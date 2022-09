8 Aplikasi Nonton Anime Sub Indo Terbaru, Legal dan Gratis

Tersedia dalam bentuk aplikasi dan website, Viu menyediakan anime sub Indo semua genre yang sangat direkomendasikan. Ada genre action, petualangan, slice of life, hingga isekai. Beberapa rekomendasi anime seru yang tersedia di sini adalah Demon Slayer, Destiny, Detective Conan, dan Black Clover. Tonton anime favorit Anda dengan kualitas video HD secara gratis.

Rekomendasi aplikasi nonton anime pertama yaitu iQIYI . Aplikasi streaming anime yang satu ini sangat menarik. Tak perlu berlangganan, Anda dapat menonton beragam anime seru yang tersedia secara gratis. Mulai dari anime legendaris, seperti Naruto, Boruto, One Piece, hingga anime terbaru Spy X Family, Attack on Titan, dan Kimetsu no Yaiba tayang di platform ini. Selain anime, iQIYI juga menayangkan tontonan lainnya meliputi variety shows, drama Korea, drama Cina, dan serial Asia lainnya.

