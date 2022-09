Erina Gudono, Calon Istri Kaesang Pangarep Raih Banyak Prestasi Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Erina Gudono akan menikah dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep. Finalis Puteri Indonesia yang mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2022 bernama lengkap Erina Sofia Gudono ini rencananya akan menggelar pernikahan dengan Kaesang Pangarep pada Desember mendatang.

Rencana pernikahan Kaesang Pangarep dengan Erina Sofia Gudono diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa saat mewakili Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat pembukaan acara Grand Final Lead National Series by Indihome yang digelar di GOR Sritex Arena Solo, Sabtu, 10 September 2022 malam. Teguh mengatakan, dia mewakili Gibran yang tidak bisa hadir memenuhi undangan panitia lantaran pergi ke Yogyakarta untuk bertemu dengan keluarga besar Erina Gudono untuk membaha pernikahan adiknya. “Jadi pada Desember 2022 akan ada pernikahan di Kota Solo,” tutur Teguh.

Erina Sofia Gudono lahir pada 11 Desember 1996 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Meskipun ia lahir di Amerika Serikat, tetapi ia tinggal dan besar di Yogyakarta. Erina merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara. Ia menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada jurusan Manajemen Keuangan. Ia juga sempat mengikuti program student exchange atau pertukaran pelajar yang diadakan oleh Showa Women’s University Japan pada 2018. Kemudian, Erina melanjutkan pendidikan S2 di Columbia University of Public Administration dan saat ini bekerja sebagai Finance Analyst di International Investment Bank.

Kahiyang Ayu mengumumkan pertunangan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono pada Sabtu, 20 Agustus 2022. Foto: Instagram Kahiyang Ayu.

Erina banyak meraih prestasi hingga internasional bahkan lebih dari 20 penghargaan yang dimiliki seperti Indonesia Delegate in Harvard World Model United Nation, 1st Winner in Business Project Competition in Tokyo, Japan, 1st Winner in Essay Competition to represent Indonesia in Australia Libertarian Conference, 1st Winner of AIESEC Social Initiative Competition, 1st Winner of National Business Plan Competition, 1st Winner of International Business Case Competition, Winner of “Most Social Spirited Scholar” Award in UGM FEB Award, Diajeng 1 Jogja, beberapa penghargaan lainnya, serta telah mendapat 5 beasiswa prestasi.

Melansir laman Puteri Indonesia, Erina memiliki advokasi tentang masalah kesenjangan ekonomi di Yogyakarta, di mana perempuan dan anak-anak dalam kemiskinan menjadi kelompok yang paling terkena dampak, sangat rentan dan tidak memiliki kesempatan atau akses ke dunia pendidikan. Hampir 1.000 anak dan perempuan di Yogyakarta putus sekolah setiap tahun karena kemiskinan. Oleh karena itu selama 8 tahun sejak 2015, Erina telah aktif mengadvokasi dan membantu perempuan dan anak-anak yang tinggal di komunitas marginal di Yogyakarta untuk memiliki kesempatan pendidikan melalui inisiatif Erina @Takesbook bermitra dengan @sekolahgajahwong, @sekolah_marjinal, dan @harapanfian - melalui program-program seperti bantuan Kejar Paket ABC, donasi buku, kelas calistung untuk anak-anak, pelatihan kewirausahaan bagi perempuan, dan membantu kaum marjinal dalam kemiskinan untuk mendapatkan KTP untuk memudahkan akses terhadap hak-hak dasarnya. Erina juga pernah mengikuti social community project di Supiori, Biak, Papua dengan program pengembangan pendidikan dan kewirausahaan di daerah terpencil.

Hubungan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono mulai terendus publik pada Juni 2022. Saat itu, keduanya menyaksikan pembukaan Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan Solo. Kaesang tak ragu merangkul Erina. Kaesang secara resmi mengenalkan Erina saat mengikuti Upacara Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, 17 Agustus 2022. Sebelum berhubungan dengan Erina, Kaesang sempat menjalin hubungan dengan Felicia Tissue dan Nadya Arifta.

