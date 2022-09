4 Hari Tayang, Miracle in Cell No. 7 Ditonton Lebih dari 1,1 Juta Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Film Miracle in Cell No. 7 disaksikan 1.150.346 penonton selama tayang 4 hari. Remake dari film Korea Selatan ini tayang perdana di bioskop Indonesia pada Kamis, 8 September 2022.

"TERIMA KASIH!!! Apresiasi dari seluruh pecinta film Indonesia yang sudah kunjungan ke penjara buat ketemu penghuni Sel No.7 sungguh luar biasa. Kaliaaan luar biasaaa! Maju terus perfilman Indonesia!" demikian pengumuman di akun Instagram resmi Miracle in Cell No. 7 pada Senin, 12 September 2022.

Sutradara Hanung Bramantyo juga mengungkapkan rasa bahagia film garapannya mendapat sambutan luar biasa dari pecinta film Tanah Air. "Makasiiiiii penonton !!!!" tulis Hanung di Instagram, yang saat ini tengah berada di Amerika Serikat bersama sang istri, Zaskia Adya Mecca.

Pemeran utama Miracle in Cell No. 7, Vino G. Bastian juga mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. "Alhamdulillah, 1 juta lebih di HARI KE-4. Terima kasih pecinta film Indonesia untuk semua cintanya.. FLY HIGH BAPAK DODO," tulisnya di Instagram.

Vino G. Bastian saat beradegan di film Miracle in Cell No. 7. Foto: Falcon Pictures.

Sebelumnya, Hanung Bramantyo mengungkapkan kalau Miracle in Cell No. 7 merupakan hadiah ulang tahun darinya untuk istrinya. Hal tersebut menjadikan film Miracle in Cell No. 7 dirilis tepat di hari ulang tahun Zaskia Adya Mecca yang ke-35. "Hari ini, 8 Sept, Film Miracle In Cell No.7 tayang di Bioskop. Kado Ulang Tahun buat bia @zaskiadyamecca," tulis Hanung di Instagram.

Di hari pertama penayangan, Miracle in Cell No. 7 mencatat prestasi mengesankan dengan berhasil meraup 190 ribu penonton. Miracle in Cell No. 7 menjadi trending topic dan penjualan tiket ludes hingga kursi depan. Sutradara versi asli Miracle in Cell No. 7 di Korea, Lee Hwan Kyung pun meramalkan film ini akan ditonton lebih dari 5 juta penonton.

Film Miracle In Cell No. 7 versi Indonesia dibintangi Vino G. Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen Rakelna, Bryan Domani, Denny Sumargo, dan Marsha Timothy. Film ini menceritakan pria dengan keterbelakangan mental dituduh melakukan kejahatan hingga ia dipenjara. Ia memiliki seorang putri yang sangat disayanginya. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara bersama para narapidana lainnya.

Baca juga: Film Miracle in Cell No. 7 Telah Dibuat Ulang di Beberapa Negara, Selain Indonesia Versi Mana Lagi?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.