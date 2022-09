Tertunda 2 Tahun, Fan Meeting Ji Chang Wook di Jakarta Siap Digelar 3 Desember Reporter Tempo.co Editor Marvela Ji Chang Wook menghadiri konferensi pers The Sound of Magic pada Selasa, 3 Mei 2022. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Ji Chang Wook akhirnya akan menggelar acara jumpa penggemar atau fan meeting di Jakarta. Setelah ditunda selama 2 tahun karena pandemi, Ji Chang Wook siap menyapa penggemarnya di Indonesia pada Sabtu, 3 Desember 2022 di The Kasablanka Hall, Jakarta. Kabar ini diumumkan oleh Mecimapro selaku promotor, dalam unggahan di media sosial pada Selasa, 13 September 2022. Acara bertajuk Ji Chang Wook Fan Meeting in Jakarta akan dimulai pukul 18.30 WIB. "Dengan surat ini, Mecimapro, selaku penyelenggara Ji Chang Wook Fan Meeting in Jakarta, ingin mengumumkan tanggal pertunjukkan baru yang sangat dinantikan ," tulis Mecimapro. Sebelumnya, Ji Chang Wook harus menunda 2 kali acara fan meeting di Jakarta karena pandemi. Awalnya Ji Chang Wook dijadwalkan menggelar fan meeting di Jakarta pada 14 Maret 2020, kemudian diundur menjadi 19 September 2020 di lokasi yang sama dan akhirnya ditunda hingga tahun ini. Promotor memastikan para pemegang tiket dapat menggunakan di akhir tahun ini. "Untuk penonton yang telah menyimpan tiketnya, tiket kalian tetap berlaku untuk tanggal pertunjukan yang batru. Tata cara penggunaan tiket akan diinformasikan lebih lanjut oleh Mecimapro dan Traveloka," tulis promotor. Detail mengenai tiket untuk jadwal baru ini akan segera mereka umumkan. Selain Indonesia, Ji Chang Wook juga akan menggelar fan meeting di sejumlah negara Asia lainnya. Agensi Ji Chang Wook, Glorious Entertainment pada Selasa, 13 September 2022 merilis pernyataan resmi yang mengungkapkan bahwa sang aktor akan memulai tur fan meeting 2022 di Asia. Ji Chang Wook akan menuju Manila, Filipina, pada 6 November dan ke Jakarta, Indonesia, pada 3 Desember untuk bertemu dengan penggemar dari seluruh Asia. Sebelum menuju ke pemberhentian ini, aktor tersebut terlebih dahulu akan mengadakan fan meeting di Seoul pada 23 Oktober 2022. Saat ini Ji Chang Wook membintangi drama Korea If You Wish Upon Me bersama Choi Soo Young, anggota grup Girls' Generation atau SNSD. Tayang perdana mulai Rabu, 10 Agustus 2022, drama ini terinspirasi dari sebuah organisasi nyata di Belanda yang memenuhi keinginan pasien kanker stadium akhir. Baca juga: Bintangi If You Wish Upon Me, Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD Saling Mengagumi Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

