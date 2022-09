Revenge of Others, Drama Korea Thriller Balas Dendam Remaja

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Revenge of Others fokus pada kisah setelah seorang murid SMA meninggal secara misterius di sekolah. Drama ini akan menghadirkan suasana sekolah yang terasa mencekam dan penuh kecurigaan.

Setelah kematian misterius saudara kembarnya, Ok Chanmi, seorang atlet menembak, mengambil keputusan luar biasa untuk pindah ke sekolah saudaranya dengan tujuan mengungkap kebenaran dan mencari tahu alasan mengapa polisi dan pihak sekolah seakan menutupi kematian saudara kembarnya.

Didorong oleh rasa sayang terhadap saudaranya dan keinginan untuk memahami apa yang terjadi, Chanmi bekerja sama dengan seorang murid lainnya, Ji Suheon, untuk membalas dendam terhadap murid-murid yang suka melakukan perundungan. Dibalut dengan misteri, tipu daya, dan serangkaian kejadian janggal yang tertuju pada Chanmi, penonton akan dibuat tidak sabar untuk menunggu setiap episode baru dari Revenge of Others.

Dibintangi oleh aktor Korea berbakat yang sedang naik daun, Revenge of Others dibintangi oleh Shin Ye Eun sebagai Ok Chanmi, seorang atlet menembak unggulan yang memiliki saudara kembar yang meninggal secara misterius. Park Solomon sebagai Ji Suheon, seorang murid yang membalaskan dendam korban perundungan.

Seo Jihoon sebagai Seok Jaebeom, yang memiliki kemampuan untuk melacak kejadian melalui ingatan yang hilang. Chae Sangwoo sebagai Ji Oseong. Lee Soomin sebagai Guk Jihyeon yang menyembunyikan rahasia, dan Chung Subin sebagai Tae Soyeon.

Ditulis oleh Lee Hee Myung dan disutradarai oleh Kim Yoo Jin, Revenge of Others akan membawa tema baru dalam drama remaja bergenre thriller, melalui misteri dan ketegangan yang muncul dari tokoh protagonis yang mencari kebenaran, di mana penonton akan dibuat penasaran dengan serial yang dibintangi oleh pemeran berbakat. Revenge of Others akan tayang di Disney+ Hotstar mulai November 2022.

