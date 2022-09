Verrell Bramasta Ulang Tahun, Venna Melinda: Cuma Minta Ada Waktu Buat Mama

TEMPO.CO, Jakarta - Verrell Bramasta baru saya merayakan ulang tahun yang ke-26 pada Minggu, 11 September 2022. Anak pertama Venna Melinda dan Ivan Fadilla ini mendapat ucapan serta doa spesial dari sang ibu.

"Assalamualaikum My First born kakak @bramastavrl, Happy 26 th Birthday sayangku. Niscaya kakak selalu di beri keberkahan, umur yang panjang, kesuksesan, keselamatan, dan Rezeki ya Barokah dari Allah SWT dan Jodoh yang terbaik dari Allah SWT," tulis Venna di Instagram.

Venna Melinda yang merupakan Puteri Indonesia 1994 menuliskan harapannya untuk Verrell, termasuk segera menjalankan ibadah Umrah dan melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. "Mama selalu doakkan Kalak @bramastavrl yang terbaik dalam hidup kakak, Insya Allah Kakak bisa secepat nya pergi Umroh dan melanjutkan Kuliah kakak yang tertunda," tulisnya.

Istri Ferry Irawan ini bersyukur dan mengaku bangga atas pencapaian karier Verrell saat ini. Sebelum menginjak usia 26 tahun, Verrell sudah dapat mewujudkan salah satu cita-citanya yaitu memiliki rumah impian yang mewah. Venna berpesan kepada Verrell untuk tetap rendah hati dan bermanfaat bagi banyak orang.

Ada permintaan lain yang Venna sangat harapkan dari Verrell. Venna ingin Verrell dapat meluangkan sedikit waktu untuk menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga di sela-sela kesibukan pekerjaannya. Venna ingin ketiga anaknya sering-sering berkumpul bersama.

"Mama cuma minta kakak ada waktu buat mama, karena mama selalu kangen sama kakak dan pingin punya quality time sama kakak kesayangan mama selain @athallanaufal7 dan @vaniaathabinaofficial, karena kalian adalah nafas hidup mama, Pelita hati mama dan belahan jiwa mama," tulisnya.

Venna melengkapi tulisan ini dengan video kompilasi foto kenangan Verrell dan dirinya beberapa tahun lalu. Terlihat sejak kecil, Verrell sudah menjadi sorotan karena orang tuanya yang merupakan figur publik. "Love you anakku @bramastavrl, semangat ya nak, selalu jadi yang terbaik dan harus sabar menghadapi hidup ini, Love you anakku More Than I can’t say," tulis Venna di akhir unggahan.

Di malam pergantian hari ulang tahunnya, Verrell meniup lilin seorang diri dengan hanya menggunakan korek api. Dalam keterangan videonya, Verrell berharap ini menjadi tahun terakhirnya merayakan ulang tahun seorang diri tanpa pasangan. "Hari ini tiup lilin sendiri, semoga besok ada yang dampingin," tulis Verrell.

Verrell Bramasta merayakan ulang tahun ke-26 bersama orang tuanya dan Natasha Wilona pada Minggu, 11 September 2022. Foto: Instagram/@bramastavrl.

Di malam hari ulang tahunnya, Verrell mendapat kejutan dari orang-orang terdekatnya, termasuk keluarga dan para sahabat. Verrell terlihat kaget sekaligus senang ketika mantan pacarnya, Natasha Wilona datang membawa kue ulang tahun. "Salah satu momen terbaik dalam rangkaian acara yang dibuat oleh orang-orang tersayang. Terima kasih sahabat-sahabat, keluarga, dan kamu," tulis Verrell.

Momen tersebut semakin lengkap dengan kehadiran kedua orang tuanya, Venna Melinda dan Ivan Fadilla yang juga membawa pasangan masing-masing untuk merayakan ulang tahun putra sulung mereka. Verrell Bramasta berfoto dengan Venna Melinda, Ferry Irawan, Ivan Fadilla dan istrinya, serta tidak ketinggalan Natasha Wilona bersama sang ibu. "'Semua akan indah pada waktunya'. Alhamdulillah, waktu nya tiba tepat di umur 26 tahun," tulis Verrell.

Baca juga: Verrell Bramasta Unggah Foto Pernikahan Kedua Orang Tua, Tak Duga Harus Lewati

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.