10 Daftar Orang Terkaya di Dunia dalam Sejarah, Elon Musk Lewat!

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, ada sejumlah tokoh yang menduduki sebagai orang terkaya di dunia. Mereka di antaranya adalah Elon Musk, Jeff Bozz dan Bill Gates. Total kekayaan masing-masing mencapai ratusan miliar dollar. Namun, ternyata terdapat nama lain yang memiliki kekayaan melebihi daftar orang terkaya saat ini. Mereka bisa disebut sebagai orang terkaya sepanjang sejarah yang pernah ada.

Daftar Orang Terkaya Sepanjang Masa

Menurut data Forbes, gelar orang terkaya di dunia saat ini dimiliki oleh Elon Musk, pemilik perusahaan ternama Tesla dan SpaceX. Kekayaannya tercatat mencapai US$ 249,1 miliar. Namun, sayangnya ia belum termasuk dalam deretan orang terkaya di dunia dalam sejarah. Lantas siapa saja tokoh-tokoh yang lebih kaya dari Elon Musk? Simak penjelasannya di bawah ini.

Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini merupakan daftar orang terkaya di dunia sepanjang masa.

1. Nabi Sulaiman

Orang terkaya sepanjang masa pertama adalah Nabi Sulaiman. Dalam Al-Qur'an, Alkitab, dan Injil, Nabi Sulaiman AS merupakan manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Tidak akan ada yang bisa mengalahkannya hingga kiamat tiba nanti.

Melansir laman Archytele, para arkeolog baru-baru ini menemukan situs peninggalan sejarah Islam, dengan salah satu penemuannya mengungkap kekayaan Nabi Sulaiman AS. Seorang profesor dari Tel Aviv University yang bernama Erez Ben-Yosef, menyatakan bahwa 3.000 tahun yang lalu, Nabi Sulaiman AS diperkirakan memiliki kekayaan senilai US$ 2,2 triliun bila dikonversikan dengan nilai mata uang dolar hari ini. Ia juga menambahkan, kekayaan Nabi Sulaiman AS ini berasal dari dua sumber, yakni Istana Kerajaan dan Tambang Tembaga.

2. Mansa Musa

Melansir Times of India, gelar orang terkaya sepanjang masa selanjutnya dimiliki oleh Mansa Musa, kaisar dari wilayah Afrika Barat yang berkuasa pada abad ke-14. Melansir laman Celebrity Net Worth, kekayaan Mansa Musa mencapai US$ 400 miliar. Para sejarawan ekonomi menyepakati kekayaannya tak terhitung melebihi jumlah tersebut. Mansa Musa merupakan pewaris kekaisaran Mali yang menguasai 2.000 mil tanah yang mengandung emas dan garam. Sampai saat ini, tanah tersebut menyediakan lebih dari setengah emas dunia.

3. August Caesar

Setelah kematian ayahnya yakni Julius Caesar, Augustus Caesar akhirnya memerintah Kekaisaran Romawi dari 27 SM hingga 14 M. Ia salah satu pemimpin paling sukses memimpin transformasi Roma dari republik menjadi kekaisaran. August, tokoh di balik Pax Romana yang berhasil merebut kekuasaan kerajaan. Ia juga menyumbang sekitar 25 persen hingga 30 persen total output ekonomi seluruh dunia saat itu.

August Caesar. Wikipedia

4. Akbar I

Orang terkaya sepanjang sejarah berikutnya adalah Akbar I. Akbar I, yang juga dikenal dengan nama Akbar Agung, adalah kaisar Mughal ketiga India. Ia memerintah dari tahun 1556 hingga 1605. Wilayah kekuasaannya kira-kira setara dengan India saat ini. Selama berkuasa, ia menyumbang 25 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) dunia. Kaisar Mughal merupakan salah satu kaisar yang paling aktif mengumpulkan pajak dari penduduk sepanjang sejarah.

5. Andrew Carnegie

Andrew Carnegie, seorang pemimpin industri berkebangsaan Skotlandia-Amerika. Ia membangun Perusahaan Baja Carnegie Pittsburgh, yang kemudian dijual ke JP Morgan pada tahun 1901 seharga US$ 480 juta. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai US$ 372 miliar jika disesuaikan dengan inflasi.

Berdasarkan jumlah kekayaannya, ia dinobatkan menjadi orang Amerika terkaya sepanjang masa. Andrew menghabiskan sisa hidupnya sebagai filantropis. Ia menyumbangkan 90 persen dari kekayaannya untuk keperluan amal, kemudian disumbangkan ke universitas, perpustakaan, dan organisasi nirlaba lainnya sebelum meninggal.

6. John D Rockefeller

Rockefeller merupakan pengusaha Amerika Serikat lahir pada 1839 dan meninggal pada 1937. Rockefeller mulai menjadi investor di industri perminyakan pada 1863. Kemudian, pada 1880 perusahaannya menguasai 90 persen pasar produksi minyak Amerika. Kekayaannya ditaksir mencapai US$ 341 miliar atau setara Rp 4.774 triliun. Ia mencetak sejarah sebagai miliarder pertama di dunia.

John D Rockefeller. Wikipedia

7. Nikolai Alexandrovich Romanov

Nikolai Alexandrovich Romanov yang dikenal sebagai Tsar Nicholas II masuk dalam daftar orang terkaya di dunia sepanjang masa. Ia merupakan kaisar terakhir Rusia yang lahir pada 1868 dan wafat pada 1918. Menguasai kekaisaran Rusia dari tahun 1894 hingga 1917, Tsar Nicholas II memiliki kekayaan bersih lebih dari US$ 300 miliar jika dikonversikan ke dolar saat ini.

8. Mir Osman Ali Khan

Mir Osman Ali Khan tercatat memiliki 50 Rolls Royce. Lebih dikenal sebagai Nizam Hyderabad, ia memiliki koleksi emas pribadi yang bernilai lebih dari US$ 100 juta dan memiliki perhiasan senilai lebih dari US$ 400 juta, termasuk Jacob Diamond terkenal yang saat ini bernilai US$ 95 juta.

9. William The Conqueror

William The Conqueror merupakan tokoh kelahiran tahun 1028. Total kekayaannya sekitar US$ 229,5 miliar atau setara dengan 3.213 triliun. Kekayaan datang kepadanya bermula saat ia berhasil merebut Inggris pada 1066. Dalam perebutan tersebut, ia memperoleh cukup banyak kekayaan. Dalam usia 59 tahun ia meninggal. William pun mewariskan kekayaan senilai US$ 229,5 miliar kepada anak-anaknya.

10. Muammar Gaddafi

Muammar Khadafi. Wikipedia

Muammar Gaddafi merupakan seorang tokoh revolusi dan politikus asal Libya. Ia memimpin pemerintahan Libya sejak tahun 1969 hingga 1977. Selama 41 tahun terakhir, ia menguasai cadangan minyak terbesar di Afrika. Pada saat kematiannya, terungkap kekayaan pribadi Gaddafi bernilai lebih dari US$ 200 miliar, termasuk kepemilikan di berbagai bank di seluruh dunia.

