang (Dwiki Dharmawan, Ferdinand Soputan) – Si Patokaan

TRUST (Trinity Youth Symphony Orchestra), Nathania Karina – Harta Berharga

KARYA PRODUKSI WORLD MUSIC TERBAIK

Balawan, Bumi Gamelan Orchestra – What’s in Bali Today

Kinanti – Dhat (Ost. KKN di Desa Penari)

Sambasunda – Palagan

Suarasama – Rainforest Dream

Wiradz Brothers – Nasduk

KARYA PRODUKSI RE-ARANSEMEN TERBAIK

Noah – Yang Terdalam (Noah, Capung)

Rizky Febian – Salah (Beraldy Dean)

Rossa – Sekali Ini Saja (Andi Rianto)

Tiara Andini, Vidi Aldiano – Buktikan (Bemby Noor, Emil Mahenra, Yang Sultan Bestari)

Ziva Magnolya – Peri Cintaku (Yovie Widianto, Adrian Kitut)

KARYA PRODUKSI BLUES TERBAIK

Anov Blues One – Anna Song

Asep Balon, Nissan Fortz, Uli Ozara – Tong Digerung Gerung

Gugun Blues Shelter – Jingga

Nissan Fortz, Judith, Dinda Ayu – NaNaNaNa

Richad Bernado – Celengan Jago

KARYA PRODUKSI FOLK/COUNTRY/BALADA TERBAIK

Dere – Rumah

Feby Putri, Fiersa Besari – Runtuh

Iwan Fals, Sandrayati – 16/01

Nosstress – Istirahat

Tulus – Diri

Yura Yunita – Dunia Tipu-Tipu

KARYA PRODUKSI LAGU BERLIRIK SPIRITUAL ISLAMI TERBAIK

Atta Halilintar, Aurelie Hermansyah – Alhamdulillah

Opick, Reza Artamevia – Engkau Tak Sendiri

Sabyan – Ana Ana

Ungu, Rhoma Irama – Andai Ku Tahu / Laa Illaha Ilallah

Wali – Until Jannah

KARYA PRODUKSI LAGU BERLIRIK SPIRITUAL NASRANI TERBAIK

Alena Wu, Neo Kolla – Mengerti HatiMu

Army of God Worship – Kau Menunggu Hidupku

Citra Scholastika – RencanaMu

Franky Kuncoro, Yeshua Abraham – Sekali Yesus Selamanya Yesus

GMS Live – Mimpi dan Penglihatan

JPCC Worship – Kau Dekat





BIDANG PENUNJANG PRODUKSI

PRODUSER REKAMAN TERBAIK

Ari Renaldi – Hati-Hati di Jalan

Ari Renaldi – Tujuh Belas

Iwan Popo – Dunia Tipu-Tipu

Tohpati – Tak Ingin Usai

Yovie Widianto, Adrian Kitut – Peri Cintaku

GRAFIS DESAIN ALBUM TERBAIK

Crack – Blunt Brothers (Tuan Tigabelas)

Dek Lestari – Mesin Waktu 2020 (Pusakata)

Dmaz – Time (D’MASIV)

J. Alfredo – Gaung Romantis (Romantic Echoes)

Rizki Fathur (Artmofate) – Catharsis (DeadSquad)

The PanasDalam Bank – Yes I Am (The PanasDalam Bank)

TIM PRODUKSI SUARA TERBAIK

Ari Renaldi – Dunia Tipu-Tipu

Ari Renaldi – Hati-Hati di Jalan

Ari Renaldi – Tujuh Belas

Eko Sulistyo – Tak Ingin Usai

Kenny Gabriel, Stephan Santoso – Ace of Hearts

Osvaldorio – Butterfly

VIDEO MUSIK TERBAIK

Bramsky – Markisa (Cinta Laura Kiehl)

Chandraliow, Timothy Steven – Mata Mata (Rayi Putra)

Dibal Ranuh – Dinasti Matahari (Navicula)

Dmaz Brodjonegoro, Weda Mauve – Distraction (Weda Mauve)

Tulus, davy Linggar – Hati-Hati di Jalan (Tulus)

Upie Guava – Bintang di Surga (Noah)





BIDANG UMUM

PENDATANG BARU TERBAIK TERBAIK

Danar Widianto – Sebatas Formalitas

Fabio Asher – Bertahan Terluka

Livingroom. – Precious

Melisa Hart – Tak Lagi Rindu

OKAAY – Peneman Malam Sepi

Shanna Shannon – Rela

ALBUM TERBAIK TERBAIK

Birdy – Pamungkas (Mas Pam Records)

Lyodra – Lyodra (Universal Music Indonesia)

Manusia – Tulus (TulusCompany)

Semoga Sembuh – Idgitaf (Idgitaf Musik)

Taman Langit – Noah (Musica Studios)

Tiara Andini – Tiara Andini (Universal Music Indonesia)

Tutur Batin – Yura Yunita (Merakit)

KARYA PRODUKSI TERBAIK TERBAIK

Hati-Hati di Jalan – Tulus (TulusCompany)

Pesan Terakhir – Lyodra (Universal Music Indonesia)

Sisa Rasa – Mahalini (Hits Records)

Tutur Batin – Yura Yunita (Merakit)

Yang Terdalam – Noah (Musica Studios)

