Drama Korea Connect, Kisah tentang Pencuri Organ Tubuh hingga Pembunuh Berantai

Jung Hae In berperan sebagai Ha Dongsoo, pria dengan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri yang kini mempunyai penglihatan dari seorang pembunuh berantai. Go Kyung Pyo sebagai pembunuh berantai yang bernama Oh Jinseop. Sementara Kim Hye Jun sebagai Irang, sosok yang misterius.

Miike Takashi berkolaborasi dengan bersama Nakamura Masaru dan Heo Dam sebagai penulis. Connect dibintangi oleh Jung Hae In , Go Kyung Pyo, dan Kim Hye Jun.

May It Please The Court, Diangkat dari Kisah Nyata dan Penuh Teka-teki

May It Please The Court dibintangi Jung Rye Won dan Lee Kyu Hyung sebagai pengacara dengan kepribadian yang berlawanan.

