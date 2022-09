Lee Sang Bo, Aktor Usia 40-an yang Diduga Ditangkap karena Narkoba

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Sang Bo diduga merupakan aktor A yang ditangkap polisi karena menggunakan narkoba. Identitas aktor A yang diungkap oleh Dispatch pertama kali mengarah kepada Lee Sang Bo.

Sebelumnya, pada Sabtu, 10 September 2022, Departemen Kepolisian Gangnam, Seoul menangkap A, seorang aktor Korea Selatan yang berusia 40-an. Pria tersebut sedang berkeliaran di sekitar perumahan Nonhyeon-dong dengan kondisi mabuk atas laporan dari penduduk setempat pada pukul 2 siang waktu Korea. A dicurigai melanggar Undang Undang Pengendalian Narkotika. A dilaporkan dan dinyatakan positif setelah melakukan tes reagen hati yang dilakukan oleh polisi.

Dalam rekaman CCTV yang dirilis oleh SBS, terlihat A berjalan menyusuri sebuah gang dengan tubuh terombang-ambing seperti orang mabuk. "Seorang pria yang terlihat seperti sedang menggunakan narkoba sedang berlarian," kata seorang warga yang melapor ke polisi.

Ketika polisi sampai di tempat kejadian, kondisi aktor tersebut tidak dapat berbicara atau berjalan dengan baik dan juga ada tanda muntahan di sekitar kediamannya. Dilansir Dispatch, seorang pejabat dari Kantor Polisi Gangnam mengatakan, "Dia positif narkoba."

Polisi juga telah menemukan pil yang mirip dengan narkotika di rumah A. Saat ini, pihaknya telah mengirimkan permintaan ke National Forensic Service untuk pemeriksaan penyelidikan secara lebih lanjut. A akan menjalani wawancara polisi dan menjalankan rehabilitasi.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Lee Sang Bo terkait kabar penangkapan karena kasus narkoba ini. Diketahui saat ini Lee Sang Bo tidak sedang berada di bawah naungan agensi manapun sejak tahun lalu. Sepanjang tahun ini, Lee Sang Bo tidak memiliki aktivitas apapun dan akun Instagramnya dialihkan ke mode private.

Sementara itu, beberapa media sebelumnya memberitakan reaksi netizen yang menebak-nebak A itu adalah Park Hae Jin dan Lee Moo Saeng. Akhirnya Alien Company selaku agensi dari aktor Lee Moo Saeng merilis pernyataan resmi membantah rumor tersebut. Pada Minggu, 11 September 2022, agensi Park Hae Jin, Artist Company juga menyangkal rumor tersebut.

Lee Sang Bo memulai debutnya sebagai aktor pendukung dalam drama pada 2006, berperan sebagai peran tambahan dan peran pendukung. Pada 2021, ia sebagai peran penting dalam suatu drama dan membuat namanya semakin dikenal. Lee Sang Bo lahir pada 1981, memulai debutnya dengan drama KBS 2TV The Longest Invisible Man, Rugal, Private Lives, Golden Era of Daughter in Law, dan drama terbaru sebagai pemeran utama Miss Monte Cristo pada 2021.

JESSYCA GAZELLA | SOOMPI | NEWSEN | DISPATCH

