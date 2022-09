Trauma, Britney Spears Sebut Kemungkinan Tak Akan Tampil di Panggung Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Britney Spears mengungkapkan bahwa dirinya memiliki trauma akibat konservatori selama bertahun-tahun. Hal tersebut membuatnya mengatakan kalau ia mungkin tidak akan pernah tampil di depan publik lagi sebagai penyanyi di atas pangggung.

Britney telah menjalani konservatori selama 13 tahun. Konservatori adalah hak perwalian. Dampaknya, Britney Spears mengatakan pengaturan itu seperti membatasi dia untuk menarik tunjangan mingguan sebesar 2.000 dolar AS selama residensinya di Las Vegas, yang menghasilkan lebih dari 160 juta dolar AS. Dia juga tidak bisa menikah atau mengelola alat kontrasepsinya sendiri, katanya.

Penyanyi itu mengunggah pesan panjang di Instagram pada Minggu, 11 September 2022 namun sekarang unggahan itu sudah dihapus, mengatakan bahwa dia merasa hancur karena dia memiliki kekurangan kontrol kreatif atas video musiknya selama waktu itu. Britney Spears mengatakan satu-satunya gambar yang ia sukai adalah dari Work Bitch. Unggahan ini ditujukan terutama untuk ayahnya, Jamie Spears, yang menjadi konservator penyanyi terkenal itu dari 2008 sampai 2021.

“Gambar-gambar profesional yang paling ofensif dibuat di setiap tur. Maksudku, mereka setidaknya bisa memperbaikinya untukku…pemotretan dua hari untuk pertunjukan di Vegas benar-benar yang terburuk…dan ketika aku bersemangat untuk pemotretan selama lima bulan tur…mereka tidak pernah menunjukkannya kepadaku,” tulisnya.

Britney Spears mengkritik foto yang diambil mantan konservator selama pertunjukan, ia berpikir lebih baik melakukan pemotretan sendiri daripada harus bekerja dengan orang-orang yang menurutnya ofensif. “Aku lebih suka memotret diriku sendiri di studio daripada bekerja dengan orang-orang paling ofensif dalam hidupku,” tulisnya.

Penyanyi Amerika Serikat ini melanjutkan curhatannya dengan membeberkan rasa tidak nyaman tampil bersama sejumlah penari latar yang tidak sesuai keinginannya. "Saya cukup trauma seumur hidup dan ya saya sangat kesal dan tidak, saya mungkin tidak akan tampil lagi hanya karena saya keras kepala dan saya akan menyampaikan maksud saya," lanjutnya.

Pernyataan itu adalah yang pertama sejak konservatorinya berakhir di mana Spears secara langsung membahas apakah dia berencana untuk melanjutkan pertunjukan langsung.

Britney Spears telah menikah dengan mantan pacarnya, aktor Sam Asghari, dan merilis duet dengan Elton John. Hold Me Closer meroket ke puncak tangga lagu streaming di lebih dari 40 negara. Spears belum pernah tampil live sejak 31 Desember 2017 di Las Vegas dalam rangka residensi konser bertajuk Britney: Piece of Me.

