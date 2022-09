Film Ngeri-ngeri Sedap Terpilih Wakili Indonesia di Oscar 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Film Ngeri-ngeri Sedap terpilih mewakili Indonesia mewakili kompetisi Academy Awards ke-95 untuk kategori Film Fitur Internasional atau The International Feature Film Award. Setiap tahun Academy of Motion Pictures Arts and Sciences memberikan penghargaan untuk film panjang yang diproduksi di luar Amerika Serikat yang sebagian besar berisi dialog non-Inggris.

Indonesia sendiri telah mengikuti ajang Academy Awards untuk ketegori Film Fitur Internasional Terbaik sejak 1987. Film Nagabonar yang disutradarai MT Risyaf dengan pemain utama Deddy Mizwar dan Nurul Arifin ini menjadi film Indonesia pertama yang dikirim ke Academy Awards.

"Namun, sejauh ini belum pernah berhasil memboyong pulang piala Oscar dari kompetisi yang diikuti film di seluruh dunia," ujar Ilham Bintang selaku anggota Komite Seleksi Oscar Indonesia 2022 dalam siaran resminya, Selasam 13 September 2022.

Ngeri-ngeri Sedap adalah film kedua bergenre komedi dari Indonesia yang dipilih Komite Seleksi Oscar Indonesia 2022 untuk Academy Awards yang akan berlangsung pada 12 Maret 2023.

Komite ini beranggotakan sembilan tokoh perfilman yakni Deddy Mizwar sebagai ketua, Zairin Zain selaku sekretasi dan Armantono, Cesa David Luckmansyah, Garin Nugroho, Ilham Bintang, Niniek L Karim, Slamet Raharjo, dan Yadi Sugandi sebagai anggotanya.

Menurut Deddy Mizwar, ada pelbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebuah film untuk dapat mengikuti Piala Oscar, antara lain, film sudah pernah dipertunjukkan di bioskop selama seminggu secara berturut-turut, dan belasan lagi persyaratan teknis lainnya. Komite yang dipimpinnya bekerja dalam tenggat waktu sebulan, termasuk untuk penetapan film Pilihan komite.

Untuk menemukan film pilihan yang akan mengikuti Oscar, Komite mempertunjukkan film-film hasil seleksi secara khusus di Studio XXI Plaza Senayang, dimulai Senin, 12 September 2022 pagi hingga petang, kemudian dilanjutkan dengan diskusi anggota juri.

Yang absen dalam diskusi ini hanya Garin Nugroho dan Yadi Sugandi. Tujuh dari sembilan lainnya secara aklamasi memutuskan memilih film Ngeri-ngeri Sedap mewakili Indonesia di ajang Piala Oscar.

"Inilah maksimal yang dihasilkan komite seleksi Oscar Indonesia, selebihnya mari kita mendoakan bersama semoga tahun ini film itu bisa berjaya di ajang Oscar," kata Deddy.

Ngeri-ngeri Sedap disutradarai dan ditulis oleh Bene Dion Rajagukguk. Kisahnya berlatar belakang kehidupan keluarga suku Batak yang mengalami disrupsi dalam kehidupan modern. FIlm ini dibintangi oleh Arswendy Beningswara Nasution, Tika Panggabean, Boris Bokir Manullang, Gita Bhebhita Butar-butar, Lolox, dan Indra Jegel. Ngeri-ngeri Sedap mendapat lebih dari 3 juta penonton selama penayangannya di bioskop.

